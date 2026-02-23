La recluse des innocents de Magali Le Mouël : une vie en dehors du temps

Le reclusoir des Innocents que l’on retrouve dans ce roman, a bien existé, construit contre l’église du même nom et était orienté vers le cimetière, où se trouve aujourd’hui Les Halles et la Fontaine des Innocents.

Cette cellule était équipée de deux meurtrières : l’une dirigée vers l’extérieur qui permettait de recevoir la nourriture et les doléances des croyants, l’autre vers l’église d’où la recluse ou le reclus, pouvait assister à la messe et recevoir la communion. Certains documents attestent qu’il y a eu jusqu’à quatre reclusoirs dans ce cimetière.

Avec un style soigné, une écriture sobre, Magali Le Mouël nous convie à partager le temps d’une lecture, la cellule de Jeanne de Maupas, jeune femme qui, pour échapper à un mariage et pour vivre pleinement sa foi, va délibérément demander à être emmurée jusqu’à sa mort.

Après son décès, Rome envoie l’évêque de Chartres, Fulbert de Hautevieille pour déterminer la canonisation de la recluse, car on lui prête des miracles. Tour à tour, parents, proches, ecclésiastiques vont venir témoigner et raconter la vie de celle qui priait et intercédait auprès de celui « qu’elle a épousé : Dieu ».

Richement documenté et annoté, ce roman surprend par l’engagement de ces exaltés qui offrent leur vie à la prière, aux privations, aux jeûnes et qui acceptent de mourir dans le dénuement et la solitude. La procédure de canonisation doit respecter un certain cadre de questionnements et de sérénité, en dehors de toutes pressions de l’église qui hébergeait la recluse, car en cas de canonisation, c’est l’arrivée en masse de pèlerins et donc d’argent, de profits juteux.

Entre mythe, mensonges et vérités, la charge de l’évêque mandaté par le pape est ardue et sa responsabilité est lourde, une tâche autant passionnante que délicate.

C’est une véritable immersion dans les coulisses de la canonisation, menée comme une enquête policière, captivante, passionnante, tout à fait crédible qui est le fruit de recherches fouillées de Magali Le Mouël sur ces oubliées de la foi, parfois perçues avec méfiance ou dévotion par les croyants.

Un roman qui témoigne d’une pratique autrefois populaire, auréolée de mystère autant que de mysticisme, qui susciterait de nos jours curiosité et suspicion.

Par Christian Dorsan

