Lee Miller, au-delà de la muse : les zones d’ombre d’une vie hors norme

Les Chambres noires de Lee Miller est le roman vrai de sa vie. De son studio photo à New York à ses nombreuses liaisons à Paris, dans le tourbillon des années folles, du désert égyptien aux violents combats en Allemagne, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage ; Lee a traversé les pays et les époques, fuyant un ennui pathologique. Elle avait le don de l’amitié et n’a jamais cessé de s’intéresser aux autres, même si sa façon d’aimer a souvent blessé.

Quelques chambres noires sont restées hermétiquement fermées : celle de ses 7 ans ; celle des camps de concentration qu’elle a été l’une des premières à photographier ; celle de la dépression post-traumatique qui s’en est suivi, jusqu’au grenier où elle a littéralement caché son œuvre pour l’oublier.

Pourtant, sa lumière a continué de fuser des ténèbres. Les Chambres noires de Lee Miller raconte Lee de l’intérieur, avec ses passions et ses tourments, son talent éclatant pour voir et montrer ce que les autres ne voyaient pas – ou ne voulaient pas voir.

Les éditions Robert Laffont vous proposent les premières pages en avant-première :

Romancière, essayiste et biographe, Jennifer Lesieur est notamment l’auteure de Jack London (Tallendier), prix Goncourt de la biographie, de Rose Valland, espionne à l’œuvre (Le Livre de Poche), et Les amants Nomades : Fanny et Robert Louis Stevenson (éditions Arthaud).

Parution le 19 mars.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com