Jacques Dubois, théoricien de l'“Institution de la littérature”, s’est éteint

Né le 20 mars 1933 à Liège, dans une famille engagée - père professeur de français et résistant communiste, mère institutrice socialiste - Jacques Dubois étudie la philologie romane à l’université de Liège, où il obtient son doctorat en 1961.

Il y commence sa carrière comme assistant en 1964, devient chargé de cours associé en 1970, puis professeur en 1978. Jusqu’à son éméritat en 1998, il enseigne la littérature française des XIXe et XXe siècles ainsi que la sociologie des institutions culturelles. Il est également professeur invité aux États-Unis, au Québec et en France.

Du Groupe µ à la sociologie littéraire

Au milieu des années 1960, il cofonde le Groupe µ (« mu », initiale de métaphore pour le groupe), collectif transdisciplinaire qui publie en 1970 Rhétorique générale (Larousse), ouvrage majeur traduit en neuf langues et devenu une référence internationale en théorie du langage. Le groupe poursuivra avec Rhétorique de la poésie (1977), inscrivant durablement ses travaux dans le sillage du structuralisme.

Jacques Dubois s’oriente ensuite vers la sociologie de la littérature. En 1978, il publie son livre majeur, L’Institution de la littérature (Labor), où il analyse la littérature à la fois comme institution sociale et comme force instituante. L’ouvrage dialogue avec Sartre, Barthes et Bourdieu, dont il se reconnaîtra proche. Il coordonnera d’ailleurs en 2001, avec Pascal Durand et Yves Winkin, un colloque international consacré à la réception de l’œuvre de Pierre Bourdieu.

Jacques Dubois a progressivement structuré son travail autour d’une triple approche critique, qui articule sociologie, histoire littéraire et analyse des textes.

De Zola à Simenon, de Proust à la « critique-fiction »

Spécialiste du roman réaliste, il publie Les Romanciers du réel (2000) et consacre des études à Stendhal, Zola, Proust ou Simenon. Son intérêt pour la paralittérature le conduit à défendre le roman policier, notamment dans Le Roman policier ou la modernité (1996). Il montre que le polar n’est pas un simple divertissement, mais un laboratoire formel et social révélateur des tensions modernes.

Grand connaisseur de Georges Simenon, il contribue à faire entrer l’auteur liégeois dans le canon académique. Avec Benoît Denis, il édite trois volumes des Romans de Simenon dans la Bibliothèque de la Pléiade (2003-2009) et fonde le Centre d’études Simenon à l’université de Liège, obtenant que les archives de l’écrivain y soient déposées.

L'articulation qu'il propose entre institution, culture populaire et analyse textuelle constitue l’une des signatures méthodologiques de ce que l’on a appelé l’« École de Liège », qu’il a contribué à fonder et à structurer.

À propos de Proust, son Pour Albertine (1997) connaît un large écho critique. Il y inaugure une forme de « critique-fiction », prolongée dans Figures du désir (2011) et plus tard dans Le Roman de Gilberte Swann (2018), couronné par le Prix de la Madeleine d’Or et le Prix Quinot-Cambron de l’Académie royale.

De 2015 à 2022, il publie régulièrement dans la revue Diakritik une série de billets consacrés à À la recherche du temps perdu, ultime hommage à l’œuvre proustienne qu’il lisait quotidiennement.

Bâtisseur d’institutions et homme engagé

En 1972, il cofonde à l’université de Liège la section Information et Arts de diffusion, future filière Médias, culture et communication, dont sortiront de nombreux journalistes. En 1983, il participe au lancement de la collection Espace Nord, dédiée à la redécouverte de la littérature belge francophone.

Directeur politique du quotidien socialiste liégeois La Wallonie (1990-1993), il fonde ensuite Le Quinzième jour, journal universitaire. Il préside la Commission de sélection des films de la Communauté française de Belgique en 1986 et s’engage dans le Manifeste pour la culture wallonne (1983), plaidant pour une autonomie culturelle.

Jacques Dubois a reçu de nombreuses récompenses, dont le Prix d’encouragement du Ministre de la Culture (1963), le Prix quinquennal de l’essai (2002), l’Ordre des francophones d’Amérique (2006), le Prix de consécration de la SCAM Belgique (2014), ou encore le titre d’Officier du Mérite wallon (2015).

