Le livre Moi, la jeune Musulmane interdit à la vente aux mineurs

La publication de l'arrêté pris par la Place Beauvau, au Journal officiel de ce 24 février, concrétise l'interdiction de proposer, donner ou vendre à des mineurs le livre Moi, la jeune Musulmane, écrit par le docteur Ahmad Ibn Moubarak ibn Qadhlan Al Mazru'i (Ibn Badis). L'exposition de l'ouvrage à la vue du public, à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, ou en faire la publicité sont également prohibés.

Derrière cette décision du ministère de l'Intérieur, un courrier de signalement envoyé par la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence (CSCPJ), daté du 11 février dernier.

Séparatisme et soumission

Dans ce courrier, la CSCPJ a relevé plusieurs passages de Moi, la jeune Musulmane et s'inquiète des effets qu'ils pourraient avoir sur les jeunes lecteurs — ou plus spécifiquement, les jeunes lectrices. Parmi les textes pointés par la commission, « je n'imite pas les Occidentaux dans leurs croyances, leurs adorations, leurs tenues vestimentaires, leurs coutumes, leurs fêtes et leurs comportements »

Ou encore : « De ce fait, je ne les imite pas dans leur façon de marcher, de s'habiller, de parler et de se comporter car le Prophète a maudit les femmes qui agissent comme des hommes ».

Le titre incite à plusieurs reprises au séparatisme, invitant les jeunes musulmanes à ne pas prêter « l'oreille aux slogans occidentaux visant à salir l'image de la femme musulmane », mais aussi à ne pas voyager « sans mahram [un homme, membre de sa famille, qui, à défaut de l'époux, peut l'accompagner, NdR] ».

Il enjoint par ailleurs à ne pas avoir d'interactions avec des hommes « licites au mariage » — afin d'éviter les tentations — et à se contenter d'une vie sans liberté de mouvement excessive : « J'ai donc pris conscience que ma maison est mon paradis dont je ne sors qu'en cas de nécessité et qu'avec la permission de mes parents. »

Aux yeux de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, ces propos peuvent être considérés comme « des incitations à la discrimination envers les femmes » tout en étant « de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance et de la jeunesse ». Les extraits citant les Occidentaux ou les mœurs occidentales, quant à eux, « sont susceptibles de constituer une incitation à la haine et à la discrimination envers certaines catégories de personnes ».

Des manquements de l'éditeur

L'arrêté pris par le ministre de l'Intérieur s'appuie sur une loi méconnue en dehors du milieu de l'édition, celle du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Celle-ci institue au sein du ministère de la Justice une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, et habilite le ministère de l'Intérieur à interdire des ouvrages aux mineurs, sur signalement de cette même commission.

Selon cette loi de 1949, les éditeurs des publications destinées à la jeunesse, qu'il s'agisse de livres ou de périodiques, doivent faire parvenir deux exemplaires de leurs parutions au ministère de la Justice, pour que la commission puisse procéder au contrôle.

La maison d'édition Ibn Badis n'a pas respecté cette obligation au moment de la parution du livre, en février 2025. Dans le cadre d'une procédure contradictoire, la société a été invitée à faire part de ses observations dans un courrier, daté du 22 février dernier.

Assumant que l'ouvrage est d'orientation religieuse, l'éditeur reconnait que « certaines formulations peuvent être interprétées de manière sensible », que des « passages [sont] susceptibles d'être compris de manière équivoque » et peuvent déboucher entrainer une « interprétation pouvant être perçue comme stigmatisante ou discriminatoire ».

L'éditeur a mis en avant plusieurs dispositions qu'il comptait prendre afin de rectifier le tir, notamment une mention « destiné à un public adulte/réservé aux majeurs », l'ajout d'un avant-propos « rappelant le rejet de toute haine et de toute discrimination » ou encore un travail avec l'auteur afin de « reformuler et clarifier les passages susceptibles d'être compris de manière équivoque ».

Mais, en l'absence de garantie et considérant que la maison d'édition avait déjà failli à son obligation de communication de deux exemplaires au moment de la parution, le ministère de l'Intérieur a préféré arrêter l'interdiction de vente aux mineurs.

Un autre livre relatif à la religion musulmane et destiné aux enfants avait été interdit de vente aux mineurs en 2019. Intitulé Apprendre le Tawhid aux enfants, écrit par Muhammad Ibn'Adi-I-Wahhâb et publié par la maison d'édition Al-Haramayn en avril 2018, l'ouvrage a vu sa prohibition récemment confirmée par tribunal administratif de Paris. L'éditeur avait interjeté appel, sans succès.

Cette fois aussi, l'éditeur n'avait pas respecté ses obligations de communication du livre au moment de sa publication. Les textes de l'ouvrage étaient susceptibles, selon la CSCPJ, d'« être regardés comme discriminatoires et incitant à la haine envers toute personne ne partageant pas la foi musulmane ».

Photographie : couverture du livre Moi, la jeune Musulmane

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com