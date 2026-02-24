Marjane Satrapi, nouvelle mécène des jeunes talents du 7e art

La fondation soutiendra chaque année deux étudiants étrangers, une femme et un homme, admis à suivre à Paris une formation en cinéma, cinéma d’animation ou, plus largement, en réalisation. Elle s’appuiera sur des partenariats avec des établissements liés au secteur cinématographique pour accompagner les lauréats durant leur année universitaire.

Chaque boursier percevra 1500 € par mois pendant dix mois. Une aide complémentaire de 3000 € sera versée afin de couvrir les frais de voyage et d’installation. Le dispositif vise à promouvoir l’innovation artistique et pédagogique et à contribuer à la formation des plus jeunes à la création.

Marjane Satrapi indique qu’elle rencontrera et accompagnera personnellement les deux artistes sélectionnés. « Cette fondation est la suite logique de tout ce que mon mari et moi avons défendu toute notre vie. L’objet de cette fondation est à notre image : deux étrangers à Paris, qui se sont rencontrés, sont tombés amoureux, se sont mariés et ont construit leur vie dans cette incroyable ville, vibrante et inspirante qui ne laisse personne indifférent. Je tiens à rencontrer et accompagner chaque année les deux artistes boursiers sélectionnés, à échanger avec eux et à les guider dans leurs parcours », détaille-t-elle.

Une initiative portée par Marjane Satrapi

Élue le 28 février 2024 dans la section cinéma et audiovisuel de l’Académie des beaux-arts, au fauteuil précédemment occupé par Jacques Perrin, Marjane Satrapi est auteure de bande dessinée, scénariste et réalisatrice. Née en 1969 à Rasht en Iran et installée en France depuis 1994, elle s’est fait connaître avec Persepolis, publié en 2000 puis adapté au cinéma en 2007 avec Vincent Paronnaud, film récompensé par le Prix du Jury au Festival de Cannes et nommé à l’Oscar du meilleur film d’animation.

Elle est également l’auteure de Broderies et de Poulet aux prunes (Prix du meilleur album à Angoulême), qu’elle adapte au cinéma en 2011, et a réalisé plusieurs longs-métrages, dont The Voices (2014), Radioactive (2019) et Paris Paradis (2024). En parallèle, elle développe une œuvre picturale exposée à Paris depuis 2013 et a publié en 2023 Femme, vie, liberté (L'Iconoclaste), album collectif consacré au soulèvement iranien déclenché par la mort de Mahsa Amini.

La fondation porte également le nom de Mattias Ripa, né en 1972 en Suède. Arrivé à Paris pour une année d’échange universitaire, il rencontre Marjane Satrapi dès son premier jour sur place ; un an plus tard, ils se marient à Stockholm. Engagé à ses côtés à différents titres : financier, producteur, acteur ou encore co-scénariste, il a participé à l’ensemble de ses projets. Il est décédé le 8 avril 2025.

