Debout comme une reine

« Parfois, quand elle vient d’arriver en Irlande et qu’elle n’a pas encore tout à fait pris possession de sa maison, que les pièces sont vides et froides, et qu’elle veille tard le soir, à lire dans son lit, il lui semble entendre une clé tourner, au rez-de-chaussée, dans la serrure de la porte, mais aussitôt elle fait la guerre à cette image intempestive d’intrusion, se répétant qu’il s’agit des délires d’une jeune femme seule qui a lu trop de livres, vu trop de films, et transforme en réalité des scénarios exceptionnels, des cauchemars domestiques réservés à la fiction. »

Sophie Toscan du Plantier. Une femme violemment assassinée en pleine nuit à la veille de Noël 1996, 39 ans, sur la côté irlandaise. Seule chez elle, dans cette maison au bord de la mer, alors qu’une tempête fait rage, elle ouvre la porte à un homme qui semble demander de l’aide… Pour finalement être retrouvée, le corps saccagé, sans vie. Son meurtrier ? Il court encore. Si certaines personnes pensent savoir de qui il s’agit, un certain Ian Baylet, narcissiste notoire du patelin, il n’a jamais été incarcéré. Rien pour prouver qu’il était le coupable.

Aujourd’hui, notre narratrice décide d’écrire. De comprendre. D’imaginer comment une telle tragédie a pu avoir lieu. Pas une biographie, ni une enquête, ce récit est annoncé comme une « tentative d'élucidation intime des circonstances d'un meurtre ». En rassemblant différents témoignages, associés à quelques écrits de Sophie, l’autrice se penche sur cette histoire en imaginant ce que cette femme assassinée sans raison aurait pu penser et ressentir.

Au fil des pages, la narratrice tombe elle aussi dans la tourmente. Comme si l’expérience de Sophie était tout autant la sienne – une vie où les cauchemars prennent forme, la suivent dans le monde éveillé. Peu à peu, elle se glisse dans la peau de Sophie, retrace ses pas, se calque à ses pensées… pour une mise en parallèle fascinante de leur existence.