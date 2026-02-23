À Alençon, une exposition où l’on lit autant qu’on regarde

Avec « Mot à Mot », Val d’Off place l’écriture au cœur de sa pratique. Loin d’utiliser le texte comme simple commentaire, elle en fait la substance même de l’œuvre. Chaque pièce est composée de phrases, de citations ou de fragments rédigés à la main, qui structurent l’image autant qu’ils en constituent le contenu.

L’artiste travaille à la pointe à encre sur des assemblages de papiers déchirés, principalement du papier journal. Ce support, lié à l’histoire de la presse écrite, inscrit son travail dans une filiation avec le texte imprimé.

Écrire pour dire, et pour révéler

Le parcours s’articule autour de deux axes complémentaires : l’expression libre et la liberté d’expression. Même si ils paraissent similaires, l'artiste les distingue à sa manière. Dans le premier, les mots sont détachés de leur fonction de communication immédiate pour devenir formes, rythmes et textures. Dans le second, l’écriture retrouve une portée plus explicite, en lien avec les silences, les tabous et les violences sociales.

Val d’Off s’appuie notamment sur la citation de Marguerite Yourcenar « Le silence est fait de paroles que l’on n’a pas dites ». Cette référence littéraire éclaire une partie de sa démarche : écrire pour faire émerger ce qui reste tu, « lire un regard, écouter un silence ». Les œuvres invitent à une lecture attentive, au-delà du premier regard.

La citation de Gustave Flaubert, « Le style est autant sous les mots que dans les mots. C’est autant l’âme que la chair d’une œuvre », accompagne également l’exposition. Elle souligne l’importance accordée à la forme autant qu’au sens.

Val d’Off devant ses oeuvres

Un parcours entre écriture et image

Val d’Off, de son nom civil Valérie Rindoff Petroff, a d’abord suivi une formation commerciale avant d’intégrer l’Académie Charpentier en art publicitaire. Elle a travaillé dans la production audiovisuelle et l’illustration, notamment pour la collection « Les Compositeurs racontés aux enfants » chez Universal Music et pour la série d’animation Les Canopus, diffusée sur France 5.

Installée dans l’Orne depuis 2019, elle développe une pratique centrée sur l’écriture manuscrite, qu’elle considère comme une marque personnelle. Son travail a été présenté dans de nombreux salons d’art contemporain en France et à l’étranger. Parallèlement, elle mène des projets pédagogiques dans des écoles primaires, prolongeant son intérêt pour la transmission du langage.

À Alençon, « Mot à Mot » propose également des dispositifs invitant le public à expérimenter l’écriture « à la manière de Val d’Off ».

L’exposition se tient à l’Hôtel du département, 27 boulevard de Strasbourg à Alençon et est accessible librement jusqu'au 30 avril du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Un catalogue sera distribué gratuitement lors du vernissage.

Crédits photo : exposition Mot à Mot

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com