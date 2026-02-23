Science et âme : sommes-nous seulement notre cerveau ?

D’emblée, l’organisateur précise l’esprit de cette journée : « On a voulu poursuivre quelque chose ensemble avec Guy, pour faire le point sur l’état de la conscience. » Au programme ni révélation spectaculaire ni conclusion définitive. « Je ne veux pas d’un colloque qui dise : “c’est prouvé”. » La nuance compte. « Je veux un colloque qui dise : “voilà des indices, voilà des expériences, voilà des limites, voilà ce qui reste à faire”. »

Pour conduire cette réflexion, il revendique une posture hybride. Sa méthode repose sur un garde-fou : « On peut rester audacieux, mais on doit pouvoir expliquer ce qu’on fait et pourquoi on le fait. Sinon, on bascule dans la croyance pure, et ce n’est pas mon intention. » Une ligne directrice adressée autant aux participants qu’à l’auditoire : « L’objectif consiste à chercher, pas à trancher trop vite. »

Il insiste : « La question n’a pas de réponse aujourd’hui. On peut discuter, enquêter, tester, mais on ne peut pas affirmer une certitude scientifique. » Puis il élargit : « C’est précisément pour cela que le sujet m’intéresse : il oblige à penser ce que nous sommes, au-delà des réflexes de camp. »

Directeur du centre « Science et Quête de Sens » à l’UM6P — Africa Business School, Jean Staune défend depuis des années une approche transversale mêlant physique fondamentale, neurosciences, philosophie et traditions spirituelles. Il assume une position marginale dans le paysage académique actuel. « Je ne le cache pas : je me situe dans un milieu scientifique minoritaire. » Ce qui n’empêche en rient de maintenir une exigence constante, tout en cherchant « aussi explorer les frontières ».

Une interrogation décisive

Au cœur de la rencontre se loge une problématique simple dans son énoncé, vertigineuse dans ses implications : « Sommes-nous un sac de circulation de neurones, et tout finit après la mort, ou bien sommes-nous une âme éternelle ? » Puis il reprend : « C’est la question la plus importante qui existe pour chaque être humain vivant. »

Il refuse d’en faire un débat théorique détaché du réel. « On a été sur la Lune… mais on ne sait pas toujours qui on est. » La formule agit comme un constat. Derrière elle, l’idée que la sophistication technologique ne dissipe pas l’énigme du sujet humain. Il reformule : « Tant que l’on ne sait pas si l’esprit se réduit à l’activité neuronale, ou s’il possède une dimension autonome, on ne comprend pas l’humain. »

Il observe la polarisation contemporaine : « C’est assez binaire et les gens ne se parlent pas. » D’un côté, un matérialisme strict ; de l’autre, des affirmations spirituelles tranchées. Sa proposition consiste à préserver un espace médian : « J’essaie de construire un lieu où l’on garde un minimum d’exigence, sans tomber dans le “c’est prouvé”. »

Accessibilité et exigence : un équilibre fragile

Le pari du Grand Rex tient dans une équation délicate : atteindre un large auditoire sans diluer l’exigence intellectuelle. L’essayiste le formule clairement : « On peut être très populaire en n’étant pas rigoureux. » Et il ajoute : « Si on est très rigoureux, on ne va pas être très populaire. »

Il compare ce dilemme à une loi de la mécanique quantique : « C’est comme le principe d’incertitude… soit vous connaissez très bien la position, soit vous connaissez très bien la vitesse. » L’analogie illustre la tension entre accessibilité et profondeur : « Soit très exigeant, peu accessible ; soit très accessible, peu exigeant. »

Dans cette perspective, le choix des intervenants relève d’une véritable ligne éditoriale. « Il y a des personnes que je n’ai pas acceptées. » Non par fermeture, précise-t-il, mais pour éviter la dérive vers le sensationnalisme. « Je veux que ce soit accessible, mais pas au prix d’un abandon de la méthode. »

Le rêve déterministe mis à l’épreuve

La discussion s’oriente ensuite vers la physique théorique. Jean Staune évoque Pierre-Simon de Laplace : « Si je pouvais connaître toutes les positions de toutes les particules dans l’univers, je pourrais déduire tout le futur de l’univers. » Cette vision d’un cosmos intégralement prévisible aurait relégué toute transcendance au rang d’hypothèse inutile. « Vous n’avez pas besoin de Dieu pour expliquer le monde. »

Mais, souligne-t-il, la science contemporaine a fissuré cette architecture intellectuelle. « Avec la physique moderne, ça se casse complètement la figure. » L’indétermination quantique introduit une limite à la prédictibilité absolue. « L’incertitude fait partie de la science moderne. Elle casse l’illusion d’un futur entièrement déductible. »

Jean Staune

Il ne prétend pas que la mécanique quantique démontre l’existence d’une dimension spirituelle. Il avance qu’elle fragilise le rêve d’un déterminisme total et rouvre, de facto, l’énigme de l’esprit.

La nécessaire confrontation

La programmation illustre cette volonté de croiser témoignages et travaux académiques. L’organisateur mentionne la présence d’Eben Alexander, neurochirurgien américain connu pour son récit d’expérience de mort imminente, ainsi que celle de David J. Acunzo, enseignant-chercheur à la Division of Perceptual Studies de l’Université de Virginie.

Il insiste : « Un universitaire… vient présenter des études dans un cadre académique. » Le nom du département peut sembler neutre. « Un centre au nom extrêmement poli. » Certains évoqueraient la parapsychologie ; lui préfère parler de recherches institutionnelles.

Le cas de Nicolas Fraisse, régulièrement évoqué, sert d’exemple de phénomène à éprouver. Il décrit un dispositif mis en place lors d’un reportage à Lyon : « On a collé une affiche de Frida Kahlo… sans lui dire. » Puis la scène : « Assis sur un fauteuil… au milieu de journalistes… les caméras qui surveillent. » Et la réponse rapportée : « Je crois qu’un portrait de femme ressemble à Frida Kahlo. »

L’enjeu, selon lui, ne réside pas dans l’annonce d’un prodige, mais dans la répétition des essais. « Il a fait 33 tentatives… sur 26 fois, il est sorti de son corps et il n’a pas pu aller là à l’endroit qu’on lui avait désigné, » Il ajoute : « Les 7 fois où il a dit qu’il avait pu “se rendre” à l’endroit en question il a rapporté le message exact qui y était présent… »

Il reconnaît cependant la difficulté expérimentale : « Dès que quelqu’un veut tester, l’idée consiste à prouver qu’il triche… Ça crée un stress intense. » D’où son souhait de voir se rencontrer sur scène le témoin et le chercheur : « Je veux voir ce que cela produit quand une démarche académique se confronte à un témoignage vivant. »

Explorer sans conclure

Pour toutes ces raisons, Jean Staune ne promet pas de réponse définitive : il revendique plutôt une dynamique d’exploration. « On peut rester audacieux, mais on doit pouvoir expliquer ce qu’on fait et pourquoi on le fait. » Et il conclut : « L’objectif consiste à chercher, pas à trancher trop vite. »

Le 29 mars, le Grand Rex deviendra ainsi le théâtre d’un débat public autour de l’une des interrogations les plus anciennes : l’esprit humain se réduit-il à l’activité cérébrale ou excède-t-il le cerveau ? (Plus de renseignements)

L’essayiste ne promet pas une révélation. Il annonce un espace de confrontation, où arguments, témoignages et démarches méthodiques se croiseront, sous le regard d’un auditoire invité à exercer son discernement.

Crédits illustrations : Mindworld CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com