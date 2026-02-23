Retraites d’auteurs : “Un dispositif créé pour ne pas fonctionner” que l’État a laissé pourrir

Longtemps je n’ai été qu’englué dans le scandale Agessa. Pourquoi le dispositif de rachat de cotisations arriérées avait-il été si mal pensé ? Pourquoi aucune responsabilité n’avait-elle jamais été clairement établie ? Pourquoi la charge de la réparation incombait-elle à ses victimes ?

Toutes ces questions qui me hantaient singulièrement reçurent bientôt un écho collectif, chaleureux et pertinent. Mes compagnons d’infortune et moi pouvions compter sur nos syndicats. Ils accumulaient les preuves de cette faillite et s’employaient à la rappeler à qui ne voulait pas l’entendre. Le « je » devenait un nous.

J’en étais arrivé à faire le rapprochement avec d’autres scandales d’état, bien plus graves en termes de santé publique, parfois mortels. Victimes de l’amiante, du chlordécone, des essais nucléaires, toutes vivaient cette situation : l'État avait failli, il ne l’admettait pas, ne reconnaissait aucune responsabilité. Et pourtant ce même état concevait des dispositifs pour les victimes, véritables parcours du combattant blessé, aussi complexes qu’inefficaces où beaucoup laissaient leurs dernières forces.

À propos des essais nucléaires en Polynésie, j’entendais récemment que la loi en place était un dispositif créé pour ne pas fonctionner. Quiconque s’était aventuré dans le dispositif de rachat de cotisations arriérées pouvait se reconnaître dans ce constat.

On y perdait un temps fou, une énergie folle et cette folie gagnait peu à peu d’autres espaces de nos vies qu’on aurait voulu étanches. Identifier les causes de ce traquenard pouvait soulager un moment, mais le constat s’imposait : nous étions piégés dans un mauvais film, vrai triangle infernal.

Le premier côté était la CNAV à qui nous devions adresser nos dossiers. Dédale administratif, ici tout semblait se perdre dans des boucles temporelles infinies. Rien ne marchait, tout était incomplet, insuffisant, inefficace. Dans votre espace personnel, « personne ne vous entend crier ». Triste condensé d’un service public français en 2025, mélange de pesanteur, d’injoignables interlocuteurs, de probables arrêts maladie à la chaîne. Souffrance des agents, désespoir des usagers.

Le second côté était la SSAA, soit l’Agessa, hâtivement maquillée pour faire croire à un renouveau. Fuyant ses responsabilités historiques, bégayant à l’envi C’est pas moi, c’est lui, titre d’un film de Pierre Richard, la SSAA, plus préoccupée par sa survie que par celles des auteurs spoliés, recherchait l’absolution en distribuant une charité si bien ordonnée qu’elle commençait par son loyer annuel de 440.000 euros.

ENQUÊTE – Henri Fellner : “On a passé toute notre vie dans un écosystème dysfonctionnel, illégal”

Le troisième côté luisait, sous les ors de la République, au ministère de la Culture. Ironie de l’histoire, le rapport Racine, si cher aux auteurs, avait créé ce bureau des politiques sociales. Dans une inversion orwellienne, ce service où nous devions être orientés afin de faire valoir nos droits était devenu le lieu où s’opérait un très efficace sadisme administratif, où chaque fin de non-recevoir résonnait, telle la phrase du dentiste de Marathon Man, comme un « c’est sans danger ». Tout resterait bien inopérant, mais dans la douleur.

L’automne 2025 avait été riche en combats pour les auteurs avec la remise en avant du scandale Agessa, la discussion d’un article crucial à l’Assemblée et une proposition de loi au Sénat sur la continuité de revenus. Soit le passé, le présent et le futur de nos professions, réunies là dans un saisissant kairos de notre histoire.



Ces trois temps indiquaient que ces trois combats menés de front par l’intersyndicale étaient liés. Parce qu’on trouvait toujours pour s’opposer à chaque avancée les mêmes forces. Responsabilités passées, intérêts présents et volonté de garder la main sur l’avenir.

Quelles étaient donc ces forces ?

D’abord nos OGC, fort utiles, que nous respectons sous bien des aspects, mais dont les gouvernances, grisées par les sommes colossales entre leurs mains et le pouvoir qui va avec, ont perdu tout sens des intérêts autres que les leurs.

Gravitant autour d’elles, quelques organismes et syndicats satellisés, souvent complices des pratiques de l’Agessa par leurs anciens postes à irresponsabilité, abreuvés de subventions au point d’en dépendre entièrement, sages et médiocres mais considérés, sans surprise, représentatifs par le ministère.

Et pourquoi donc cette alliance ?

Tous sont du côté de la rente. Les OGC sur leur tas d’or, les affidés par leurs subventions et le ministère où l’on thésaurise en vue du prochain poste, haute fonction publique ayant relégué l’intérêt général tout en bas.

Nos victoires de l’automne, issues du terrain, étaient prometteuses : révélations des preuves impliquant les tutelles dans le scandale Agessa, engagement à abandonner les appels dans les procédures contentieuses, organisation d’élections professionnelles au sein d’une nouvelle instance enfin représentative baptisée du beau nom de Conseil National de la Protection Sociale des Auteurs, discussion sur la continuité de revenu.

Mais l’hiver de la Réaction guettait : les révélations Agessa ? RAS. L’abandon des appels ? Plus question : NTN, Nique ton Nobel et les autres. Les élections ? Il est urgent d’attendre. La continuité de revenu ? Plus un droit (commun), mais un compte (personnel), soit le règne du cas par cas. La logique qui préside à cette folie est le blocage : comment expliquer cet acharnement volontariste à stopper toute avancée ?

Cette rétention administrative interroge. En France, l’égalité de droits a une valeur constitutionnelle. Comment expliquer le maintien des auteurs dans une nasse de non-droit ? Un ordre a-t-il été donné ? Une doctrine élaborée dans un cabinet ? Bloquer, disent-ils, quel que soit le prix. Tout était bon pour faire payer aux auteurs leurs victoires. Il importait de les diviser, de les rabaisser, de les décourager, ces artistes !

Qu’importe, il faudrait, pour revoir un printemps, déployer encore force et imagination. L’agilité des auteurs, sans laquelle ils auraient déjà disparu, contraste avec la rigidité des conservateurs. Attachés aux privilèges qu’ils doivent aux auteurs, symboliquement et financièrement, l’inertie leur est vitale.

En face, les auteurs et leurs représentants, formidable intersyndicale, les pieds dans le réel, les mains dans le cambouis, la tête sur les épaules. Eux sont dans la création — toujours à recommencer, la survie concrète — toujours à faire valoir leurs droits et l’invention du possible — faire entrer les auteurs dans le droit commun. Loin des clichés sur les artistes rêveurs, ici se trouve la compétence, la rigueur et l’expérience, mais aussi, joyeusement, l’invention, l’énergie et le partage.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

