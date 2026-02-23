Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Auteurs

Crise de la quarantaine ? Le Rouergue accusé d'abandonner ses albums jeunesse

Fondées en 1986 par Danielle Dastugue, les éditions du Rouergue fêtent donc en 2026 leurs quatre décennies d'existence. Un anniversaire quelque peu terni, pour l'instant, par des perspectives incertaines pour la très marquante collection d'albums jeunesse de la maison, suspendue depuis quelques mois. Un collectif d'auteurs et d'autrices, accompagnés de professionnels du livre et de l'édition, tente d'obtenir des garanties quant à la pérennité du catalogue historique.

Le 23/02/2026 à 15:32 par Antoine Oury

| 4 Partages

Publié le :

23/02/2026 à 15:32

Antoine Oury

4

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

À l'heure du quarantième anniversaire de la maison d'édition Le Rouergue, aurait-on oublié un invité sur la liste des convives ? L'héritage de la structure dans le domaine de la littérature jeunesse semble aujourd'hui négligé aux yeux d'un collectif, intitulé « Roule toujours », qui réunit des libraires, bibliothécaires, médiateurs, journalistes, éditeurices, auteurices et illustrateurices.

Dans un courrier adressé à la direction du Rouergue et du groupe Actes Sud — qui a racheté puis intégré la structure en 2005 —, ils manifestent « une inquiétude légitime » quant à l'avenir de sa collection consacrée aux albums jeunesse, « essentiel pour l’existence d’une œuvre collective riche, reconnue depuis plus de trente ans ».

Séismes dans la littérature jeunesse

En juin 2025, des rumeurs se sont faites plus sérieuses : l'éditeur de la collection d'albums jeunesse du Rouergue, Olivier Douzou, qui l'avait ouverte en 1994, est plus ou moins remercié à l'occasion d'un rendez-vous « lors duquel 70 % du programme a été dézingué à coup de chiffres, en faisant valoir les ventes des précédents albums des auteurs », se souvient le principal intéressé. Alzira Martins, présidente du Rouergue depuis 2010, s'en expliquait dans un message envoyé quelques semaines plus tard, au début du mois de juillet.

« Malgré tous les efforts que nous avons pu déployer, la conjoncture économique particulièrement difficile en librairie a gravement mis à mal notre collection d’albums qui, depuis quelques années déjà, peine à trouver son public. Il semblerait que l’époque ne soit plus aux projets ambitieux qui ont fait la renommée du Rouergue dans le secteur de la petite enfance, grâce au talent d’Olivier Douzou et je ne peux, tout comme vous, que le regretter », avançait-elle alors.

La directrice de la maison poursuivait, en s'adressant aux autrices et auteurs : « L’érosion des ventes est telle, et vous ne manquez pas de le constater chaque année sur vos relevés, qu’il nous est devenu impossible de permettre à ces créations de trouver leur place en librairie et la maison ne peut simplement plus se permettre de publier à perte. » Par la même occasion, elle officialisait la « mise en sommeil » de la collection et l'arrêt de tous les projets éditoriaux en cours.

La décision du Rouergue est restée relativement discrète, mais a secoué le monde de la littérature jeunesse. « Ce message a signé l’arrêt d’une politique éditoriale qui a été très ambitieuse dans le domaine de la littérature jeunesse et a été reconnue comme telle en France et à l’international », nous rappelle ainsi l'auteur-illustrateur Gaëtan Dorémus, qui a participé à l'aventure Le Rouergue avec Plus tard (2000), Chien-saucisse (2001), Chat-nouille (2010), Tonio (2012) ou encore Minute papillon ! (2017).

« Le Rouergue est une maison d’édition qui a révolutionné l’album jeunesse dans les années 1990, et qui a su maintenir cette exigence de qualité pendant les décennies qui ont suivi », insiste-t-il. Selon nos informations, certains auteurices membres du collectif « Roule toujours » n'ont ainsi pas été publiés par la maison d'édition, mais ont tout de même rejoint l'organisation par attachement à un catalogue « révolutionnaire », dont l'influence sur la création contemporaine est durable.

Une aura persistante

Parti en 2001 du Rouergue après la création et le succès de sa collection d'albums jeunesse, l'éditeur Olivier Douzou, également auteur et illustrateur, avait été rappelé par le groupe Actes Sud en 2010. « À mon retour au Rouergue, des représentants commerciaux étaient désignés pour s'occuper des albums jeunesse et, quelques années plus tard, je les ai vus disparaitre au profit de représentants généralistes. Or, vendre des romans adulte et des albums jeunesse, ce n'est pas tout à fait pareil », analyse-t-il.

Selon lui, les explications avancées par la direction du Rouergue, sur les mutations du marché du livre ou l'absence d'enthousiasme des libraires et du lectorat, masquent les conséquences de certains choix stratégiques. « En 8 années, 5 personnes se sont succédé à la direction commerciale, ce qui ne place pas forcément l'album jeunesse dans les meilleures conditions de vente. »

En 2021, une vingtaine d'auteurs et d'autrices de la maison avait par ailleurs alerté « sur le fait qu’on trouvait plus difficilement les livres publiés par Le Rouergue en librairie et qu’ils bénéficiaient d’une couverture presse moindre qu’auparavant », se rappelle un des auteurs impliqués.

Un autre épisode, plus récent, témoigne de l'aura persistante du catalogue de la maison auprès des « prescripteurs ». En novembre 2025, à l'occasion du Libé spécial auteur·es jeunesse — publié lors du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil —, l'auteur Henri Meunier écrivait la nécrologie de la collection jeunesse du Rouergue, en s'efforçant de célébrer malgré tout l'audace éditoriale. Meunier a publié ses premiers livres au sein de la maison, comme Méêêêtro, boulot... (2001), Le Paradis (avec Anouk Ricard, 2001) ou Le cri (avec Régis Lejonc, 2003).

« Suite à cet article, des professionnels du livre, dans les collectivités, ont fait entendre leurs voix, en rappelant que les ouvrages, au contraire, trouvaient bien leur public, lors des lectures et autres événements », assure Olivier Douzou. « D’un point de vue critique, dans les sélections des Pépites de Montreuil ou d’autres récompenses, la réception des livres du Rouergue n’a pas changé », constate lui aussi Henri Meunier. « Les observateurs du livre continuaient à suivre avec intérêt le catalogue de la maison. »

L'abandon d'une ambition ?

« Le Rouergue, ce n’est pas simplement une marque qui disparait, la maison incarnait une certaine exigence dans le milieu de la littérature jeunesse illustrée », résume Gaëtan Dorémus. À ses yeux, Olivier Douzou et David Fourré, duo éditorial du Rouergue, « n'ont pas reçu suffisamment de soutien, et les déclarations de la direction sur la fin des ouvrages ambitieux sont inquiétantes. On considère donc qu’il n’est plus possible de proposer aux enfants des livres de qualité ? », s'interroge-t-il.

Quant aux ventes, « je peux entendre que les titres ne fonctionnent pas, mais il faut alors en discuter avec les auteurs », rappelle-t-il. La collection d'albums illustrés du Rouergue subirait le contrecoup d'une crise économique du groupe Actes Sud, qui avait déployé en 2023 un plan social. « Comme Actes Sud va mal et que le Rouergue n'a pas de trésor de guerre, la maison ne peut pas soutenir son activité », analyse Olivier Douzou. « Il y a trois ans, pourtant, on me félicitait encore pour les chiffres de ventes. »

À LIRE - “Manoeuvre indigne” chez Actes Sud : Bertrand Py claque la porte

La disparition programmée de la collection d'albums illustrés du Rouergue ressemble fort à une nouvelle illustration des conséquences délétères de la concentration économique du milieu de l'édition, même des années après le rachat par un grand groupe. Intégrée dans un ensemble qui a parfois des allures de colosse aux pieds d'argile, une maison d'édition à la ligne éditoriale atypique peut être forcée de rentrer dans le rang ou de cesser ses expérimentations, au profit d'une production commercialement plus conforme.

« Les nouveaux marchés existent, il suffit de les chercher, de les démarcher, de les approcher », veut croire Olivier Douzou. « À l'étranger, nos livres sont toujours traduits. Je refuse de tout mettre sur le dos de la librairie, des nouveaux libraires : on ne peut pas dire que les projets audacieux n’ont pas leur place aujourd’hui. Cette explication, c’est l’inverse de l’édition pour moi. Ce n'est pas comme cela que l’on fait des livres, l’édition sans ambition, c’est du marketing. »

Une « responsabilité patrimoniale »

Interrogée sur le courrier du collectif et l'avenir de la collection d'albums illustrés au Rouergue, la directrice de la maison, Alzira Martins, nous a confirmé sa suspension, « le temps pour nous de prendre le recul nécessaire et d’en définir une ligne nouvelle ».

« Tous les interlocuteurs directement concernés seront bien évidemment informés dès que nous aurons suffisamment avancé dans nos réflexions. Auteurs et illustrateurs savent, et peuvent facilement le vérifier en librairie, que leurs albums parus sont disponibles et font l’objet de toute notre attention », poursuit-elle.

Concernant les inquiétudes du collectif, « nous sommes très sensibles à cette mobilisation générale des prescripteurs et acteurs de la chaîne du livre, qui malheureusement arrive un peu tard pour l’ancienne collection des Albums », indique Alzira Martins, avant d'ajouter : « Le Rouergue est une entreprise privée qui doit assurer sa pérennité par ses seuls résultats économiques. C’est à ce prix que nous pourrons continuer à accompagner la création. »

À gauche, le logo du collectif “Roule toujours”, à droite, le logo pour les 40 ans du Rouergue
À gauche, le logo du collectif “Roule toujours”, à droite, le logo pour les 40 ans du Rouergue

Les efforts du collectif Roule toujours se concentrent aujourd'hui sur la protection et la préservation du catalogue du Rouergue. « Il représente un patrimoine relativement inégalable, et on ne sait même pas s’il survivra », déplore Henri Meunier. « Ma préoccupation majeure n’est pas l’annulation de mes livres programmés au Rouergue, que j’aurai l’opportunité de publier ailleurs. En revanche, je trouve qu’il y a une responsabilité patrimoniale dont j’aimerais qu’elle soit assumée par Le Rouergue, maison intégrée au groupe Actes Sud. »

À LIRE - BD : Petit à Petit, en redressement judiciaire, racheté par Hachette Livre

Un devoir d'autant plus évident à l'heure des 40 ans de la maison d'édition, dont le développement s'est largement appuyé sur le succès des albums jeunesse. Une réunion sur l'avenir de la collection d'albums illustrés du Rouergue avait été promise à certains auteurs pour janvier 2026, sans qu'une suite ne soit finalement donnée. 

Aujourd'hui, après avoir pris leur mal en patience, les auteurices de la maison s'agacent quelque peu. « Je ne suis pas en guerre contre Actes Sud, mais le catalogue du Rouergue, ce fonds patrimonial qu’il faut chérir comme un trésor, relève de leur responsabilité. C’est leur devoir moral de nous tenir informés », insiste Gaëtan Dorémus. 

« Je veux savoir ce que vont devenir mes livres publiés au Rouergue », ajoute-t-il en rappelant que, pour un auteur, republier une œuvre déjà parue dans une autre maison est rarissime. « Nous, les auteurs, sommes très mal rémunérés, alors, si nous n’avons plus nos livres, que nous reste-t-il ? »

Photographie : Stand des éditions Le Rouergue au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, en 2016 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Albin Michel restructure Humensis : naissance de Terre Neuve, dirigé par Muriel Beyer

David Strepenne rejoint le groupe Terre Neuve en tant que directeur commercial et marketing, nouvelle entité issue de la restructuration de l’ancien groupe Humensis, après son rachat par Albin Michel. 

20/02/2026, 13:19

ActuaLitté

Kazé version 2026 : un nouveau directeur éditorial pour relancer la marque

Pegasus Manga France, société de HarperCollins Publishers, annonce la nomination de Mehdi Benrabah au poste de directeur éditorial. Cette décision s’inscrit dans une stratégie de développement à long terme visant à structurer l’activité éditoriale du groupe et à accompagner le renouveau de la marque Kazé sur le marché français.

20/02/2026, 12:32

ActuaLitté

BD : Petit à Petit, en redressement judiciaire, racheté par Hachette Livre

Placée en redressement judiciaire en décembre 2025, la maison d'édition Petit à Petit sera finalement reprise par le groupe Hachette Livre (Lagardère Publishing, Louis Hachette Group). Une conclusion qui incarne la fragilité de l'édition indépendante et la prédation des mastodontes du secteur, en capacité de s'endetter pour absorber et ainsi asseoir un peu plus leur domination.

20/02/2026, 11:01

ActuaLitté

Skira dévoile une collection immersive consacrée aux grands artistes vivants

La maison d’édition Skira annonce la création d'une nouvelle collection intitulée Milestones. L'éditeur centenaire consacre cette série aux artistes vivants majeurs de notre temps. Les trois premiers volumes sont dédiés à Alex Katz, William Kentridge et Georg Baselitz.

19/02/2026, 12:27

ActuaLitté

“Publier à dessein ce qu’on trouve au hasard” : promesse d’une jeune maison qui remet la fiction au centre

Née à Paris, les éditions au hasard s’installent dans le paysage éditorial comme une maison de fiction portée par Amaury Joubert et Paul Giraud-Hanin. La création, annoncée le 27 janvier 2026, pose un principe simple et lisible : publier à dessein ce que l’on découvre... au hasard. L’éditeur revendique d’emblée une sélection littéraire exigeante, construite autour d’une relation forte avec les lecteurs.

18/02/2026, 16:29

ActuaLitté

Un ultime numéro pour Charlotte mensuel, et pas mal de questions

« Le magazine de BD qui va bientôt se téléporter », annonce Charlotte mensuel sur la couverture de son numéro 13, le dernier prévu pour cette revue consacrée au 9e art. Au lendemain de l'annonce de la liquidation judiciaire de la société éditrice, Les Bons Pères de famille, un message a été envoyé aux contributeurs et contributrices des projets de financement participatif associés, promettant un nouveau titre « à l'étude ».

18/02/2026, 11:51

ActuaLitté

Thomas Massin (Albin Michel) rejoint le collège Livres du CFC

Le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) accueille, au sein du collège des éditeurs de livres de son conseil d’administration, le directeur général adjoint du Pôle Éducation du groupe Albin Michel, Thomas Massin. Celui-ci remplace Guillaume Montégudet, qui fut par ailleurs président du CFC entre juillet 2024 et décembre 2025.

18/02/2026, 09:23

ActuaLitté

Les Belles Personnes : une nouvelle maison d’édition au sein du groupe Combo

Une nouvelle maison d’édition fait son entrée dans le paysage littéraire : Les Belles Personnes, fondée par Florence Lécuyer au sein du groupe Combo Éditions. Avec ce label dédié aux textes inspirants et aux récits de transformation, l’éditrice revendique une ligne tournée vers la quête intérieure et la dimension spirituelle de l’existence.

17/02/2026, 15:22

ActuaLitté

Le Petit Prince fête ses 80 ans avec une édition illustrée et animée chez Gallimard

80 ans après sa publication, le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, fera l’objet d’une édition événement, illustrée et animée par le studio MinaLima, connu pour avoir façonné l’univers graphique des films Harry Potter. La parution, annoncée comme mondiale, est prévue le 2 avril chez Gallimard Jeunesse, avec une sortie simultanée en 22 langues.

16/02/2026, 16:46

ActuaLitté

Et si le hamac avait des histoires à vous raconter ?

Ce livre est une exploration visuelle et culturelle du hamac à travers les continents. Objet familier mais méconnu, il est ici abordé sous des angles inédits : à la croisée de l’histoire, des cultures, de l’artisanat, des bienfaits, de l’art et des usages insolites. Ludique, documenté, chaleureux, ce livre s’adresse à tous ceux qui aiment voyager avec les yeux. Une campagne portée par Régine Cenci.

16/02/2026, 11:15

ActuaLitté

Actes Sud muscle sa direction commerciale avec trois recrutements

Les éditions Actes Sud annoncent l’arrivée de trois nouveaux collaborateurs au sein de leur direction commerciale et de leur service de diffusion. Ces recrutements, présentés comme une étape stratégique, visent à renforcer et enrichir les liens de la maison avec les libraires et l’ensemble des partenaires de la chaîne du livre.

13/02/2026, 14:00

ActuaLitté

Affaire Epstein : Gallimard reporte la parution du livre de Jack Lang ?

Selon une information publiée par Marianne, Gallimard a décidé de suspendre la parution de Ma vie avec François Mitterrand, le prochain ouvrage de Jack Lang, initialement annoncé pour mai 2026. 

12/02/2026, 18:33

ActuaLitté

L'éditrice BD Élise Rouyer rejoint Fluide Glacial

Depuis le 2 février 2025, Élise Rouyer a rejoint l’équipe de Fluide Glacial en tant qu’éditrice bande dessinée. Une arrivée qui ressemble à l’aboutissement d’un long clin d’œil professionnel : « Depuis 2012, Élise Rouyer et Clément Argouarc’h [rédacteur en chef de Fluide Glacial, NdR] plaisantaient à chaque rencontre : “Et si on bossait ensemble chez Fluide Glacial ? », partage Bamboo Édition, qui détient aujourd’hui Fluide Glacial.

12/02/2026, 15:42

ActuaLitté

Les parutions du mois au Tripode : fiction, manga et biographie

La maison d’édition Le Tripode annonce l’arrivée d’une nouvelle autrice à son catalogue : Charlotte Monsarrat. Son roman, Le Livre de Sève, qui paraîtra le 5 mars, entraîne le lecteur dans un univers végétal et oppressant, où deux sœurs tentent d’échapper à un monde clos. Le mois sera également marqué par la parution d’un nouveau volume de Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, ainsi qu’une biographie consacrée à Edgar Hilsenrath, dont on célèbre le centenaire de la naissance.

12/02/2026, 12:09

ActuaLitté

En dessous du volcan de Malcolm Lowry : une nouvelle traduction signée Claro en 2028

Les éditions du Cherche Midi publieront en janvier 2028 En dessous du volcan, chef-d’œuvre de Malcolm Lowry, dans une nouvelle traduction confiée à Claro. Le roman paraîtra dans la collection « Lot 49 », relancée pour l’occasion.

11/02/2026, 17:33

ActuaLitté

Les éditions Mazarine (Fayard) recrutent une nouvelle directrice littéraire

Après treize années passées chez Prisma Media, Ambre Rouvière annonce son départ pour rejoindre Hachette Livre. Elle devient directrice littéraire des éditions Mazarine.

11/02/2026, 17:30

ActuaLitté

Les éditions Paulsen recrutent une nouvelle directrice

Églantine Gabarre prendra la tête des éditions Paulsen à compter du 2 mars, nous confirme la maison. Elle succédera à Isabelle Parent, et supervisera une équipe de 12 salariés répartis entre les bureaux de Paris et de Chamonix.

09/02/2026, 16:33

ActuaLitté

Mickaël Palvin devient l'agent littéraire de Patricia Darré, la médium numéro 1 des ventes en France

Figure incontournable de l’ésotérisme éditorial grand public, Patricia Darré poursuit la structuration de son parcours professionnel avec Mickaël Palvin fondateur de l’agence Héraklès, apprend ActuaLitté. Après plus d’une décennie de succès commerciaux et éditoriaux, la médium numéro 1 des ventes en France confie désormais la gestion de l’ensemble de ses droits à l'agent littéraire, professionnel aguerri du marketing culturel et de l’édition.

06/02/2026, 17:05

ActuaLitté

Steinkis confie sa direction éditoriale à Anne-Charlotte Velge

Les éditions Steinkis annoncent la nomination d’Anne-Charlotte Velge au poste de Directrice éditoriale, après une année 2025 marquée par une forte croissance. Arrivée dans la maison en août 2023, elle pilotera le programme éditorial de 2026, axé sur le développement du roman graphique de non-fiction et sur plusieurs projets de coédition structurants.

04/02/2026, 16:37

ActuaLitté

Horreur absolue : Maison Pop et la plateforme Shadowz inaugurent Obscur

La maison d'édition Maison Pop (groupe Les Nouveaux Éditeurs) s'associe avec la plateforme de streaming spécialisée dans l'horreur, le thriller et le fantastique Shadowz autour d'une nouvelle collection, Obscur. Évidemment centrée sur les récits horrifiques, cette proposition s'ouvre sur Strandling de James Brogden, traduit par Cécile Chartres, en librairie le 25 février prochain. Derrière ce partenariat, un échange d'expertises et de visibilité, au service d'un genre qui sort peu à peu de l'ombre.

04/02/2026, 13:10

ActuaLitté

La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs

À l'Assemblée nationale, le député du Rassemblement national Julien Guibert (Nièvre) a déposé une proposition de loi pour instaurer une classification indicative des ouvrages destinés aux jeunes enfants et aux adolescents. Quand l'extrême droite s'essaie à l'encadrement de la création et de l'édition, les professionnels du livre s'inquiètent d'ores et déjà des possibles conséquences, en cas d'adoption.

03/02/2026, 12:20

ActuaLitté

Blitz et Blast ensemble pour reprendre le livre à l’extrême droite

Il y a des lancements qui se font à coups de communiqués policés, de photos de presse et de promesses de « ligne éditoriale exigeante ». Et puis il y a Denis Robert. Pour annoncer Le Mensonge et la Colère - premier livre des éditions Blitz, nouvelle maison née dans l’orbite de Blast -, il choisit de reprendre mot pour mot un discours de 2016 d’Emmanuel Macron, l’incarner comme s’il en était l’auteur, puis révéler le piège pour mesurer « l’écart entre les mots et les actes », dix ans plus tard.

29/01/2026, 18:03

ActuaLitté

De la présidence du Seuil à l’édition indépendante : Hugues Jallon rejoint Divergences

Président des éditions du Seuil depuis 2018, Hugues Jallon a été remplacé en 2024 par Coralie Piton. Le « profil anticapitaliste » de l’écrivain et éditeur figurait parmi les éléments mis en avant pour expliquer la décision de Média-Participations de s’en séparer. Il rejoint aujourd’hui la jeune maison indépendante Divergences, où il avait déjà publié, en septembre dernier, Le temps des salauds. Un recrutement qui a du sens, et qui n'est pas sans étonner, au vu du pedigree de l'écrivain et éditeur.

29/01/2026, 14:46

ActuaLitté

Mort, inceste, grossesse : quand les albums jeunesse brisent les tabous

Dire la mort, nommer l’inceste, parler vrai aux tout-petits : avec Maison sans Tabou, Charlène Petit-Esquirol bouscule les codes de la littérature jeunesse. Née d’un manque ressenti face aux questions de sa propre enfant, sa maison d’édition revendique des livres directs, inclusifs et sans faux-semblants, pensés comme des outils de protection et de dialogue dès le plus jeune âge.

28/01/2026, 16:55

ActuaLitté

Mrs Jekyll : quand le mythe de Stevenson renaît au féminin

Avec Mrs Jekyll, Emma Glass s’attaque, elle aussi, à un monument de la littérature gothique. Le Dr Jekyll and Mr Hyde de Stevenson passe ici à la moulinette contemporaine et change de corps : celui d’une femme, Rosy Winter, qui apprend qu’elle va mourir. Et quand on sait que le temps est compté, certaines choses finissent par sortir.

27/01/2026, 17:22

ActuaLitté

Un livre d’art sur les maladies rares de la peau financé au-delà des attentes

La Fondation René Touraine a annoncé avoir dépassé l’objectif de sa campagne de financement participatif lancée sur Kickstarter pour soutenir la publication du livre Ma peau raconte. Avec 16.143 euros collectés pour un objectif initial de 15.000 euros, l’initiative vise à accompagner un projet artistique et solidaire consacré aux maladies rares de la peau, issu de dix années de créations et destiné à sensibiliser un large public.

27/01/2026, 16:28

ActuaLitté

Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis

Il n’était que Président non exécutif, abrité derrière un titre qui le tenait loin de l’opérationnel. Depuis quelques jours, il a désormais le rôle de directeur général. Sous l’habillage d’une stricte continuité stratégique, cette évolution ressemble à une reprise en main du pouvoir, à la tête du groupe. Sur fond de tensions sociales et de missions qui interrogent la gouvernance, une question insiste : quand arriveront les ajustements d’effectifs ?

27/01/2026, 16:01

ActuaLitté

Editis élargit les fonctions de Denis Olivennes à la direction générale

Editis annonce une évolution de sa gouvernance, présentée comme s’inscrivant dans la continuité de la feuille de route définie par son actionnaire et de la stratégie déployée au cours des deux dernières années.

23/01/2026, 17:23

ActuaLitté

Leïla Slimani revient avec un texte sur la langue arabe, après le succès de sa trilogie

Le 19 mars 2026, Gallimard publiera Assaut contre la frontière, le nouveau texte de Leïla Slimani. Un livre bref, personnel et frontal, centré sur une question intime que l’autrice place au cœur de son œuvre récente : la langue, et plus précisément arabe, vécue comme une absence, une perte et une blessure.

23/01/2026, 13:06

ActuaLitté

Calmann-Lévy recrute Aude Cirier en provenance de Gallimard

Aude Cirier a rejoint début janvier les éditions Calmann-Lévy en tant que directrice littéraire, avec pour mission le développement du fonds éditorial de la maison. Elle quitte Gallimard, où elle a exercé pendant près de vingt ans.

22/01/2026, 10:32

ActuaLitté

Michel Houellebecq revient à la poésie avec un recueil publié chez Flammarion

Après les quelque 700 pages de son dernier roman, Anéantir, Michel Houellebecq opère un retour - nettement plus léger sur la balance éditoriale -, à la poésie. Combat toujours perdant, recueil de poèmes inédits, paraîtra le 4 mars 2026. 72 pages, cette fois.

21/01/2026, 18:11

ActuaLitté

Mort de Georges Borchardt, passeur majeur de la littérature européenne aux États-Unis

L’agent littéraire Georges Borchardt est mort dimanche à New York, à l’âge de 97 ans. Figure centrale mais discrète de l’édition américaine, il aura joué un rôle déterminant dans la diffusion, aux États-Unis, de certaines des œuvres majeures du XXᵉ siècle, de Night d’Elie Wiesel à En attendant Godot d'un certain Samuel Beckett.

21/01/2026, 17:54

ActuaLitté

Édition et audiovisuel : la SCELF devient membre de l’AMAPA

La SCELF, la Société Civile des Editeurs de Langue Française, annonce son adhésion à l’AMAPA, l’Association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel, une décision validée à l’unanimité par le conseil d’administration de l’association. Ce rapprochement vise à améliorer le dialogue entre éditeurs et acteurs de l’audiovisuel. Il doit notamment faciliter le règlement des différends liés aux adaptations audiovisuelles par la médiation, sans passer par une procédure judiciaire. 

21/01/2026, 10:41

ActuaLitté

Édition : les Messageries de la Cité relancent Le Lys Bleu

Un nouvel acteur indépendant fait son entrée dans le paysage de l’édition française. Les Messageries de la Cité annoncent la reprise du Lys Bleu Éditions, maison connue pour son ouverture et la diversité de son catalogue. Derrière cette opération, une volonté affirmée : engager une transformation de fond, à la fois éditoriale et structurelle, et donner à la maison un nouvel élan.

20/01/2026, 13:08

ActuaLitté

Rouquemoute célèbre ses 10 ans et prépare son festival

La maison d’édition Rouquemoute célèbre cette année ses dix ans d’existence. Fondée en 2016, dans le sillage du Centre de culture et d’information sur le monde arabe créé en 1981, la structure indépendante entame 2026 avec un programme dense, marqué par des changements structurants, une forte présence au Grand Off d’Angoulême et plusieurs événements festifs à Nantes.

19/01/2026, 17:24

ActuaLitté

Qui sont les éditeurs indépendants en Île-de-France ? Une grande étude est lancée

Combien sont-elles, où sont-elles implantées, quel poids réel représentent-elles dans l’écosystème du livre ? L’édition indépendante francilienne fait l’objet d’une nouvelle enquête d’ampleur, lancée par l’EDIF, l'association de l’édition indépendante en Île-de-France. Une initiative attendue de longue date, alors qu’aucune étude de référence n’a été menée sur le territoire depuis près de dix ans.

19/01/2026, 07:00

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Élodie Torrente élue vice-présidente de la Ligue des auteurs professionnels

La Ligue des auteurs professionnels renforce son exécutif. À l’issue de son séminaire du 20 février 2026, le Conseil syndical a proposé à Élodie Torrente d’occuper la fonction de vice-présidente. Une nomination qu’elle a annoncée publiquement, soulignant une « activité toujours plus dense dans la défense et l’accompagnement des autrices et auteurs du livre ».

23/02/2026, 17:51

ActuaLitté

Jacques Dubois, théoricien de l'“Institution de la littérature”, s’est éteint

Le professeur et essayiste belge Jacques Dubois est mort le 12 février 2026 à Liège, sa ville natale, à l’âge de 92 ans. Universitaire, intellectuel engagé et homme de presse, il laisse une œuvre considérable qui a profondément marqué la sociologie de la littérature et les études romanesques francophones.

23/02/2026, 15:48

ActuaLitté

Popcorn Books ferme, Soda Press ouvre : l’édition jeunesse russe change de visage en 2026

En Russie, la disparition de Popcorn Books, maison devenue emblématique du young adult et des romances queer, marque un tournant. Sous pression judiciaire et politique, l’éditeur s’efface tandis qu’émerge Soda Press, nouvelle enseigne portée par la même équipe. Entre reconfiguration stratégique et durcissement du cadre légal, le paysage éditorial se redessine sur fond de contrôles, d’amendes et d’autocensure.

23/02/2026, 14:44

ActuaLitté

Des livres gratuits dans la rue, pour plus de liens entre les habitants

Le 16 janvier 2026, l’éditeur One World (groupe Random House) et l’association Little Free Library annoncent un partenariat national : douze boîtes à livres, chacune dessinée autour d’un titre de la nouvelle collection One World Essentials, s’installent dans douze communautés américaines liées au livre ou à son auteur.

23/02/2026, 10:32

ActuaLitté

Renaturation, abri climatique... La nature en ville se dit en français

Parmi les nombreux défis liés au climat, la transformation des villes pour les adapter aux bouleversements écologiques, mais aussi pour limiter leurs impacts sur l'environnement, en constitue un de taille. Si la Commission d'enrichissement de la langue française n'a pas réponse à tout, elle fournit en tout cas les outils pour formuler des propositions en français...

23/02/2026, 09:18

ActuaLitté

Un plan lecture massif jusqu’en 2029 à 60 millions € démarre en Galice

La Galice ne se contente plus d’encourager la lecture, elle sort l’artillerie lourde. Le 2 février 2026, la Xunta a présenté « Lemos+ », un programme massif qui aligne 115 mesures et plus de 60 millions d’euros jusqu’en 2029. Objectif affiché : pousser la pratique du livre – papier et numérique – vers de nouveaux sommets, en misant clairement sur la langue galicienne.

22/02/2026, 10:18

ActuaLitté

Licencié pour un livre jeunesse parlant de fesses, la Justice lui rend son poste

Un album jeunesse, une visio improvisée, puis une mise à l’écart brutale. Le 27 janvier 2026, la Cour d’appel du Mississippi réintègre Toby Price, assistant principal à Gary Road Elementary School (comté de Hinds), licencié après une lecture à voix haute jugée inappropriée par sa hiérarchie.

21/02/2026, 11:44

ActuaLitté

“Les livres pleurent” : exposer les livres abîmés pour alerter les lecteurs

À Obihiro, au nord du Japon, la bibliothèque expose des livres rendus irréparables : pages arrachées, taches d’eau, reliures disjointes. Intitulée “Les livres pleurent”, l’initiative montre les dégâts sans détour pour rappeler que chaque ouvrage prêté relève d’un patrimoine commun. Une pédagogie du visible pour enrayer l’usure et réduire les pertes.

21/02/2026, 11:35

ActuaLitté

Une pelouse remplace de la bibliothèque : des travaux enflamment le campus

Sous le ciel d’Istanbul, la pelleteuse ne détruit pas qu’un bâtiment : elle efface une mémoire. Là où s’élevait la bibliothèque Aptullah Kuran, il ne reste qu’une pelouse provisoire et des cartons en transit. 800.000 ressources ballotées entre dépôts et promesses sismiques. Sur le campus de Boğaziçi, le débat dépasse le béton : il touche à la chair même du savoir, déplacé, contesté, revendiqué.

21/02/2026, 11:06

ActuaLitté

Une astuce beauté tirée des années 1940 emballe TikTok

Dans une bibliothèque d'Australie, les fantômes des réserves prennent d’assaut TikTok. Un vidéaste exhume des poudre pour les jambes, des bagues de deuil tressées de cheveux et autres cartes de guerre sur soie comestible. Direction : les néons du scroll infini. Chaque vidéo frappe fort : cote, provenance, contexte – ou comment passr du buzz à l'archive, mettant l’algorithme au service du patrimoine.

21/02/2026, 10:01

ActuaLitté

Affaire Epstein : un projet de livre de Jack Lang intrigue la justice

Des courriels révélés par la justice américaine font apparaître, dès 2012, la promesse de 100.000 € de Jeffrey Epstein pour soutenir un projet de livre porté par Jack Lang. Un ouvrage qui ne verra jamais le jour. Treize ans plus tard, alors qu’un autre livre de l’ancien ministre est reporté par son éditeur dans un contexte judiciaire tendu, la question du financement éditorial s’invite dans le dossier.

20/02/2026, 13:06

ActuaLitté

Contrefaçon : la culpabilité présumée des IA examinée par le Conseil d'État

Déposé au Sénat en décembre dernier, un projet de proposition de loi instaurant la culpabilité a priori des opérateurs d’IA sera examiné prochainement par le Conseil d’État. Les porteurs de ce texte cherchent l’approbation de cette autorité juridique, pour défendre ce véritable chamboulement des règles du droit, indique L'Informé.

20/02/2026, 11:09

ActuaLitté

En 2025, l'édition n'a pas connu la crise chez Lagardère

La multinationale Louis Hachette Group, propriété de la famille Bolloré, met en avant une « forte progression » de ses résultats en 2025, portée par la croissance de deux filiales, Lagardère Travel Retail et Lagardère Publishing. Cette dernière a profité du bulldozer Astérix en Lusitanie, bien sûr, mais aussi des ventes de livres de coloriage et d'ouvrages de cuisine.

20/02/2026, 10:43

ActuaLitté

Entre inaugurations, tensions et vitalité : panorama des bibliothèques françaises

Grèves, réorganisations contestées, mal-être au travail, mais aussi inaugurations, nouveaux portails numériques, prix littéraires et projets patrimoniaux et initiatives locales  : tour d’horizon d’une lecture publique à la fois sous pression et en pleine recomposition, entre enjeux sociaux, innovations et ancrage local.

19/02/2026, 18:31

ActuaLitté

À Maubeuge, la fin de six décennies d'activité pour la Librairie Vauban

Le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la mise en liquidation judiciaire, le 9 février dernier, de la Librairie Vauban, située avenue Jean Mabuse à Maubeuge (Nord). La fin d'une enseigne indépendante installée dans la ville depuis 1965.

19/02/2026, 14:59

ActuaLitté

Acteurs culturels et économie circulaire : quels cadres juridiques ?

Au sein des filières culturelles aussi, la réflexion et les pratiques écologiques s'installent et se systématisent petit à petit. La création se met également au vert, et les structures qui l'accompagnent, qu'elles soient publiques ou privées, peuvent adopter des comportements plus vertueux pour l'environnement. Des cadres juridiques sont toutefois à respecter, comme le détaille une étude proposée par le ministère de la Culture.

19/02/2026, 14:58

ActuaLitté

Le CBD dans le monde de l’édition : bien-être et créativité chez les auteurs

On pense souvent (à tort) que la vie d’auteur est facile. On oublie vite que toute une gymnastique mentale est nécessaire pour créer une œuvre. Pourtant, le stress et la fatigue mentale peuvent littéralement couper le processus créatif. Quand ils s’installent, il peut être très difficile d’écrire la moindre ligne.

 

19/02/2026, 11:24

ActuaLitté

Plugin, VPN et autres GPU : traduire le langage informatique en français

La Commission d'enrichissement de la langue française, placée auprès du Premier ministre, se confronte régulièrement à différents domaines, plus ou moins techniques, afin de proposer des équivalents, en français, à des termes tirés de langues étrangères — le plus souvent l'anglais. Non pas une, mais deux listes sont consacrées au vocabulaire de l'informatique et des télécommunications.

19/02/2026, 10:15

ActuaLitté

“La Maison de la BD est en danger” : le débat s’enflamme à Blois

En pleine campagne pour les municipales, la Maison de la BD s’invite dans le débat public. L’association bd BOUM, organisatrice du festival de bande dessinée créé en 1984, est formelle : « La Maison de la BD est en danger. » Une prise de parole qui a immédiatement suscité des réactions dans l’opposition...

18/02/2026, 16:38

ActuaLitté

À Annecy, la librairie L'Île aux livres en difficulté

Institution d'Annecy, la librairie spécialisée jeunesse L'Île aux livres est en procédure de redressement judiciaire, sur décision du tribunal de commerce de la ville. Ouverte en 1998 par Chantal Rossetti, la boutique a été reprise par Laurène Pialles en 2024.

18/02/2026, 15:11

ActuaLitté

La librairie sans rayon : en Chine, l’achat de livres suit désormais le fil algorithmique

En Chine, la vente de livres se déplace massivement vers les plateformes de contenus : vidéos courtes, recommandations d’influenceurs, sessions de vente en direct. Douyin, Kuaishou ou Xiaohongshu structurent une part croissante de la découverte, puis de l’achat. Le tout porté par des mécanismes de recommandation algorithmique – un mouvement qui modifie résolument l'accès au lecteur.  

18/02/2026, 12:24

ActuaLitté

Une “police du livre” rejouée en droit constitutionnel

Dans l’Utah, la bataille des bibliothèques scolaires entre au tribunal fédéral. Deux lycéens, plusieurs auteurs et ayants droit — dont la succession de Kurt Vonnegut —, avec l’ACLU of Utah, attaquent l’État. Il dénoncent un mécanisme de censure automatisé et l'établissement d’une liste d’interdictions imposée à l'ensemble du territoire.

18/02/2026, 11:13

ActuaLitté

Patrimoine en danger : un guide d'aide à la gestion de crise

Dans un contexte d'événements climatiques de plus en plus extrêmes, et après plusieurs incidents aux importantes conséquences patrimoniales, les autorités organisent la protection d'urgence du patrimoine culturel. Un document interministériel ORSEC, tout juste publié, vise l'anticipation des risques, mais aussi une bonne coordination des acteurs impliqués en cas de situation de crise.

18/02/2026, 10:18

ActuaLitté

À Nice, la bibliothèque Louis-Nucéra rouvre sur fond de duel Estrosi-Ciotti

Fermée pour travaux depuis mai 2024, la bibliothèque Louis-Nucéra a été inaugurée dans sa nouvelle configuration le dimanche 15 février 2026, en présence du maire de Nice Christian Estrosi, et du préfet des Alpes-Maritimes Laurent Hottiaux. 

17/02/2026, 17:35

ActuaLitté

Centre-Val de Loire : 5 auteurs et autrices en résidence

L'agence Ciclic Centre-Val de Loire, avec la Région Centre-Val de Loire, la DRAC Centre-Val de Loire et le Centre national du Livre, présente les 5 résidences d'auteurs et d'autrices du premier semestre 2025. Elles s'accompagnent de rencontres avec la population à travers des ateliers, des lectures, des interventions dans les écoles, des discussions publiques ou encore des créations participatives.

17/02/2026, 13:29

ActuaLitté

Pourquoi un livre met jusqu’à 60 jours à arriver dans une librairie d'Italie ?

Dans la filière italienne, un même dysfonctionnement revient : la vitesse de circulation des ouvrages ne suit plus le rythme des parutions. Un constat résume l’alerte lancée ces derniers jours : « Un livre qui sort aujourd’hui en librairie arrivera chez le distributeur dans 60 jours. »

17/02/2026, 13:29

ActuaLitté

Klinkhardt & Biermann change d’ère, avec deux nouveaux éditeurs aux commandes

La maison d'édition munichoise Klinkhardt & Biermann bascule dans une nouvelle ère, apprend ActuaLitté. Le 17 février 2026, la maison d’édition d’art fondée en 1907 change de pilote. Nicolas Marchioni et le Dr Peter Scholz reprennent le flambeau laissé par Annette von Altenbockum. Une transition rapide entre Cologne et la Haute-Bavière.

17/02/2026, 13:02

ActuaLitté

Brésil : la lecture recule, l’analphabétisme fonctionnel alerte

Au Brésil, la pratique de la lecture diminue. La 6e édition de l’enquête Retratos da Leitura no Brasil place désormais les non-lecteurs à 53 % de la population, contre 47 % de lecteurs — définis comme ayant lu au moins un livre dans les trois mois précédents. Le Sénat brésilien résume cette bascule en chiffres : « Le nombre de personnes qui ne lisent pas représente 53 % de la population. » 

17/02/2026, 12:59

ActuaLitté

Affaire Epstein : des auteurs, des chercheurs et Lolita dans les archives déclassifiées

La mise en ligne de millions de documents relatifs à Jeffrey Epstein par l'administration américaine, le 30 janvier dernier, a révélé ou confirmé les relations de l'homme d'affaires, pédocriminel condamné, avec de nombreuses personnalités. Parmi celles-ci, plusieurs auteurs réputés, mais aussi un ex-Premier ministre, ou encore le roman Lolita de Vladimir Nabokov... Des mentions ou échanges qui, toutefois, ne prouvent aucune participation à des activités criminelles.

17/02/2026, 11:18

ActuaLitté

Mort de Jacques Gaillard, plume du philosophe imaginaire Jean-Baptiste Botul

L’écrivain et latiniste Jacques Gaillard est mort le 12 février 2026, à l’âge de 77 ans. Professeur de latin à Strasbourg, maître de conférences à l’université Marc-Bloch, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud et agrégé de lettres classiques, il laisse une œuvre marquée par l’Antiquité autant que par le goût du jeu littéraire. Son nom reste aussi attaché à l’un des canulars les plus commentés du « petit monde » intellectuel français : l’affaire Jean-Baptiste Botul.

16/02/2026, 18:07

ActuaLitté

Droits d’auteur : la décision américaine qui menace les contrats “monde entier”

Une décision rendue le 12 janvier 2026 par la cour d’appel fédérale du 5th Circuit dans l’affaire Vetter v. Resnik modifie la compréhension de nombreux contrats culturels internationaux. Elle porte sur les « termination rights », un mécanisme du droit américain qui permet à un auteur ou à ses ayants droit de résilier, après plusieurs décennies, certaines cessions anciennes de droits d’auteur.

16/02/2026, 14:33

ActuaLitté

Bibliothèques québécoises : les chiffres 2023 révèlent un virage silencieux

En 2023, les bibliothèques publiques québécoises ont consolidé leur rôle essentiel dans la vie culturelle et sociale de la province, tout en s'adaptant aux nouvelles réalités numériques et aux défis post-pandémiques. Les données les plus récentes fournissent un aperçu détaillé de cette évolution.

16/02/2026, 14:29

ActuaLitté

Ukraine, Gaza, harcèlement : les jeunes dessinent l’actualité

Le Département des Yvelines lance « Dessins & Liberté », troisième volet de son programme pédagogique Citoyenneté. Conçu en partenariat avec Cartooning for Peace, association internationale de dessinateurs de presse, ce nouveau parcours s’adresse aux collégiens, aux jeunes accompagnés par l’Aide sociale à l’enfance et aux seniors.

16/02/2026, 14:19

ActuaLitté

Face à Donald Trump, la riposte canadienne passe aussi par les librairies

La coopérative des Librairies indépendantes du Québec (LIQ) lance booksellers.ca, déclinaison anglophone de leslibraires.ca, afin de fédérer les librairies indépendantes à l’échelle du pays. Soutenue par des fonds publics fédéraux, la plateforme entend offrir une alternative nationale aux grands détaillants en ligne, dans un contexte marqué par la politique « Achetez canadien », et les tensions commerciales avec les États-Unis.

16/02/2026, 13:05

ActuaLitté

Avec la librairie Les Voraces, à Lyon, l'appétit vient en lisant

Ouverte fin novembre 2025, la librairie d'occasion Les Voraces, située au 4 rue Duviard, à Lyon, est venue prolonger l'expérience en bouquinerie de Clovis Billard et Mathilde Houzet. Tous deux souhaitent faire de l'enseigne un lieu de passages et de proximité, dont le quotidien est rythmé par des événements autour des livres et de la création.

16/02/2026, 12:16

ActuaLitté

Portugal : plus de 250 bibliothèques frappées par les tempêtes

Au Portugal, la série de tempêtes qui frappe le pays depuis la fin janvier a laissé des traces dans le réseau des bibliothèques publiques : la Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) recense un peu plus de 250 établissements endommagés au sein de la Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP). Le pointage, encore en cours d’actualisation, situe l’ordre de grandeur à environ 255 équipements touchés, soit 52 % des 489 bibliothèques du réseau, majoritairement dans la région Centre. 

16/02/2026, 11:52

Top Articles

Japon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.