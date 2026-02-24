À Nairobi, une bibliothèque coloniale rendue au public : une victoire pour le Kenya

Sous les six colonnes du McMillan Memorial Library, au centre de Nairobi, le sous-sol conserve plus de 100 volumes reliés de journaux, des procès-verbaux municipaux et des négatifs photographiques remontant à plus d’un siècle. Dans cette cave, Angela Wachuka relie ces archives à « des débats consignés minute par minute » à l’époque où Nairobi « était une ville ségréguée ».

Le bâtiment néoclassique, inauguré en 1931, naît d’un geste mémoriel : Lucie McMillan le fait construire en hommage à son mari, Sir William Northrup McMillan, colon né aux États-Unis. À l’ouverture, l’accès reste réservé aux Blancs — comprendre : aux colonisateurs.

D’un symbole colonial à une maison commune

La ségrégation perdure jusqu’en 1958, quand le Conseil de la Ville reprend la gestion du lieu. Le statut juridique pèse : le McMillan figure parmi les édifices kenyans protégés par une loi spécifique, le McMillan Memorial Library Act (Cap. 217), entré en vigueur le 30 novembre 1938.

À partir de 2017, la structure Book Bunk, cofondée par la même Angela Wachuka et l’autrice Wanjiru Koinange, engage une restauration et une réinvention du site, après l’avoir repéré pour accueillir le festival littéraire Kwani. (devenu Nairobi Litfest).

Le projet s’étend à trois bibliothèques : McMillan, Kaloleni et Makadara, deux établissements situés dans les quartiers orientaux de la capitale. Kaloleni porte une mémoire urbaine dense : construit par des prisonniers italiens dans les années 1940, le complexe sert ensuite de base au King’s African Rifles après la Seconde Guerre mondiale.

Sa salle sociale s’inscrit dans l’histoire du mouvement pour l’indépendance. La restauration de Kaloleni s’achève en 2020 ; la bibliothèque, la plus petite des trois, s’adresse d’abord aux enfants.

Des collections, du Wi-Fi, et des usages qui changent

Book Bunk revendique une action au-delà des murs. Dans les bibliothèques de Kaloleni et Makadara, ateliers, danse, arts plastiques, musique et sessions d’initiation informatique structurent une programmation régulière.

Des tuteurs interviennent auprès des élèves, et l’équipe indique la création d’« environ 10 emplois », avec un travail de terrain destiné à identifier les besoins locaux. Angela Wachuka résume l’intention en une phrase : « L’objectif a consisté à démystifier les bibliothèques et à les transformer en espaces qui démultiplient considérablement le champ des possibles. »

Au McMillan, la remise à niveau passe aussi par les rayonnages. Le Guardian rapporte l’ajout de 23.000 titres et le catalogage de plus de 250.000 ouvrages. Le chantier inclut la numérisation de dizaines de milliers de documents, en partenariat avec African Digital Heritage, ainsi qu’un travail de cartographie de 356 bibliothèques à l’échelle du Kenya.

Dans ce mouvement, la place de la littérature africaine s’affiche comme une ligne directrice : Wachuka évoque « une collection de classe mondiale », « avec un accent particulier sur le renforcement du fonds africain », jugé « historiquement le plus négligé ».

Un récit filmé, un retour d’usage



Le film How to Build a Library suit la reconstruction et les obstacles administratifs et financiers ; il signe une première mondiale au Sundance Film Festival 2025.

Sur le terrain, des témoignages décrivent une bascule d’accès. Veronica Nderitu, qui travaille avec le projet depuis trois ans, explique : « Autrefois, les mères évitaient de venir parce qu’elles pensaient devoir payer… Désormais, elles comprennent qu’il s’agit d’un espace sûr et bienveillant pour l’éducation de leurs enfants. »

Une entreprise qui aura eu pour conséquence directe la hausse de fréquentation : « Depuis le lancement du projet, le nombre de visiteurs quotidiens a augmenté de 250 %. »

Crédits photo : How to build a library

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com