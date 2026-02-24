La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire

Dans Juste après Dieu, il y a papa (Albin Michel), Éric-Emmanuel Schmitt se penche sur le duo père/fils le plus célèbre de l’histoire de la musique, Léopold Mozart et son fils prodige, Wolfgang ! Une histoire d’amour filial hors-norme entre deux individus liés par leur quête d’excellence… mais que la vie éloigne. Un roman où la gratitude finit par l’emporter sur la défiance.

Douze ans après Un bon fils (Grasset) consacré à son père, l’essayiste, romancier et membre de l’Académie Goncourt Pascal Bruckner achève son diptyque parental avec De mère inconnue (Grasset). C’est la tentative, trop tardive, d’un fils qui cherche à percer les mystères d’une femme soumise et angoissée qui l’a aimé d’un amour souvent envahissant, en se plongeant, notamment, dans les livres qu’elle lisait. Au fond, que savons-nous vraiment de nos parents ?

Une question qui traverse le troisième roman aussi éblouissant que désarmant d’Hugo Lindenberg ! Dans Les années souterraines (Flammarion), l’ancien lauréat du Prix du Livre Inter nous raconte l’histoire d’un architecte français, vivant en Californie, qui revient à Paris pour vendre l’appartement où il a grandi auprès d’un père indifférent et du spectre d’une mère absente. Une interrogation profonde sur la paternité, la transmission et sur ce que nos blessures d’enfance font de nous.

C’est également d’enfances blessées que nous parlera Laurence Nobécourt. Depuis son premier roman, La démangeaison (Grasset/J’ai lu) elle ausculte, de son écriture incarnée, l’impact des relations familiales sur nos destinées individuelles. La petite sauvage (Grasset) est l’histoire de trois sœurs qui se déchirent après la mort de leurs parents. Comment en sont-elles arrivées là ? Une enquête sur les origines de la haine et de la jalousie au sein d’une fratrie – et si la haine était aussi un héritage qui se transmet de génération en génération ? De quoi héritons-nous de nos parents ?

On posera la question à la dessinatrice et désormais romancière Cathy Karsenty avec son premier roman, La fille de ma mère (Seuil). Elle y retrace la vie de sa mère, Claudine, atteinte de la maladie d’Alzheimer, et dont elle tente de recomposer le portrait : de sa jeunesse en Algérie, à son admission en EHPAD, en passant par son histoire clandestine avec un homme marié et sa décision d’élever sa fille seule. Une analyse très fine des relations mère-fille. Ou comment, parfois, sans raison évidente, le lien entre un enfant et son parent s’étiole…

Enfin, rencontre avec l’immense romancière indienne Arundhati Roy, lauréate du prix Booker en 1997 pour Le Dieu des Petits Riens (trad. Claude Demanuelli, Gallimard/Folio), qui revient sur son enfance auprès d’une mère toxique et géniale dans son autobiographie au titre éloquent : Mon refuge et mon orage (trad. Irène Margit, Gallimard).

Le choix des libraires : Lola Dougère de la librairie La Boussole

Les libraires, comme toujours, seront de la partie ! Direction Le Val d’Oingt, au cœur du Beaujolais, chez Lola Dougère de la librairie La Boussole !

Si on lisait à voix haute : Elene et Boni Usdin



Et pour terminer, un peu de lecture à voix haute ! Cette semaine, Elene Usdin et son fils Boni, les heureux lauréats du prix BD France Télévisions, décerné le 30 janvier dernier, ont rencontré les élèves de Terminale spécialité Théâtre du Lycée d’Arsonval à Saint-Maur-des Fossés (94) pour leur faire découvrir leur bande dessinée, Détroit Roma (Éditions Sarbacane).

