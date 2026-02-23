Le Centre Pompidou rend hommage à Frederick Wiseman, cinéaste de l’observation pure

Depuis la fin des années 1970, il entretenait un lien étroit avec l’institution parisienne, qui lui avait consacré une rétrospective intégrale entre septembre 2024 et mars 2025. Son œuvre, commencée en 1967, compose une traversée méthodique des lieux et des vies ordinaires.

Frederick Wiseman n’a cessé de filmer des espaces clos ou circonscrits (hôpitaux, tribunaux, écoles, musées, compagnies de danse, restaurants...) pour en révéler la trame humaine. À rebours du commentaire et de l’entretien, il privilégiait l’observation, laissant aux gestes, aux silences et aux échanges le soin de construire le sens.

De Titicut Follies (1967) à Menus-Plaisirs – Les Troisgros (2023), son cinéma a exploré une quarantaine de lieux. Chaque film s’attache à un microcosme, mais l’accumulation dessine un vaste portrait collectif. Les tensions, les hiérarchies, les routines et les aspirations s’y déploient sans effet de dramatisation, dans la durée.

« Nos humanités », une œuvre comme somme

La rétrospective organisée au Centre Pompidou du 9 septembre 2024 au 19 mars 2025 portait un sous-titre : « Nos humanités ». L’expression soulignait la dimension cumulative de cette filmographie, pensée comme une exploration des formes sociales et des expériences partagées.

L’événement, monté avec Zipporah Films et Météore Films, s’appuyait sur la restauration de 33 films, en association avec Steven Spielberg et avec la participation de la Bibliothèque du Congrès. Pour la première fois, l’ensemble de l’œuvre était réuni en un seul programme.

Frederick Wiseman avait pris part à sa préparation et assisté à plusieurs projections, dont l’ouverture avec Law and Order (1969) et la clôture avec Public Housing.

Une présence durable à Paris

Le lien entre le cinéaste et la Bpi remontait à la fin des années 1970. Ses films ont accompagné l’histoire du festival Cinéma du réel, du catalogue national de films documentaires, puis de la plateforme Les yeux doc. Une première rétrospective intégrale avait déjà été coproduite en 2006 avec la Cinémathèque française.

La manifestation de 2024-2025 a rassemblé 11.745 spectateurs au Centre Pompidou, avant de circuler au Forum des images et dans plusieurs institutions partenaires, à Paris et en région. Elle s’est prolongée au sein du réseau de la Cinémathèque du documentaire, notamment à Strasbourg, en région lilloise et lors du festival Corsica Doc.

Avec la disparition de Frederick Wiseman, c’est une œuvre désormais close qui demeure. Par la patience du regard et l’attention portée aux situations ordinaires, elle constitue un ensemble cohérent, construit sur plus d’un demi-siècle, et inscrit durablement dans l’histoire du cinéma documentaire.

