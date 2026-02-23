Violences sexuelles sur mineurs : cet essai oblige à regarder les bourreaux en face

Il faut une réelle intelligence pour avancer un postulat si frontal : le scandale des violences sexuelles sur mineurs ne se réduit ni à des « monstres » médiatiques ni à des faits divers isolés. D'autant que l’ordre de grandeur qui structure tout l’essai rappelle à l'ordre : « 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année en France. »

Il retient aussi l’idée d’une détresse sociale massive, alors que « plus de 73 % des affaires d’agressions sexuelles sur mineurs orientées vers la justice sont classées sans suite ». À partir de cette dissymétrie — omniprésence des faits, rareté des jugements — l'essayiste fixe une boussole : « Donner la parole à la victime est un devoir ; connaître le bourreau, une nécessité. »

Son enquête privilégie le « comment » des passages à l’acte, plutôt que la promesse d’un « pourquoi » total. La psychiatre Odile Verschoot formule le cadre : « Le “pourquoi” reste presque toujours une énigme, y compris pour les auteurs. Mieux vaut réfléchir avec eux à comment cela a pu advenir. »

Défaire le mythe du monstre

Le livre décrit un biais collectif : l’exceptionnel occupe l’espace public et masque l’ordinaire. Ringuénet oppose les figures « spectaculaires » aux profils communs, ceux dont la « normalité est presque affligeante ». Cette normalité compte, car elle alimente le déni et retarde la prévention : « on préfère méconnaître le phénomène » quand il produit de l’effroi. Dans une séance thérapeutique, une phrase au tableau résume l’objectif minimal : « Je commence à comprendre. »

Ce travail de compréhension vise aussi la prise en charge. Ringuénet rapporte l’argument d’une praticienne : « Il faut les dé-monstrer. » Défaire le monstre ne blanchit rien ; cela réinscrit l’auteur dans une clinique, un droit, une politique publique. L’essai insiste sur un angle : « Ne prendre en compte que la victime sans considérer l’auteur, c’est finalement ne pas prendre le problème dans son entièreté. »

Emprise, langage, attachement

Sur le terrain de l’inceste, l’auteur décrit un enchainement : « C’est une agression qui s’étale dans le temps et s’inscrit dans un continuum de violences. » L’emprise s’appuie sur l’autorité légale et sur l’intime ; la Ciivise parle de « la nature tentaculaire de l’inceste et l’incestuel. »

Guilherme Ringuénet mobilise la théorie de l’attachement : « C’est par la répétition des moments partagés, des soins prodigués qu’un enfant s’attache à un adulte. » Dès lors, le basculement se lit comme un renversement de la sécurité : « le danger vient de l’intérieur ».

La démonstration s’attarde sur la « corruption de la langue » et sur l’édulcoration qui prépare l’impunité. Jean-Pierre, père incestueux, raconte l’autojustification : « Je suis sorti de mon rôle de père pour devenir un amant. » Il dit encore : « Je lui suggérais que “tous les pères font ça”. »

Commentaire de l'auteur désarmant : « Ce “Je t’aime” est celui d’une langue qui a été détournée de son sens de la filiation pour justifier un contact physique. » L’arsenal lexical sert à « sceller le couvercle du secret ».

Ringuénet relie ces mécanismes à une immaturité psychoaffective : des adultes « n’ont pas les savoir-être » pour distinguer les registres relationnels. Sándor Ferenczi fournit une charpente : « la force et l’autorité écrasante des adultes les rendent muets ».

Dans les groupes de soin, la reconnaissance du dommage passe par le contrechamp de la victime : « C’est quand j’ai lu la déposition de la victime que j’ai compris. » Puis vient la vigilance : « Il ne faut jamais avoir trop de certitudes. »

Mais la conclusion demeure radicale et l’essai refuse l’absolu métaphysique et maintient une exigence pratique : « L’indignation… ne suffit pas. » Ringuénet assume un déplacement : « J’ai vu du malheur. » Et il referme la traversée sur l’hypothèse la plus opératoire : « C’est donc ce “comment” que mon enquête a tenté d’approcher. »

Par Nicolas Gary

