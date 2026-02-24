Publier autrement” : les éditions zOleVara, un pari éditorial engagé

La ligne éditoriale assume un engagement net. zOleVara place au centre de son catalogue des récits ancrés dans l’expérience, la matière et les trajectoires féminines. L’ambition s’accompagne d’un positionnement éthique.

La maison annonce d'ailleurs une rémunération pour les autrices et auteurs au-delà des standards habituels du secteur, tout en inscrivant son développement dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale, avec la perspective d’une certification de type B Corp [pour “Benefit for All”, qui désigne une société reconnue pour ses effets bénéfiques sur le monde, NdR].

Le parti pris se prolonge dans la fabrication. zOleVara écarte le pelliculage en polypropylène et privilégie des choix techniques cohérents avec une politique d’écoconception. « Publier autrement » constitue le mot d’ordre affiché par l’équipe, qui entend conjuguer exigence éditoriale, cohérence environnementale et modèle économique soutenable.

Trois collections structurent le programme. « Bois de Cœur » s’adresse aux 5-8 ans avec des albums non documentaires consacrés à des arbres remarquables, invitant à une approche sensible du vivant. « du ré·elle » réunit des récits de non-fiction centrés sur des parcours féminins et leurs liens avec la nature et le monde social.

Enfin, « bio·graphique » proposera des biographies et témoignages sous forme d’albums scénarisés et illustrés, réalisés exclusivement par des créatrices : des figures telles que Gertrude Stein, Lee Miller, Margaret Fuller ou Alice Rahon figurent parmi les personnalités évoquées.

En annonçant un démarrage en mars 2026 et un partenariat avec Harmonia Mundi, zOleVara inscrit son projet dans une dynamique de diffusion structurée. La maison entend ainsi occuper une place singulière : croiser littérature jeunesse et non-fiction, valoriser les voix féminines et inscrire l’objet-livre dans une logique de responsabilité assumée.

Crédits photo : zOleVara

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com