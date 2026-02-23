Qui remportera le Prix PhiloMonaco de l’Essai 2026 ?

Le Prix PhiloMonaco de l’Essai 2026 sera remis le 25 juin 2026 à Monaco, dans le cadre de la Semaine PhiloMonaco. La distinction s’inscrit dans les activités des Rencontres Philosophiques de Monaco et met à l’honneur un ouvrage de philosophie publié en langue française et paru au cours de l’année civile précédant son attribution.
Le Prix est décerné lors d’une soirée présidée par les membres fondateurs des Rencontres Philosophiques de Monaco, en présence des membres du jury.
Il distingue un ouvrage qui, par sa rigueur, sa pertinence et son originalité, ouvre à la pensée contemporaine de nouvelles interrogations et de nouveaux chemins. Le livre primé doit s’émanciper du seul cadre universitaire ou académique sans pour autant relever de la simple vulgarisation.
La sélection 2026 réunit dix ouvrages :
Penser les violences sexuelles, de Marie Chartron (La Découverte)
Une philosophie féministe des sanglots, d’Estelle Ferrarese (Rivages)
Halluciner, de Mathieu Frèrejouan (Ithaque)
La parole aux machines, de Thibaud Giraud (Grasset)
L’Art du déséquilibre, d’Évelyne Grossman (Minuit)
Explosive modernité, d’Eva Illouz (Gallimard)
Les héroïnes de la modernité, de Laurie Laufer (La Découverte)
La Déprise, de Clotilde Leguil (Seuil)
Apprendre à philosopher en féministe, de Vanina Mozziconacci (La Dispute)
L’Élégance animale, de Bertrand Prévost (Minuit)
Le jury est présidé par Robert Maggiori. Il réunit Isabelle Alfandary, Étienne Bimbenet, Charlotte Casiraghi, Catherine Chalier, Denis Kambouchner, Sandra Laugier, Claire Marin, Géraldine Muhlmann, Corine Pelluchon, Judith Revel, Camille Riquier, Patrick Savidan et Raphael Zagury-Orly.
Franck Fischbach a été désigné lauréat du Prix 2025 des Rencontres Philosophiques de Monaco pour son ouvrage Faire ensemble. Reconstruction sociale et sortie du capitalisme, paru aux éditions du Seuil.
