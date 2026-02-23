Orwell: 2+2=5, de la dystopie de 1984 à la réalité ?

Mondialement connu, le roman 1984 fascine tous les bords politiques, comme Raoul Peck a pu le constater. « Des exaltés à l’extrême gauche. Des voix en colère à l’extrême droite. Et tant d’autres, entre les deux. Il est salué comme un prophète de l’apocalypse. Accusé d’avoir trahi les idéaux socialistes. Diabolisé comme un colonisateur. Instrumentalisé par des néo-conservateurs en quête de légitimité. Vénéré comme un messie par ceux qui recherchent une foi aveugle. Et pourtant, il demeure singulier, à la fois intransigeant et indomptable. Un visionnaire. Un anarchiste sous couverture. Un journaliste lucide au cœur tendre. Un romancier qui révèle le monde tel qu’il est », résume-t-il.

Avec le documentaire Orwell: 2+2=5, Raoul Peck a ainsi souhaité revenir sur les dernières années de la vie de George Orwell (1903-1950), afin de mieux saisir le contexte d'écriture de 1984. Il étudie aussi les différents concepts philosophiques du titre, en les confrontant à des réalités contemporaines très concrètes.

En salles ce mercredi 25 février, Orwell: 2+2=5 a confié la voix de l'écrivain britannique, dans la version française du documentaire à l'acteur et metteur en scène Éric Ruf, administrateur général de la Comédie-Française depuis août 2014.

Par Antoine Oury

