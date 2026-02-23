Une première liste de onze titres pour le Prix Jean Freustié 2026

Le jury du 39e Prix Jean Freustié, abrité par la Fondation de France, a dévoilé sa première sélection pour l’édition 2026 avec onze ouvrages en lice. Une seconde sélection de trois titres sera annoncée le 24 mars et le prix sera remis le 27 avril. Doté de 25.000 €, il distingue un ouvrage en prose de langue française écrit par « un auteur prometteur » ou « un écrivain n’ayant pas fait l'objet d'un des grands prix
littéraires d'automne ».
Le 23/02/2026 à 10:30 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
23/02/2026 à 10:30
0
Commentaires
0
Partages
La première sélection comprend :
Les filles de Sophie Avon (Mercure de France)
L’enfant du doute de Cécile Desprairies (Julliard)
La disparition des choses d’Olivia Elkaim (Stock)
Les explorateurs d’Iegor Gran (POL)
La guerre des os de Benjamin Hoffmann (Denoël)
La Fin du monde avait pourtant bien commencé de Patrice Jean (Le Cherche-Midi)
Une forêt de Jean-Yves Jouannais (Albin Michel)
Le nom des rois de Charif Majdalani (Stock)
Les tendresses de Zanzibar de Thomas Morales (Le Rocher)
La longue vie de Valentin Retz (Gallimard/Aventures)
Venise, millefleurs de Ryoko Sekiguchi (POL)
Le jury est composé de Christian Authier, Dominique Barbéris, Simonetta Greggio, Henri-Hugues Lejeune, Franck Maubert, Olivier Mony, Éric Neuhoff, Anthony Palou, Yann Queffélec et Philippe Vilain. Pia Daix en est la secrétaire générale.
Fondé en 1987 à l’initiative de Nicole Chardaire-Vitoux, Frédéric Vitoux et Bernard Frank, le Prix Jean Freustié rend hommage à l’écrivain Jean Freustié (1914-1983).
À LIRE - Prix de poésie Sirène Lapérouse : les huit livres sélectionnés pour la deuxième édition
En 1996, Christiane Teurlay-Freustié crée la Fondation Prix Jean Freustié, abritée par la Fondation de France, pour en assurer la pérennité.
En 2025, Gabriella Zalapi a été récompensée pour son roman Llaria ou la conquête de la désobéissance (éditions Zoé).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 08/01/2026
168 pages
Mercure de France
17,00 €
Paru le 15/01/2026
224 pages
Julliard
21,00 €
Paru le 02/01/2026
270 pages
Stock
20,90 €
Paru le 02/01/2026
240 pages
P.O.L
20,00 €
Paru le 07/01/2026
368 pages
Editions Denoël
22,00 €
Paru le 23/10/2025
776 pages
Le Cherche Midi
29,00 €
Paru le 02/01/2026
112 pages
Albin Michel
16,90 €
Paru le 20/08/2025
216 pages
Stock
20,00 €
Paru le 04/03/2026
120 pages
Editions du Rocher
14,00 €
Paru le 15/01/2026
208 pages
Editions Gallimard
20,50 €
Paru le 08/01/2026
256 pages
P.O.L
20,00 €
Commenter cet article