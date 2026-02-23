Des livres gratuits dans la rue, pour plus de liens entre les habitants

La série One World Essentials réunit douze titres de fonds, présentés comme des ouvrages capables « d’aider les lecteurs à comprendre et façonner notre monde en mutation ». Elle aligne notamment des signatures comme Ta-Nehisi Coates, Bryan Stevenson, Trevor Noah, Heather McGhee, Cathy Park Hong, Valarie Kaur, Quiara Alegría Hudes, Karla Cornejo Villavicencio, la Dre Mona Hanna, ainsi que Katharine K. Wilkinson et Ayana Johnson.

Parmi les titres cités figurent How to Be an Antiracist d’Ibram X. Kendi et Between the World and Me de Ta-Nehisi Coates. L’opération associe chaque livre à une boîte au design spécifique.

Chaque implantation reçoit un dispositif clé en main : une Little Free Library « deux étages » déjà assemblée, décorée de panneaux inspirés du livre, un panneau de charte, un panneau de dédicace indiquant un don « au nom de l’auteur », un kit de pose (poteau ou pieds) et 25 exemplaires neufs issus de One World Essentials. Un guide et des supports d’accompagnement complètent l’ensemble.

Des villes associées à un livre

La liste des lieux lie un titre à une communauté : Montgomery pour Just Mercy, Los Angeles pour See No Stranger, Oakland pour Minor Feelings, Atlanta pour All We Can Save, Baltimore pour The Other Wes Moore et Between the World and Me, Flint pour What the Eyes Don’t See, Brooklyn pour The Sum of Us, Manhattan pour Born a Crime, Ossining pour The Undocumented Americans, Philadelphie pour My Broken Language, Washington, D.C., pour How to Be an Antiracist.

Chris Jackson, vice-président exécutif et éditeur de One World, insiste sur la circulation : « Ils sont avant tout destinés à être lus et partagés librement. » Daniel Gumnit, directeur général de Little Free Library, souligne l’impact social : « Les livres ont le pouvoir d’ouvrir les esprits, de susciter l’empathie et de renforcer les communautés. »

Pour lancer l’opération, One World et Little Free Library ouvrent une procédure de candidature : douze lots distribués gratuitement attendent des responsables locaux dans les zones concernées, avec une date limite fixée au 15 février.

Little Free Library rattache l’initiative à son Impact Library Program, qui attribue des boîtes et des livres à des zones où l’offre reste rare ; l’organisation indique avoir financé plus de 3000 installations via ce programme.

Little Free Library revendique, en 2025, plus de 200.000 boîtes enregistrées dans 128 pays, animées par des bénévoles, et présente ces micro-bibliothèques de rue comme un outil d’élargissement de l’accès aux livres.

