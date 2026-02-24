Une jeune journaliste et son amour interdit

À force d’acharnement et de volonté, Adèle finit par obtenir une chronique régulière comme pigiste au journal de Saint-Jovite, dirigé par le beau Jérôme Sénéchal. Ce dernier ébranle ses convictions face au serment fait à sa mère.

Alors que l’orage gronde au sein de la famille, cette passion que vit Adèle risque aussi de la mettre en danger. Car les rumeurs courent vite dans un petit village, et certains ne voient pas d’un bon œil qu’une fille Gélinas fréquente un homme de la ville.

Les éditions Verso vous proposent les premières pages en avant-première :

France Lorrain est une autrice québecoise. Après une carrière d’enseignante, France Lorrain se consacre désormais entièrement à l’écriture. Elle vit à Mascouche avec son mari.

Parution le 6 mars 2026.

