Le Guide Michelin Voyage & Cultures dévoile ses nouvelles étoiles 2026

Au total, 12 nouveaux sites reçoivent la plus haute distinction. En France, quatre nouveaux sites décrochent trois étoiles au Pays basque, en Charente et en Indre-et-Loire. Cinq sites sont également triplement étoilés en Italie et dans les Pays baltes, tandis que trois nouvelles distinctions suprêmes sont attribuées en Corée du Sud.

Depuis cent ans, les guides de voyage Michelin distinguent les sites culturels et touristiques les plus remarquables pour leur intérêt, leur singularité et la qualité de l’expérience proposée aux visiteurs. Monuments, musées, villes, paysages naturels ou ensembles patrimoniaux composent ce panorama de références internationales destinées à accompagner les voyageurs dans leurs découvertes.

Pour l’édition 2026, le guide enrichit son palmarès en mettant en lumière la diversité et la vitalité du patrimoine culturel et naturel en France, en Europe et dans le monde, ainsi que la capacité des destinations à proposer des expériences de visite à forte valeur ajoutée.

Au-delà de la distinction, les étoiles Michelin participent à la valorisation du patrimoine culturel, naturel et historique. Repères pour les voyageurs, elles contribuent à révéler des sites d’exception parfois encore confidentiels et participent au rayonnement touristique des territoires concernés.

Quatre sites triplement étoilés en France

Cette nouvelle sélection rejoint les cinq sites déjà distingués de trois étoiles en 2025 : le Domaine du Champ-de-Bataille (Eure), le musée Soulages à Rodez, le Causse Noir en Occitanie, Les Eyzies (Dordogne) et le gouffre de Padirac (Lot).

Ville de Bayonne (64)

Bayonne séduit par son unité architecturale et l’omniprésence de l’eau, au confluent de la Nive et de l’Adour. Enserrée dans trois ceintures de remparts, la cité s’est développée en hauteur, avec ses immeubles étroits, façades à colombages sang-de-bœuf et volets colorés. Les ruelles exiguës et souvent piétonnes confèrent au centre historique charme et caractère, tandis que les quais rappellent son passé portuaire. Ville d’art et d’histoire, Bayonne se distingue également par ses musées et demeure la porte d’entrée de la culture basque.

Cité royale de Loches (37)

Accrochée à un éperon rocheux, la Cité royale de Loches impressionne par ses deux kilomètres de remparts. Son donjon de 36 mètres domine l’ensemble, aux côtés de la collégiale Saint-Ours, qui abrite le gisant d’Agnès Sorel. En contrebas, les ruelles animées prolongent cette atmosphère médiévale et Renaissance.

Deux autres sites obtiennent trois étoiles sur une partie de leur configuration.

Cour d’honneur du château de La Rochefoucauld (16)

Surnommé la « Perle de l’Angoumois », le château de La Rochefoucauld évoque la Renaissance italienne avec sa cour d’honneur bordée de galeries à arcades sur trois niveaux. Ses tours rappellent le Moyen Âge. Rénové depuis les années 1980, il a inspiré un projet à l’architecte Ieoh Ming Pei.

Second étage, salles du XIXe siècle du Musée Bonnat Helleu à Bayonne

Le second étage consacré au XIXe siècle propose une présentation des grands courants picturaux, d’Ingres à Bonnat. La galerie dédiée au néo-classicisme se distingue par un accrochage académique du sol au plafond, observable depuis une mezzanine.

Cinq sites triplement étoilés en Europe

En Europe, cinq sites obtiennent trois étoiles en Italie du Nord et dans les Pays baltes.

À Monza, la Cappella di Teodolinda abrite un cycle de fresques gothiques retraçant en 45 scènes l’épopée de la reine lombarde.

À Milan, les fresques de San Maurizio al Monastero Maggiore, souvent qualifiée de « chapelle Sixtine milanaise », offrent une immersion dans l’art religieux de la Renaissance lombarde.

À Padoue, la Basilica di Sant’Antonio conjugue richesse architecturale gothique et trésors artistiques.

À Gênes, les Musei di Nuova Strada regroupent plus de soixante-quinze salles dans trois palais de la Via Garibaldi.

Enfin, la vieille ville de Vilnius, classée à l’UNESCO, est distinguée pour l’harmonie de son centre historique mêlant influences gothiques, baroques et classiques.

Trois sites triplement étoilés dans le monde

La Corée du Sud est particulièrement mise à l’honneur.

À Busan, métropole portuaire du sud du pays, paysages maritimes, temples accrochés aux falaises et quartiers dynamiques composent une destination marquée par une forte diversité culturelle et naturelle.

Le sentier côtier d’Igidae offre un parcours le long de falaises spectaculaires avec vue sur le pont Gwangandaegyo.

Dans le quartier de Haeundae-gu, plages, front de mer et infrastructures culturelles modernes illustrent l’équilibre entre attractivité touristique et qualité de vie.

Les étoiles Michelin : une hiérarchie lisible

Les étoiles reposent sur une grille d’évaluation claire :

★ vaut la visite

★★ vaut le détour

★★★ vaut le voyage

Le Guide Michelin Voyage & Cultures recense aujourd’hui 362 points d’intérêt triplement étoilés en France, dont 49 villes, 147 musées et monuments et 166 sites naturels.

L’évaluation repose sur neuf critères appliqués à toutes les destinations : première impression, notoriété, richesse patrimoniale, présence de labels, importance thématique ou historique, beauté, authenticité, qualité de l’accueil et de l’aménagement, qualité de la visite et de la médiation.

Liste complète des nouveaux sites étoilés 2026

France

★★★

Ville de Bayonne

Cité royale de Loches

Cour d’honneur du château de La Rochefoucauld

Second étage, salles XIXe siècle du Musée Bonnat Helleu à Bayonne

★★

Maison Pierre Loti à Rochefort

Maison Rémy Martin à Cognac

Tenture des Amours des Dieux au château de Champchevrier

Collection de tapisseries du château de Châteaudun

Musée Dobrée à Nantes

Massif du Petit Ballon

Jardin des Tuileries

Roc des Hourtous

Corniche des Cévennes

Musée des Amériques à Auch

Musée Bonnat Helleu à Bayonne

★

Musée de l’Aéronautique navale à Rochefort

Église de Cellefrouin

Église et prieuré Notre-Dame de Lanville

Église St-Pierre-Es-Liens de Reignac à Barbezieux

Salle Richelieu au musée des Beaux-Arts d’Orléans

Chapelle Saint-Hubert au château d’Amboise

Jardins du château d’Amboise

Abbaye Royale de Bourgueil

Espace Richelieu à Richelieu

Sanctuaire de la Vraie Croix d’Anjou à Baugé

Baldaquin de l’église Saint-Bruno-les-Chartreux à Lyon

Musée de la Faïence à Quimper

Château Vodou de Strasbourg

Musée Zoologique de Strasbourg

Parc naturel régional des Vosges du Nord

Boersch

Musée de la Soie à Anduze

Le Climatographe – Observatoire du Mont Aigoual

Grotte Célestine

Musée Fermat

Remparts de Bayonne

Europe

★★★

4 sites en Italie

1 site dans les Pays baltes

★★

8 sites en Italie

5 sites dans les Pays baltes

★

6 en Belgique

7 en Espagne

18 en Italie

1 au Portugal

15 dans les Pays baltes

Monde

★★★

3 sites en Corée du Sud

★★

5 en Corée du Sud

3 aux États-Unis

3 au Japon

1 au Laos

★

5 au Cambodge

2 en Colombie

8 en Corée du Sud

6 aux États-Unis

5 en Inde

3 au Japon

2 au Laos

1 au Vietnam

Créé en 1900 par André et Édouard Michelin, le Guide Michelin naît comme un petit livret gratuit destiné à encourager l’usage de l’automobile en France. Il fournit alors aux conducteurs des informations pratiques : cartes, adresses de garagistes, hôtels et restaurants. En 1920, le guide devient payant, marquant un tournant vers une sélection plus exigeante.

En 1926, il introduit la première étoile pour signaler les bonnes tables, puis adopte en 1931 la hiérarchie à une, deux et trois étoiles. Les critères officiels d’attribution sont publiés en 1936, posant les bases d’une méthodologie structurée. Après la Seconde Guerre mondiale, le guide étend progressivement sa couverture à l’Europe. À partir des années 2000, il s’internationalise fortement, avec des éditions aux États-Unis, en Asie et en Amérique latine.

Parallèlement au guide gastronomique, Michelin développe des guides touristiques distinguant sites culturels et patrimoniaux par un système d’étoiles. À l’ère numérique, le guide se décline en applications, plateformes en ligne et contenus éditoriaux enrichis. La maison propose aujourd'hui plus de 1000 références couvrant 90 pays.

