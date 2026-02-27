« La lourde porte s'entrebâille et Henry ne peut retenir un mouvement de recul, comme s’il craignait depuis leur dernière entrevue que William ait appris à envoyer un crochet du droit tout seul dans son coin. Mais non. Ce n’est pas de William dont il a peur. Ce sont des changements qui flottent dans l’air. Des changements d’une autre nature. Il y a une autre intelligence, distincte de la sienne, qui procède à des modifications, à des améliorations. Qui invente. »

Voilà des mois que Henry consacre des heures, des nuits entières à ce projet. Un projet un peu fou, que son cerveau d’ingénieur se devait de mener. Il a déjà rendu la maison entièrement contrôlable par un ordre prononcé à voix haute ; ouvrir les volets, fermer les fenêtres, allumer ou éteindre la lumière… Alors que Lily, sa femme adorée, qui semble doucement se lasser de lui, attend leur premier enfant, Henry a créé une intelligence artificielle terriblement intelligente. Un robot, encore à moitié constitué, avec une apparence humanoïde dérangeante, mais parfaitement capable de s’exprimer, de penser, de faire de l’humour… Henry l’a surnommé William.

Mais, depuis quelque temps, William semble développer des capacités étonnantes, inquiétantes. Il semble avoir accès à des informations que même Henry ne connaît pas, alors qu'il est enfermée à longueur de journée dans le laboratoire.

Lorsqu’un jour, deux amis de Lily sont invités à passer du temps dans la maison ultra-connectée du couple, le cauchemar commence…

Mason Coile nous livre ici un thriller épatant. Des chapitres courts, une montée en tension efficace, une plume simple et acérée. Bref, le mix parfait qui donne envie de tourner les pages à toute vitesse. Face à une intelligence artificielle démoniaque à souhait, difficile de ne pas se laisser entraîner dans cette folle histoire. Ce huis clos angoissant, mené par un robot aussi vicieux que dangereux, est un bijou pour tous les amoureux et amoureuses du genre...



Traduction assurée par Charles Bonnot et Sigolène Vivier.