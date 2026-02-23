Fille de pute, victime de la censure : un maire peut-il interdire un roman en médiathèque ?

La commune de Bretoncelles compte quelque 1500 habitants : c’est peu dire que tout le monde s’y côtoie, voire s’y connaît. Alors l’interdiction d’un titre dans le catalogue de la médiathèque émanant de l'édile, voici qui fait froncer quelques sourcils.

De fait, en droit français, “l’interdiction” d’achat d’un ouvrage par une médiathèque municipale ne relève pas d’un pouvoir de censure attribué au maire. Le cadre juridique organise au contraire une politique documentaire élaborée par la bibliothèque et encadrée par des principes de pluralisme et d’absence de censure, tout en maintenant la tutelle administrative et budgétaire de la collectivité.

ActuaLitté a contacté la mairie et reviendra plus amplement sur les contours de cette affaire. D'ici là, la lettre ouverte de Swann Dupont est à retrouver ci-dessous, dans son intégralité.

Ni Dieu, ni Maire.

Lettre ouverte d’une “fille de pute” pour le maintien du droit à ouvrir sa gueule. par Swann Dupont.

J’ai passé les dix-huit premières années de ma vie au cœur du Perche, dans un territoire de quinze kilomètres à la ronde dont les limites étaient Rémalard - Bretoncelles - Nogent-le-Rotrou. Avant moi, mon père, mes grands-parents paternels, ainsi que mes arrière-grands-parents ont vécu là. Aujourd’hui, ma mère vit ici, mon frère vit ici, ma sœur vit ici. Je vis ici. Depuis l’école maternelle jusqu’à l’obtention du bac, j’ai été scolarisée dans ce territoire, et à leur tour, mes enfants seront scolarisés ici.

Cette jeunesse rurale, je la raconte dans mon premier roman, Fille de pute, paru en janvier dernier chez les éditions Istya & Cie. Dans ce dernier, je raconte l’ennui qui ronge les jeunes des villages oubliés, les schémas familiaux qui n’en finissent pas de se perpétuer – ici, on est rarement plus que le fils machin ou la fille de. Je raconte aussi la manière dont la ruralité et la condition prolétaire — conditions qui, chez moi, sont intrinsèquement liées — déterminent l’éducation, la construction de soi et notamment de sa sexualité.

Cette ruralité, elle a aussi été le décor de nombre de mes apprentissages : la lecture, l’écriture, la sexualité, donc, mais aussi la révolte. Aujourd’hui, c’est cette dernière qui m’anime, à nouveau.

Tandis que la presse locale et nationale a consacré quelques beaux articles à Fille de pute, depuis France Inter jusqu’au Monde, en passant par Le Parisien, Marie-Claire et les Inrocks, tandis qu’il s’est incrusté dans les sélections Fnac, et Gibert des meilleurs romans de la rentrée littéraire d’hiver 2026, tandis qu’il a peuplé les vitrines de nombreuses librairies, et fait l’objet de plusieurs rencontres au sein de ces mêmes librairies, il reste aujourd’hui un territoire où il n’est pas permis à Fille de pute d’exister : Bretoncelles, mon village.

En effet, il y a quelques semaines, la médiathécaire de Bretoncelles m’informait du refus net de la part du Maire de voir figurer mon roman parmi les rayonnages de la nouvelle médiathèque, inaugurée le jour même.

Selon les versions et humeurs du premier édile de la commune, il en va du titre qui pourrait choquer les plus jeunes, du contenu trop sensible — que Monsieur le Maire semble connaître sans même avoir pris le temps d’ouvrir mon livre —, du risque d’un procès qui lui serait fait, et dont les raisons demeurent un mystère, de l’attente d’un règlement de la médiathèque qui n’a pas encore été voté mais qui, vraisemblablement, conditionne l’achat d’un livre uniquement : le mien.

Malgré trente minutes d’entretien avec Monsieur le Maire, le 17 février dernier, aucune réponse claire n’a été apportée. Les médiathèques voisines n’ont, quant à elles, pas fait preuve de cette soi-disant pudeur, le livre étant déjà disponible dans la plupart d’entre elles, certaines m’invitant même à venir prochainement prendre la parole en public lors de rencontres.

Aujourd’hui, il existe donc une personne qui, sans concertation aucune, sans débat, ni vote, décide à elle seule de censurer un livre, en interdisant son achat et sa mise à disposition gratuite pour ses administrés. Du haut d’une fonction qui ne lui en confère pourtant et a priori pas le droit (cf. la loi Robert votée en 2021, précisant justement que le choix des livres est du ressort du personnel des médiathèques, garant de la pluralité éditoriale), cette même personne tend aujourd’hui à s’ériger en gardienne des choix littéraires de toute une population. (Spoiler alert : non, nous ne sommes pas aux États-Unis)

Ainsi, dans quelle mesure, un Fille de pute ne peut-il pas figurer aux côtés d’Un Enfant de Salaud (Sorj Chalandon) ou d’un Cher Connard (Virginie Despentes) — tous deux déjà présents — et à hauteur d’enfant, Monsieur le Maire — dans cette même médiathèque où est aujourd’hui censuré mon roman ? Si le problème réside dans le titre, ne faudrait-il pas prendre d’assaut les médiathèques et supprimer / blister / censurer (rayer la mention inutile) Baise-moi (toujours de Virginie Despentes), Sale Pédé (Jasmin Roy) ou encore La Pute de la côte normande (Marguerite Duras) ?

En revanche, si le problème est lié au contenu même de mon livre, alors peut-être faut-il mieux interdire la majorité des livres policiers et autre dark romance selon la sensibilité de leurs contenus ?

À travers cette lettre ouverte, ce n’est pas tant la fonction de Maire que je blâme, mais toute une atmosphère générale qui permet ce genre de dérives et qui, aujourd’hui encore, tente de museler la parole littéraire, notamment lorsque cette parole est féminine, féministe et/ou prolétaire. Pas de chance pour moi, je suis les trois.

Et comme disait mon père : Antisocial, tu perds ton sang-froid...

Crédits photo : Swann Dupont

