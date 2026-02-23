Les lauréates et lauréats du Prix Libr’à Nous 2026

Dans la catégorie littérature francophone, le prix revient à Marie Charrel pour Nous sommes faits d’orage, publié aux éditions Les Léonides.

En littérature étrangère, les libraires ont récompensé Mademoiselle robot de Sierra Greer, paru chez Gallimard, dans une traduction d’Hélène Cohen.

La lauréate polar est Vera Buck pour La cabane dans les arbres, traduit par Brice Germain, publié chez Gallmeister.

Côté imaginaire, le prix est attribué à Briser les os de Cassandra Khaw, paru chez Argyll, traduit par Marie Koullen.

Pour la bande dessinée, les votes ont distingué Silent Jenny de Mathieu Bablet, publié chez Rue de Sèvres.

En littérature jeunesse, c’est Marie Pavlenko qui l’emporte avec Le jour où le monde est devenu bizarre, chez Flammarion jeunesse.

Enfin, en album jeunesse, le prix revient à Chevalier Chouette et petite oiselle de Christopher Denise, publié chez Kaléidoscope, dans une traduction de Claire Billaud.

Une association de libraires à l’origine du prix

Libr’à Nous est une association loi 1901 consacrée à la promotion d’un prix littéraire et, plus largement, de toutes formes de littératures. Le Prix Libr’à Nous a été créé en 2014 par Valérie Caffier et Audrey Andriot, toutes deux libraires. Le mouvement se veut spontané et libre : il rassemble des libraires souhaitant mettre en avant leurs coups de cœur, dans plusieurs catégories, parmi les ouvrages sortis dans l’année.

Le prix est ouvert à tous les libraires, quelle que soit leur structure : GSA, GSS, librairie indépendante, maison de la presse, etc. La participation est également possible en France comme à l’étranger, au sein des librairies francophones (Allemagne, Belgique, Canada – Québec, Chili, États-Unis, Grande-Bretagne, Haïti, Roumanie, Suisse). Les apprentis sont aussi acceptés.

Aucune présélection n’est réalisée au départ : tous les libraires peuvent proposer les livres qu’ils souhaitent voir concourir, dans une ou plusieurs catégories. Le premier tour compte ainsi plus de 100 propositions. Les titres éligibles doivent être parus de janvier à fin novembre de l’année précédant le prix, sans être réédités ni parus en poche.

Le prix débute à partir de juillet, moment où les libraires proposent, pour chaque catégorie, les livres qu’ils souhaitent voir concourir. Le premier tour consiste ensuite à soumettre ces propositions au vote des participants jusqu’à la fin du mois de novembre. Les inscriptions sont closes à l’issue de ce premier tour. Lors du deuxième tour, chaque libraire dispose d’un vote par catégorie, parmi les dix ouvrages ayant obtenu le plus de voix au premier tour. Le troisième tour repose sur le même principe, avec un vote par catégorie, cette fois parmi les trois titres arrivés en tête au tour précédent.

Pour l’édition 2025-2026, les inscriptions se sont déroulées de mai à fin novembre. Le premier tour est organisé du 17 mai au 21 novembre 2025. Le deuxième tour se tient du 1er au 27 décembre 2025. Le troisième tour s'est déroulé du 5 au 30 janvier 2026. La soirée de remise des prix et l’annonce des lauréats ont eu lieu le vendredi 20 février 2026.

Le Prix Libr’à Nous ne bénéficie actuellement d’aucune subvention institutionnelle et n’a pas de partenaires privés. Plusieurs structures ont toutefois accueilli gracieusement la remise des prix à différentes périodes : Le Thé des écrivains (2015), le Centre Wallonie-Bruxelles (2016, 2017, 2018), la Croix-Rouge (2019), le Centre Culturel Canadien (2020), la Librairie Ici (2021) et la Librairie Le Divan (2022), permettant de recevoir une centaine de libraires, auteurs et traducteurs, éditeurs et relations libraires.

Le financement provient uniquement des cotisations des libraires participants à l’association Libr’à Nous : une cotisation de 7 € minimum est demandée. L’association se dit ouverte à toute proposition de mécénat, et invite à la contacter.

Pour mémoire, l’édition 2025 avait distingué sept lauréats dans les différentes catégories du prix. En littérature francophone, Roman de Ronce et d’Épine de Lucie Baratte, publié au Typhon, avait été récompensé. En littérature étrangère, les libraires avaient couronné Croire en quoi de Richard Krawiec, paru chez Tusitala, dans une traduction de l’anglais (EU) par Anatole Pons.

Dans la catégorie polar, Le sang des innocents de S. A. Cosby, publié chez Sonatine, traduit de l’anglais (US) par Pierre Szczeciner, avait été distingué. En bande dessinée, Ernestine de Salomé Lahoche, publié chez Même pas mal, figurait au palmarès.

Pour l’imaginaire, le prix était revenu au Livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence, publié chez Bragelonne, traduit de l’anglais (GB). En littérature jeunesse, 17 ans à jamais de Gaël Aymon, chez Nathan, avait été primé. Enfin, dans la catégorie album jeunesse, Lady Papa d’Émilie Chazerand et Diglee, publié à La Ville Brûle, complétait la liste des lauréats.

