Devenez juré des Prix Roman et Essai France Télévisions 2026

« Comme moi vous êtes passionné de lecture ? Devenez membre du jury du prochain Prix Essai ou Roman France Télévisions, dont j’ai la chance d’être le président. Nous partagerons une aventure littéraire et humaine avec des lecteurs de toute la France. Car depuis toujours, c’est vous, lecteurs, qui attribuez ces prix. Rejoignez-nous ! », lance-t-il.

Pour poser sa candidature, il suffit de répondre à un questionnaire en ligne. L’équipe des prix littéraires conseille toutefois de préparer en amont une lettre argumentée, à télécharger lors de l’inscription. Les candidats sont invités à y décrire leur amour de la lecture et la place qu’elle occupe dans leur vie, à évoquer les livres qui les ont marqués ainsi que leurs récents coups de cœur.

Au total, 22 lecteurs seront retenus : onze pour le Prix Roman et onze pour le Prix Essai France Télévisions. Les jurés sélectionnés recevront à leur domicile les ouvrages en compétition dans leur catégorie et disposeront de plusieurs semaines pour les lire. Ils seront ensuite conviés à France Télévisions, à la fin du mois de mai, afin de délibérer, voter et désigner le lauréat.

Une sélection opérée par des journalistes culturels

La sélection des livres est confiée à un jury composé de spécialistes de la littérature et de la culture intervenant sur les antennes de France Télévisions, sous la présidence d’Augustin Trapenard. Ce jury de sélection choisira six romans et six essais en compétition pour l’édition 2026.

Les jurés publics auront l’occasion de rencontrer ces journalistes littéraires lors des délibérations. France Télévisions met également à disposition des candidats des contenus permettant de découvrir les coulisses des éditions précédentes.

Des prix décernés par les lecteurs

La particularité des Prix Roman et Essai France Télévisions tient à leur fonctionnement : ce sont les lecteurs qui attribuent les récompenses. En confiant cette responsabilité à son public, le groupe audiovisuel entend faire de ses spectateurs les acteurs centraux de ses prix littéraires.

Pour leur 30e édition, le Prix Roman France Télévisions a été décerné à Philippe Manevy pour La colline qui travaille (Le Bruit du monde), tandis que le Prix Essai France Télévisions a récompensé Adèle Yon pour Mon vrai nom est Elisabeth (Éditions du Sous-Sol).

Par ailleurs, en janvier 2026, onze passionnés de bande dessinée ont attribué le premier Prix BD France Télévisions Villa Médicis à Elene Usdin et Boni (scénario et dessin) pour Detroit Roma (Sarbacane).

Conseils aux candidats

Le Club Fans de Culture recommande de soigner particulièrement la lettre de motivation : exposer clairement les raisons de sa candidature, partager ses souvenirs de lecture et mettre en avant sa curiosité littéraire constituent des éléments déterminants.

Des conseils d’Olivia de Lamberterie sont également proposés pour maximiser ses chances d’être sélectionné.

