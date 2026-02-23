Une première liste de onze titres pour le Prix Jean Freustié 2026

La première sélection comprend :

Les filles de Sophie Avon (Mercure de France)

L’enfant du doute de Cécile Desprairies (Julliard)

La disparition des choses d’Olivia Elkaim (Stock)

Les explorateurs d’Iegor Gran (POL)

La guerre des os de Benjamin Hoffmann (Denoël)

La Fin du monde avait pourtant bien commencé de Patrice Jean (Le Cherche-Midi)

Une forêt de Jean-Yves Jouannais (Albin Michel)

Le nom des rois de Charif Majdalani (Stock)

Les tendresses de Zanzibar de Thomas Morales (Le Rocher)

La longue vie de Valentin Retz (Gallimard/Aventures)

Venise, millefleurs de Ryoko Sekiguchi (POL)

Le jury est composé de Christian Authier, Dominique Barbéris, Simonetta Greggio, Henri-Hugues Lejeune, Franck Maubert, Olivier Mony, Éric Neuhoff, Anthony Palou, Yann Queffélec et Philippe Vilain. Pia Daix en est la secrétaire générale.

Un prix créé pour perpétuer une mémoire littéraire

Fondé en 1987 à l’initiative de Nicole Chardaire-Vitoux, Frédéric Vitoux et Bernard Frank, le Prix Jean Freustié rend hommage à l’écrivain Jean Freustié (1914-1983).

En 1996, Christiane Teurlay-Freustié crée la Fondation Prix Jean Freustié, abritée par la Fondation de France, pour en assurer la pérennité.

En 2025, Gabriella Zalapi a été récompensée pour son roman Llaria ou la conquête de la désobéissance (éditions Zoé).

