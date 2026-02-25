Le portrait d’un lac transformé par l’activité humaine

Un lac aux eaux troubles, menacé d’assèchement l’été et sur lequel il est de plus en plus hasardeux de s’aventurer l’hiver. Un lac qui, vu d’en haut, ressemble approximativement à un chien, une licorne galopante ou à une sorcière sur un balai. Un lieu magique et en même temps si banal que c’est un défi d’en parler.

Les éditions du Seuil vous proposent les premières pages en avant-première :

Jonathan Hope vit et enseigne à Montréal où il s’intéresse aux liens entre littérature et environnements. Il offre au “Bar de la Sirène” sa première publication en France, initialement parue au Québec aux éditions Quartz, dans une version illustrée et retravaillée spécialement pour la collection.

Parution le 13 mars 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com