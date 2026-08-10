Un devoir rendu suffit-il encore à prouver qu’on l’a écrit ?

Au Danemark, l’intelligence artificielle ne change pas seulement la manière d’écrire : elle commence à modifier la manière de prouver qu’on a écrit. Le 6 août, le ministre de l’Éducation Magnus Heunicke a annoncé un « paquet d’urgence » contre la triche par IA dans le secondaire supérieur. Le ministère danois de l’Éducation prévoit que tous les examens rédigés à domicile soient désormais défendus oralement.

La mesure vise notamment le SSO, le grand travail écrit réalisé chaque année par quelque 9000 élèves du HF, cursus général de deux ans. S’y ajoutent la surveillance des écrans pendant les épreuves et l’incitation à faire davantage travailler les élèves à l’école, sous contrôle. Une stratégie nationale sur l’IA dans l’éducation doit suivre.

Le problème était documenté depuis février. Selon l’Institut danois d’évaluation EVA, deux lycéens sur trois déclaraient avoir utilisé au moins une fois des outils d’IA, pour un devoir à rendre, d’une manière qu’ils qualifiaient eux-mêmes de triche. Le Danemark ne cherche donc plus seulement à savoir si une machine est intervenue. Il déplace la preuve : celui qui remet la copie doit pouvoir expliquer, défendre, prolonger ce qui s’y trouve.

La littérature connaît depuis longtemps ce soupçon. À qui appartiennent des phrases lorsque le nom, la voix et la pensée ne coïncident plus ?

Quand l’un parle avec les mots de l’autre

Dans Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand fournit presque le dispositif expérimental. Christian possède le visage qui séduit Roxane ; Cyrano compose les lettres qu’il ne saurait écrire et, sous le balcon, lui prête même sa voix. Tout fonctionne tant que l’apparence tient. Mais celui qui porte les paroles n’est pas celui qui les a pensées : une dissociation que l’épreuve orale danoise remet, un siècle plus tard et dans de tout autres circonstances, au centre du jeu.

Romain Gary complique l’affaire dans Vie et mort d’Émile Ajar. Ici, rien n’a été volé : l’écrivain fabrique lui-même un autre écrivain. Paul Pavlowitch prête son visage à Émile Ajar devant les éditeurs, la presse et le public ; La Vie devant soi reçoit le Goncourt en 1975, dix-neuf ans après Les Racines du ciel. L’Académie Goncourt répertorie désormais le lauréat comme « Émile Ajar (Romain Gary) ». La signature peut donc être authentiquement fausse : les phrases sont bien de Gary, le nom ne l’est pas.

Copier, corriger, produire : où commence l’auteur ?

José Saramago déplace la frontière dans Histoire du siège de Lisbonne (trad. Geneviève Leibrich). Raimundo Silva est correcteur. Un jour, il introduit un « non » dans un ouvrage historique et renverse ainsi le récit qu’on lui avait confié. Ce minuscule ajout fait basculer sa fonction : de gardien de la prose d’un autre, il devient celui qui la transforme, avant de se mettre lui-même à écrire. Entre corriger, assister et produire, la différence peut tenir à un seul mot.

Borges pousse le paradoxe beaucoup plus loin dans « Pierre Ménard, auteur du Quichotte », recueilli dans Fictions (trad. Nestor Ibarra et Paul Verdevoye). Ménard ne veut pas copier Cervantès : il entend parvenir, par son propre chemin, à des pages littéralement identiques. Même formulation, autre homme, autre époque — et donc, suggère malicieusement Borges, autre sens. Le résultat visible ne suffit plus à raconter son processus de fabrication.

Avec Feu pâle (trad. Raymond Girard et Maurice-Edgar Coindreau), Vladimir Nabokov tend un piège différent. Un poème posthume de John Shade est accompagné de l’introduction, des notes et de l’index de Charles Kinbote. Peu à peu, le commentaire envahit ce qu’il prétend seulement éclairer et tente de ramener l’œuvre à l’histoire de celui qui l’annote. Nul besoin de remplacer les phrases pour se les approprier : on peut aussi conquérir tout l’espace autour d’elles.

Voler un manuscrit, déléguer sa voix

Yellowface (trad. Michel Pagel), de R. F. Kuang, ramène brutalement la question dans l’industrie éditoriale contemporaine. Après la mort d’Athena Liu, June Hayward s’empare de son manuscrit inédit, le retravaille puis le présente comme le sien. Fichier, agent, éditeur, couverture, nom d’autrice : toute une chaîne peut donner une provenance crédible à des pages qui viennent d’ailleurs.

D’après une histoire vraie, de Delphine de Vigan, choisit une dépossession plus progressive. La narratrice, écrivaine, laisse entrer dans sa vie L., une femme qui écrit professionnellement pour les autres. L’emprise gagne peu à peu le travail littéraire lui-même, brouillant assistance, substitution et perte de maîtrise. On peut abandonner sa voix sans qu’un instant précis permette de dire : c’est ici qu’elle a changé de propriétaire.

L’oral danois ne résout évidemment pas ce vertige. Un élève peut avoir largement utilisé une IA et parfaitement maîtriser le résultat ; un autre avoir travaillé seul et mal défendre sa copie. Mais le dispositif ajoute une deuxième scène à l’évaluation. La production finale n’est plus seule jugée : son signataire doit pouvoir reprendre le raisonnement, justifier ses choix et continuer à penser depuis ce qu’il a rendu.

C’est là que la mesure dépasse la seule chasse à l’IA générative. Elle ne demande plus uniquement : qui a écrit ? Elle en pose une autre, beaucoup plus ancienne — et autrement difficile à contourner : qui peut répondre de ce qui est écrit ?

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Par Nicolas Gary

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