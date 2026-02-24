Chers parents, l'adaptation d'une pièce d'Emmanuel et Armelle Patron

L'adaptation de la pièce en scénario a été assurée par les auteurs eux-mêmes, Emmanuel et Armelle Patron, mais la réalisation a également été confiée à Emmanuel Patron, dont il s'agit du premier film. Yves Darondeau, producteur de Bonne Pioche, a repéré la pièce, avant de mettre en lien ses auteurs et la société de production SND.

« [O]n s’est rapidement mis d’accord autour d’un projet d’adaptation pour le cinéma — en leur précisant que je voulais réaliser le film… mon premier film. Et les producteurs ont été formidables puisqu’ils ont dit oui ! », se souvient Emmanuel Patron.

Le long-métrage conserve les thématiques principales de la pièce, selon le réalisateur et scénariste : « On voulait parler d’adultes qui ont du mal à grandir et à s’affranchir complètement de leurs parents, et de parents qui, eux, assument vouloir vivre leur vie en disant à leurs enfants : “On vous aime mais on n’est pas mariés avec vous !” »

