Renan Benyamina, du Pass Culture à la direction de la Bpi

Renan Benyamina, titulaire d'un diplôme de conservateur de bibliothèques et d'un diplôme interuniversitaire obtenu au Conservatoire national des arts et métiers, a commencé sa carrière en tant que directeur de la lecture publique du département de l'Ain, entre 2013 et 2016.

Il rejoint ensuite la mairie de Paris, et conseille le premier adjoint à l'édile, sur les sujets relatifs au spectacle vivant, au livre et à la lecture publique. Deux ans plus tard, en 2018, il devient directeur artistique des Ateliers Médicis, situés à Clichy-Montfermeil (Seine–Saint-Denis), pour travailler aux côtés de Cathy Bouvard.

En août 2024, il est finalement nommé directeur du développement du Pass Culture, succédant à ce poste à Hélène Amblès.

Phase de transition

En tant que directeur de la Bibliothèque publique d'information, Renan Benyamina devra assurer le fonctionnement de la bibliothèque sur son site temporaire de l'immeuble Lumière (jusqu'en 2030) et préparer son retour au centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (CNAC) rénové, à partir de 2030. Il devra ainsi diriger la conception d'une offre documentaire et de services repensée et adaptée aux usages et au projet scientifique et culturel du CNAC, mais aussi l'aménagement des espaces.

Une de ses premières missions sera la rédaction d'un contrat d'objectifs et de performance entre l'État et la Bpi couvrant la période 2026-2030.

Sa nomination signifie aussi que le nouveau titulaire du poste devra transmettre sa déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Renan Benyamina succède à Christine Carrier, conservatrice générale des bibliothèques, en poste depuis 2014 et renouvelée pour un troisième et dernier mandat en 2021, sur proposition de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture.

Dotée d'un budget prévisionnel de 7,39 millions € pour 2025, la Bpi emploie 271 agents (titulaires et non titulaires), dont la plus grande partie est directement rémunérée par le ministère de la Culture, qui exerce par ailleurs sa tutelle sur l'établissement, via la Direction générale des médias et des industries culturelles.

Depuis le 25 août dernier, la Bpi est installée dans l’immeuble Lumière, à proximité de Bercy Village, en raison d'importants travaux au Centre Pompidou, prévus jusqu'en 2030. L’institution a ainsi dû transférer ses services, ses collections (près de 320.000 documents) et son personnel vers ce bâtiment, au 40 avenue des Terroirs de France (Paris 12ᵉ).

