La Chambre de Vilhelm : une pièce détruite où explose un couple

Ce qui pourrait n’être qu’un décor s’impose comme un centre nerveux. La chambre concentre les humiliations, l’ambition littéraire, les rivalités d’ego, l’alcool et la jalousie. Lise, poète reconnue, décide d’en fixer l’histoire, de consigner ce qui s’est joué derrière la porte close. Elle le formule sans détour : « Je veux écrire un livre sur la chambre de Vilhelm et sur les événements qui s’y sont déroulés… »

La décision structure le roman. Il ne s’agit pas seulement de raconter un couple, mais de démonter les ressorts d’une emprise.

Dans ce huis clos, chaque détail domestique prend valeur d’indice. Le printemps demeure froid, la chaudière rechigne, les amis circulent, les intermédiaires s’installent. L’espace, d’abord rêvé comme refuge, devient scène d’affrontement. Lise le recompose mentalement, « pleine d’ombres chuchotantes… et de larmes tièdes ». L’intime s’archive, se classe, s’écrit. Le récit progresse alors comme une autopsie méthodique d’un lien amoureux dégradé.

La narratrice suit la démolition jour après jour, tandis que la pièce devient point de convergence : prestige social, dépendance financière, humiliation constante. Vilhelm traite Lise en débiteur perpétuel. Elle observe et ajuste son regard : « j’ai commencé à étudier le personnage de Vilhelm comme une exploratrice… »

L’obsession de la chambre renvoie à une biographie plus ancienne, à ce désir d’indépendance formulé clairement, « parce que mon brûlant rêve d’enfance d’avoir une chambre à moi ne m’avait jamais quittée ». Plus Vilhelm exige, plus l’espace se charge, jusqu’à devenir preuve et piège.

Une guerre domestique, à voix haute

La violence s’expose frontalement. Au retour d’une soirée officielle, la tension éclate : « Tu vas me le payer… ». L’injure succède à la menace, l’accusation de plagiat ouvre la voie à l’irréparable. Lise pose la question nette : « Tu veux divorcer ? » La réponse verrouille toute issue : « Non, ma chère amie, n’espère pas t’en tirer à si bon compte. » La chambre cesse d’abriter un ménage ; elle enferme une négociation de survie.

Autour du couple, des tiers accentuent la crise. Kurt occupe les vêtements de Vilhelm, Helene multiplie les appels, Mille offre un refuge provisoire, Greta veille, tandis que des « négociateurs » surveillent déjà le bail. La narration découpe ces présences sans relâchement. Chaque arrivée déplace l’équilibre, chaque échange laisse une trace.

Une voix qui écrit et s’expose

La force du roman tient à sa double dynamique : progression narrative et analyse intérieure. Lise formule son exil avec netteté : « Le mot “foyer” a perdu toute signification pour moi. ». Elle persiste à écrire : « Mon existence n’a pas d’autre objectif. ». Elle constate son effacement social : « Les autres me traversent comme si j’étais une ombre. ». Cette obstination donne au texte sa tension et sa cohérence.

Un défaut affleure toutefois : l’intensité demeure presque continue, et la multiplication des figures secondaires resserre certaines scènes. Mais la contrepartie s’impose : une orchestration précise des interactions, une ironie sombre, et une définition du lien amoureux « identique au désespoir ». Au terme du récit, la chambre disparaît. La mémoire, elle, persiste.

Par Lucy L.

