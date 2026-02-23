BAFTA 2026 : quand la littérature inspire les grands gagnants du cinéma

Parmi les adaptations les plus en vue figurait Une bataille après l’autre, réalisé par Paul Thomas Anderson et inspiré de Vineland, roman majeur de Thomas Pynchon publié en 1990. Œuvre dense et labyrinthique, le texte original mêle satire politique, contre-culture et critique de la surveillance étatique dans l’Amérique post-années 1960. Longtemps réputé difficilement adaptable, Vineland a trouvé à l’écran une transposition ambitieuse.

Le pari artistique semble avoir porté ses fruits : le film, initialement nommé à 14 reprises, est reparti avec six récompenses, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur, confortant son statut de favori pour les Oscars du 15 mars à Los Angeles. Sur scène, Paul Thomas Anderson a évoqué la nécessité de « mener la révolution, sans violence si possible » et invité les spectateurs à « garder espoir », relaie l'AFP.

Autre adaptation marquante, Hamnet, porté à l’écran par Chloé Zhao à partir du roman éponyme de Maggie O’Farrell, explore le deuil intime du couple Shakespeare après la mort de leur fils. Nommé dans 11 catégories, le film a obtenu deux récompenses : meilleur film britannique et meilleure actrice pour l’Irlandaise Jessie Buckley, aujourd’hui considérée comme l’une des grandes favorites de la saison des prix.

Netflix proposait cette année une nouvelle adaptation de Frankenstein, le classique de Mary Shelley, confirmant la vitalité d’un mythe littéraire qui continue d’alimenter les imaginaires contemporains. Le film s’est distingué lors de la cérémonie en remportant le BAFTA des meilleurs maquillages ainsi que celui des meilleurs décors, saluant un travail visuel particulièrement soigné dans la recréation de l’univers gothique et scientifique du roman.

Une insulte raciste pendant la cérémonie

Au-delà des adaptations, Robert Aramayo a été sacré meilleur acteur pour son rôle dans I Swear, où il incarne un jeune homme atteint du syndrome de Gilles de La Tourette, inspiré de l’histoire de l’Écossais John Davidson. Il a été préféré à Timothée Chalamet et à Leonardo DiCaprio. I Swear sortira dans les salles françaises le 1er avril prochain sous le titre Plus fort que moi.

Le film Sinners, de Ryan Coogler, à la croisée de l’horreur, du blues et du drame d’époque dans l’Amérique ségrégationniste des années 1930, a remporté trois récompenses, dont celle de la meilleure actrice dans un second rôle pour Wunmi Mosaku. Enfin, Valeur sentimentale, du Dano-Norvégien Joachim Trier, consacré aux blessures familiales, a été désigné meilleur film non anglophone.

Lors de la cérémonie , un homme a crié l'insulte raciste, « nigga », alors que Michael B. Jordan et Delroy Lindo remettaient le prix des meilleurs effets spéciaux. La séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux, montre la surprise de Delroy Lindo avant que la cérémonie ne reprenne normalement. L’auteur du cri est John Davidson.

Avant la cérémonie, le public avait été averti que des tics vocaux involontaires pouvaient survenir.

Après l’incident, l’animateur Alan Cumming a appelé à la compréhension et présenté des excuses aux personnes offensées. La chaîne diffusant la cérémonie en différé n’a pas commenté le maintien de la séquence à l’antenne. Le syndrome de Gilles de la Tourette est un trouble neuropsychiatrique caractérisé par des tics moteurs et vocaux involontaires.

Paddington, l’ours à l’imperméable bleu et au chapeau rouge né sous la plume de Michael Bond, a fait une apparition lors de la cérémonie pour remettre le prix du meilleur film pour les enfants et la famille, finalement attribué au film indien Boong.

Les British Academy Film Awards (BAFTA) sont les principales récompenses cinématographiques décernées chaque année par la British Academy of Film and Television Arts, institution fondée en 1947 au Royaume-Uni. Considérés comme l’équivalent britannique des Oscars américains ou des César français, ils distinguent l’excellence du cinéma international, tout en réservant une catégorie spécifique au meilleur film britannique.

Longtemps organisée au printemps, la cérémonie a été avancée en février à partir de 2002 afin de précéder les Oscars.

Ci-dessous, le palmarès complet des BAFTA 2026 :

Meilleur film

Une bataille après l’autre, de Paul Thomas Anderson

Meilleure actrice

Jessie Buckley pour Hamnet

Meilleur acteur

Robert Aramayo pour I Swear

Meilleure réalisation

Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l’autre

Meilleur second rôle féminin

Wunmi Mosaku pour Sinners

Meilleur second rôle masculin

Sean Penn pour Une bataille après l’autre

Meilleur scénario original

Ryan Coogler pour Sinners

Meilleur scénario adapté

Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l’autre

Meilleur film non anglophone

Valeur sentimentale (Norvège)

Meilleur film britannique

Hamnet

Meilleurs maquillages

Frankenstein

Meilleurs décors

Frankenstein

Meilleur début pour un scénariste, réalisateur ou producteur britannique

My Father’s Shadow (Un jour avec mon père)

Meilleur casting

I Swear

Meilleur montage

Une bataille après l’autre

Meilleur film d’animation

Zootopie 2

Meilleure photographie

Une bataille après l’autre

Meilleur son

F1 : Le film

Meilleurs effets spéciaux

Avatar : De feu et de cendres

Meilleure musique

Sinners

Meilleur film pour enfants et familles

Boong

Meilleur espoir

Robert Aramayo pour I Swear

