L’évolution du vocabulaire amoureux dans la littérature française

Les mots choisis par les écrivains ne restent pas dans les livres : ils passent ensuite dans la vie courante, puis dans les messages envoyés sur les sites de rencontre. Suivre l’évolution du vocabulaire amoureux, c’est donc aussi regarder comment on parle aujourd’hui de flirt et de désir en ligne.

Dire le désir sans le dire : étaphores et sous-entendus

Pendant longtemps, parler de sexualité de manière directe était interdit ou mal vu. Les écrivains ont donc utilisé des images : "lit partagé", "nuits communes", "ivresse des sens". La littérature libertine et les romans érotiques ont ensuite introduit un lexique plus cru, avec des mots liés aux gestes, aux parties du corps, aux pratiques.

Aujourd’hui, cette tension entre pudeur et précision se retrouve en ligne. Certains préfèrent des sous-entendus, d’autres adoptent un style très frontal. Un site coquin peut par exemple mêler descriptions explicites et petites phrases codées dans les annonces ou les messages privés. Le vocabulaire oscille entre terme médical, argot et tournure plus poétique. On choisit les mots selon l’image de soi que l’on veut donner et selon la relation recherchée.

De l’amour courtois aux romans passionnés

Dans la poésie médiévale et l’amour courtois, les textes mettent l’accent sur l’admiration et la retenue. On parle d’"ardeur", de "fidélité", de "belle dame", de "tourment". Le corps est présent mais rarement nommé. Les verbes restent vagues : "brûler", "soupirer", "adorer". Plus tard, les romans du XIXe et du XXe siècles ajoutent des termes plus directs : "désir", "obsession", "jalousie", "adultère". Les sentiments deviennent plus concrets, les scènes de séparation, de dispute ou de réconciliation sont décrites avec précision.

Archives érotiques et mémoire des mots

Les archives publiques jouent un rôle clé pour comprendre cette évolution. La collection érotique de Bibliothèque et Archives Canada, présentée dans un article d’Actualitté, rassemble livres, films, affiches et même un film pour adultes des années 1970, Sexcula. Ces documents montrent comment le désir et la sexualité étaient mis en scène, vendus, parfois défendus au nom de la morale.

Les titres, les quatrièmes de couverture, les slogans sur les affiches forment un corpus de mots : allusions, promesses, avertissements. En consultant une présentation de cette collection, on voit comment les institutions conservent ces traces, ce qui permet d’étudier l’évolution des expressions liées au plaisir, au scandale ou à la transgression. Cette mémoire éclaire aussi la façon dont, aujourd’hui, on remplit une bio ou un message d’approche en ligne.

Du roman à la messagerie : nouveaux codes amoureux en ligne

Avec les sites de rencontre, le vocabulaire amoureux circule surtout par écrit : pseudo, description, premier message, conversation. Une étude sur le online dating et la communication écrite montre que ces échanges reposent sur une "textualité" très forte, avec profils détaillés, questions sur les attentes, séries de messages courts, parfois accompagnés d’emojis.

Les mots changent : anglais ("crush", "date"), verbes récents ("ghoster"), expressions liées aux photos et aux likes. Le ton est plus rapide, plus direct, mais reste encadré par des codes. On évite certains termes jugés trop agressifs, on préfère suggérer. Une analyse du online dating comme forme de communication écrite souligne que ces plateformes obligent à trouver les bons mots pour se présenter, se distinguer et montrer son niveau de culture ou d’humour.

Au final, écrire sur un site de rencontre revient à reprendre, en version courte, une longue histoire de lettres, de billets doux, de dialogues romanesques et de scènes érotiques.

Crédits illustration Pexels CC 0

