Faut-il se méfier des hommes féministes ?

Flora Souchier dresse un véritable procès-verbal littéraire, avec témoignages et pièces à conviction. Elle analyse à froid la difficulté qu’elle rencontre à faire exister et à mettre en mots sa réalité, ainsi que la transformation profonde que cette épreuve a provoquée en elle.

D’une plume ciselée et poétique, elle réussit un double tour de force : donner accès au chaos intérieur de la victime et dévoiler les mécanismes bien huilés (et bien cachés) qui opèrent en toute forme d’abus. Pour ne plus s’y laisser prendre.

Pour Flora Souchier, le remède à l’emprise, ce sont les poèmes tissés au fond de l’abîme. Ce sont les verbes qui résistent : guérir, relier, écrire, écrire encore les mutations et les secousses de l’identité retrouvée.

Les éditions du Seuil vous proposent les premières pages en avant-première :

Flora Souchier est normalienne en études théâtrales, diplômée de l’École nationale supérieure d’art dramatique de la Comédie de Saint-Étienne, autrice et comédienne. Elle a publié son premier recueil de poèmes, Sortie de route, en 2019, qui a reçu le prix de la Vocation poétique. Époque de plomb est sorti en 2024 aux éditions Cambourakis.

Parution le 6 mars 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com