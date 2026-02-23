Popcorn Books ferme, Soda Press ouvre : l’édition jeunesse russe change de visage en 2026

Le 13 janvier 2026, Popcorn Books annonce sa disparition. La marque, lancée en 2018, se spécialise dans la littérature young adult. Sept années d’activité, un nom devenu repère sur ce segment éditorial et, surtout, un catalogue qui installe la romance queer et l’apprentissage de soi au cœur des ventes grand public.

Dans l’écosystème de l’édition, la nouvelle circule comme un signal d’alarme. Parmi les titres les plus visibles figure Лето в пионерском галстуке (L’Été au foulard de pionnier) d’Elena Malisova et Katerina Silvanova, retiré de la vente en 2022.

La fermeture intervient après des mois de pressions judiciaires et politiques autour de livres liés à des thématiques LGBTQ+. En mai 2025, des perquisitions visent le groupe « Эксмо » (Eksmo) et des livres sont saisis dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 282.2 du Code pénal russe, selon plusieurs médias russes.

L’arrêt de Popcorn Books découlerait alors d’une décision de marque : le nom, explique l’éditeur, se retrouve associé à un « contexte plus large » qui empêche le projet de se développer. Le groupe indique qu’en 2025, 26 titres paraissent sous ce label, pour un tirage cumulé de 123.000 exemplaires.

Du Popcorn au Soda, même équipe, autre enseigne

Quelques jours après l’extinction, le même canal Telegram change d’identité : Soda Press. Le message d’accueil pose la ligne : « Des histoires sincères sur ce qui se passe autour de nous et en nous… les changements de vie, l’acceptation du deuil, la quête de soi, les particularités psychiques et la vulnérabilité. »

Et d’annoncer un double ciblage — 12–18 ans et 18–35 ans — et dit proposer au noyau de l’équipe Popcorn Books de poursuivre l’aventure sous le nouveau nom. La promesse éditoriale insiste sur un registre utile autant que romanesque, entre drames de la vie, dystopies et fantasy, avec l’idée d’un livre-boussole.

Sur la question la plus sensible — la place de la thématique queer — le flou domine. Novaïa Gazeta Europa note l’absence de réponse d’une représentante d’« Эксмо-АСТ » (Eksmo-AST) sollicitée sur ce point. Dans la même enquête, le chroniqueur queer Konstantin Kropotkin décrit la disparition de Popcorn Books comme une « catastrophe humanitaire ».

Autour de cette annonce, le décor se durcit. Une série d’affaires administratives vise depuis des mois libraires et éditeurs, au nom de la « propagande » de relations dites « non traditionnelles ». À Moscou, le libraire indépendant « Фаланстер » (Phalanstère) écope en juillet 2025 d’une amende de 800.000 roubles, et son cofondateur Boris Koupriyanov de 100.000 roubles, après expertise de plusieurs titres.

À Saint-Pétersbourg, « Подписные издания (Podpisnye Izdaniya, soit Éditions par souscription) a subi une saisie de dizaines d’ouvrages lors d’une vérification en avril 2025, puis une amende de 800.000 roubles en mai ; la procédure s’éteint ensuite pour des raisons de délai, sans effacer la sanction pécuniaire.

Les livres comme cibles faciles

Dans ce climat, les stratégies d’édition se lisent dans les marges noircies : la biographie de Pasolini publiée en Russie apparaît amputée de passages masqués par des rectangles noirs sur des dizaines de pages. Le symbole colle au titre de l’enquête : Les livres se punissent facilement, ils ne peuvent pas se défendre.

Soda Press naît donc dans un espace où le livre sert d’empreinte, de preuve, parfois de prétexte — et où chaque couverture devient, à sa manière, un test de résistance.

