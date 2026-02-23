RSF lance un bureau France à l’approche des municipales et de la présidentielle

Reporters sans frontières (RSF) ouvre un bureau France, basé à Paris, afin de renforcer son action en métropole et dans les territoires ultramarins. À l’approche d’échéances électorales majeures - les municipales en mars 2026 et l’élection présidentielle en mai 2027 - l’organisation entend consolider son travail pour garantir le droit à une information « fiable, indépendante et pluraliste ».
Le 23/02/2026 à 17:33 par Hocine Bouhadjera
23/02/2026 à 17:33
Si le cadre légal et réglementaire français demeure globalement favorable à la liberté de la presse, RSF estime que les outils destinés à lutter contre la concentration des médias, les ingérences et les pressions, ainsi qu’à assurer une protection effective de la confidentialité des sources journalistiques, sont « insuffisants, inadaptés ou dépassés ».
L’ouverture de ce bureau intervient dans un contexte que l’ONG juge préoccupant, alors que la France occupe la 25e place sur 180 pays au Classement mondial de la liberté de la presse publié par RSF en 2025.
Le nouveau bureau entend se saisir de plusieurs sujets prioritaires : l’état de l’information locale, la concentration des médias, l’application du pluralisme externe et interne dans le paysage médiatique, l’impact des campagnes de propagande et de désinformation sur l’écosystème informationnel, ainsi que l’évolution des procédures-bâillons visant les journalistes. Ce lancement fait suite à l’ouverture d’un bureau à Prague en novembre dernier.
Pour Thibaut Bruttin, directeur général de RSF, le renforcement de l’action en France s’impose à un moment charnière. « L’impact de Reporters sans frontières ces dernières années en France invite à renforcer encore son action dans les années à venir, à l’approche de l’élection présidentielle. Ce serait faire un ‘deux poids, deux mesures’ que ne pas agir en France pour contrer des pratiques que RSF dénonce partout ailleurs dans le monde. »
Il souligne que, malgré une position stable dans le classement mondial, la France dispose « d’une opportunité rare de promouvoir un modèle ambitieux et innovant pour rendre effectif le droit à l’information fiable ». Il appelle la profession, le gouvernement et les parlementaires, « dans une dynamique transpartisane », à s’emparer des recommandations déjà formulées, estimant qu’elles constituent « un socle solide pour construire ensemble l’avenir du journalisme en France, et d’aller plus loin encore ». Grâce à son expertise et à sa dimension internationale, RSF se dit prête à accompagner ce mouvement.
La mission du bureau France sera d’informer et de documenter les violations de la liberté de la presse et du droit à l’information sur le territoire. En coordination avec les autres directions de l’ONG, il contribuera également au soutien des journalistes menacés, à la lutte contre les mécaniques de propagande et à un plaidoyer auprès des autorités nationales et européennes pour promouvoir des solutions systémiques favorisant un journalisme éthique et transparent.
La responsabilité du bureau est confiée à Laure Chauvel, qui a rejoint RSF en 2023 comme chargée de missions auprès du directeur général, après un passage à la direction des Affaires européennes et internationales de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).
Elle estime que la situation exige une mobilisation accrue : « Alors que la France occupe historiquement une place importante dans le combat pour une information libre et indépendante, les attaques envers la liberté de la presse sont de plus en plus nombreuses, inventives et offensives dans le pays. RSF ne connaît que trop bien les manières des prédateurs de la liberté de la presse à travers le monde pour juger qu’il est urgent d’agir. La France est un front décisif en la matière : RSF entend agir plus vite, plus fort, au plus près du terrain, et appelle toutes celles et tous ceux qui refusent le recul funeste du droit à l’information à se mobiliser à nos côtés. »
Ces dernières années, RSF a déjà occupé une place centrale dans le débat public français sur les enjeux du journalisme. L’organisation s’est mobilisée auprès des grévistes du Journal du Dimanche en juin 2023. Elle a également été à l’origine d’une décision du Conseil d’État en février 2024, dite « Reporters sans frontières », qui a annulé le refus de l’Arcom d’agir contre la chaîne CNews. En 2022, le #BusRSF pour le droit à l’information avait sillonné les routes de France, contribuant à nourrir les États généraux de l’information achevés en septembre 2024.
RSF, qui a célébré ses 40 ans, est une organisation non gouvernementale internationale engagée pour la défense et la promotion de la liberté de la presse et du droit à l’information. Présente sur tous les continents, elle dispose d’un siège à Paris, de huit bureaux à Bruxelles, Washington, Rio de Janeiro, Taipei, Dakar, Tunis, Londres et Prague, ainsi que de six sections en Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, Suède et Suisse.
L’organisation s’appuie également sur un réseau de correspondants et de partenaires dans plus de 150 pays, un maillage qui renforce son action globale tout en assurant un ancrage local.
Crédits photo : Gyrostat (CC-BY-SA 4.0)
Par Hocine Bouhadjera
Par Hocine Bouhadjera
