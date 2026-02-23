Foire du livre de Bruxelles 2026 : la 55e édition défie le futur

Pour sa 55e édition, la Foire déploie une programmation qui se veut foisonnante, traversant les genres, les générations et les disciplines.

De nombreux·ses invité·e·s issu·e·s de la littérature générale et du monde des essais seront présent·e·s. Le polar occupera à nouveau une place affirmée parmi les auteur·ice·s et éditeurs présent·e·s. Le Quartier Manga revient pour la troisième année avec sa décoration immersive, tandis qu’un nouvel espace dédié à la romance et à l’imaginaire, #Love&Whispers, fera son entrée dans la Gare Maritime.

La programmation jeunesse et scolaire se veut ambitieuse, à destination des enfants, des adolescent·es et des familles. Elle se déploiera en parallèle du Square Éduca et des Journées professionnelles jeunesse, destinées aux professionnel·le·s du secteur de l’éducation.

Plus de 1200 auteur·ice·s sont attendu·e·s. Parmi eux figurent notamment Ambre Chalumeau, Alain Mabanckou, Antoine Wauters, Barbara Abel, Susie Morgenstern, Thomas Schlesser, Maud Ankaoua, Paul Gasnier, Morgane Moncomble, Christelle Dabos, Philippe Besson, Andrzej Sapkowski, Jean-Michel Aphatie, Amélie Nothomb, Emma Green, Étienne Klein, Grégoire Solotareff, Philippe Geluck ou encore Sorj Chalandon.

Parmi les temps forts liés au programme Objectif Lire, qui porte tout au long de l’année des actions en faveur de l’accès au livre, la remise du Prix Libre d’écrire aura lieu le vendredi 27 mars. Ce prix d’écriture est destiné aux personnes détenues dans les prisons de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’édition 2026 marque également la 20e édition du Prix Première, remis le jeudi 26 mars lors d’une émission spéciale sur le stand de la RTBF. Pour la première fois, deux autres distinctions seront décernées à la Foire : le Prix Première Victor du livre jeunesse, le vendredi 27 mars, et le Prix Première du Roman Graphique, le samedi 28 mars.

En 2026, la Foire réunira plus de 300 exposants sur 3800 m² de stands, mêlant éditeurs belges et internationaux, associations, librairies et acteurs culturels. De nombreux éditeurs participeront pour la première fois à l’événement, témoignant du dynamisme du secteur.

Parmi eux, le stand du groupe Emotions, réunissant Genèse, ONLIT et les Éditions de l’Herne. Seront également présents Le Petit Canard en jeunesse, La Singulière pour des ouvrages liés aux questions environnementales, Les Pérégrines en littérature et sciences humaines, Elixyria, De Saxus, L’Arche des Songes, Faute de frappe ou Bookmark en romance et fantasy, Mera Éditions et les Éditions Alain Bargain côté polar.

La Foire accueillera pour la première fois des structures associatives telles que l’ASBL L’îlot et l’association L’Autre Livre, qui regroupe des éditeurs indépendants. L’UEVI, Union des éditeurs de voyage indépendants, sera de nouveau présente sous l’impulsion des éditions Nevicata à Bruxelles et de Ginkgo et Géorama côté français. Deux nouveaux éditeurs rejoignant l’union seront présents pour la première fois : L’Arbre qui marche et les éditions Ancre de Marine.

La dimension internationale demeure centrale, avec la participation d’éditeurs venus notamment du Maroc, de la République démocratique du Congo, de Suisse, du Québec, de Mayotte, d’Allemagne et d’autres pays européens. Ils seront notamment visibles sur l’espace Place à l’Europe et au sein de la librairie européenne.

Comme chaque année, plusieurs scènes structureront la programmation. La Scène des Lumières accueillera principalement débats et échanges liés à la non-fiction, aux essais et aux enjeux de société. Le Théâtre de l’Imaginaire, nouvel espace de grande capacité, recevra des rencontres d’envergure avec des auteur·ice·s majeur·e·s tels que Philippe Boxho, Melissa Da Costa ou Edwy Plenel, affirmant la volonté de proposer des temps forts accessibles à un large public.

Au-delà des rencontres littéraires, la Foire du livre de Bruxelles se veut un lieu d’expériences. Le public pourra participer à des clubs de lecture au sein de #Love&Whispers, à des sessions Drink & Draw mêlant dessin et convivialité avec trois auteur·ice·s internationaux, ou encore au Carnaval du livre, temps fort ludique de la programmation jeunesse. Une performance littéraire de Charlie Haid, mentaliste et auteur, est également annoncée : il y explorera nos usages numériques à travers son dernier ouvrage.

Avec cette édition 2026, la Foire réaffirme son ambition : faire du livre un outil de compréhension du monde, un espace de résistance intellectuelle et un lieu de rassemblement. Défier le futur, c’est prendre le temps de lire, d’imaginer, de penser et de créer ensemble.

L’édition marque enfin les dix ans de l’entrée gratuite à la Foire du livre de Bruxelles. Afin de poursuivre cette mission d’accessibilité à la culture et à la lecture, et de favoriser la rémunération des artistes programmés, le public peut désormais soutenir l’événement sur le principe d’un prix libre au moment de la réservation de ses tickets, obligatoires comme chaque année, sur le site de la Foire.

Ci-dessous, le programme détaillé :

