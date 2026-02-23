Élodie Torrente élue vice-présidente de la Ligue des auteurs professionnels

La Ligue des auteurs professionnels renforce son exécutif. À l’issue de son séminaire du 20 février 2026, le Conseil syndical a proposé à Élodie Torrente d’occuper la fonction de vice-présidente. Une nomination qu’elle a annoncée publiquement, soulignant une « activité toujours plus dense dans la défense et l’accompagnement des autrices et auteurs du livre ».
Le 23/02/2026 par Hocine Bouhadjera
23/02/2026 à 17:51
Elle détaille les chantiers qui attendent l’organisation : « Au vu des luttes que sont la représentativité au sein de notre futur organisme de Sécurité sociale, la continuité de revenus, l’IA, l’égalité et la diversité dans nos métiers, les violences sexistes et sexuelles et plus largement la reconnaissance du travail des auteur·ices professionnel·les, nous ne serons pas trop de deux, avec Thomas Fouchault, président de notre syndicat, pour représenter nos adhérent·es auprès des acteurs culturels et des pouvoirs publics. »
Elle y voit un engagement collectif, saluant l’équipe en place : « Je tiens à remercier tous les membres bénévoles du Conseil syndical, notre directrice Stéphanie Le Cam et les salariées qui, toutes et tous font un travail formidable, pour la confiance qu’elles et ils m’accordent. » Avant de conclure : « Femme d’engagement, je mettrai tout en œuvre pour en être digne. Et maintenant, au boulot ! »
Stéphanie Le Cam, directrice générale de la Ligue des auteurs professionnels, a réagi en évoquant une « belle nouvelle pour les artistes-auteurs et autrices ».
Autrice - « écrits garantis sans IA », précise-t-elle - Élodie Torrente cumule les engagements littéraires et pédagogiques. Conseillère syndicale au sein de la Ligue depuis juin 2024, elle s’implique désormais dans la représentation de la profession à un niveau plus stratégique.
Elle anime depuis plusieurs années des ateliers d’écriture auprès de différents publics. À Auvers-sur-Oise, dans le cadre d’« Auvers Noir », elle accompagne des classes de primaire dans l’écriture de nouvelles policières, dont elle supervise ensuite l’édition en format poche, de la conception pédagogique à la publication.
Nouvelliste multi-primée chez Short Edition, Élodie Torrente a notamment reçu le Prix de la matinale décerné par David Foenkinos, ainsi que le Prix du comité d’édition pour les prix saisonniers. Elle a également écrit pour l’opération MGallery by Sofitel, avec une nouvelle diffusée au Grand Hôtel de Cabourg dans la chambre de Proust et aux Cures Marines de Trouville.
Fondatrice et directrice de structures dédiées à l’écriture et à la communication, organisatrice d’un prix international de la nouvelle humoristique francophone, journaliste indépendante ou encore prête-plume, elle revendique un parcours pluriel, à la croisée de la création, de la transmission et de la défense professionnelle.
Avec cette nouvelle responsabilité à la Ligue des auteurs professionnels, Élodie Torrente entend désormais porter ces expériences au service d’un combat collectif : la reconnaissance et la protection du travail des autrices et auteurs.
Fondée en septembre 2018 dans la maison de Balzac, la Ligue des auteurs professionnels est née de la volonté d’auteurs et d’organisations de s’unir pour défendre leur métier. D’abord collectif et fédération, elle est devenue en mars 2021 un syndicat professionnel des auteurs et autrices du livre. Elle rassemble des écrivains, illustrateurs et traducteurs de tous horizons.
Son objectif : améliorer les conditions de création et sauvegarder la profession. La Ligue agit sur les enjeux de protection sociale, de rémunération et de droit d’auteur. Elle milite pour un meilleur encadrement juridique et un rééquilibrage des relations avec les éditeurs. Face à la baisse des revenus et à la précarisation du secteur, elle porte la voix des auteurs auprès des pouvoirs publics.
Son ambition est de construire un véritable statut de l’auteur professionnel et d’assurer l’avenir de la création littéraire.
Par Hocine Bouhadjera
