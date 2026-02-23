Renaturation, abri climatique... La nature en ville se dit en français

Les villes, partout dans le monde, réunissent de plus en plus d'êtres humains, soulevant des questions liées à la protection de l'environnement, aux inégalités face au changement climatique ou encore aux conséquences de ces fortes densités sur les écosystèmes.

Sous l'intitulé « nature en ville », la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) propose plusieurs termes, accompagnés de définitions, pour désigner des réalités complexes ou pour servir d'équivalents à des vocables étrangers.

Citons ainsi, pour commencer, des termes, une fois n'est pas coutume, qui ne sont pas anglophones : refugi climàtic, expression tirée du catalan, et refugio climático, trouvée du côté de l'Espagne, peuvent être traduites par « abri climatique » ou « refuge climatique ». Il s'agit d'un « espace, aménagé ou non, qui offre à une personne ou à un groupe de personnes la possibilité de se mettre en sécurité face à des conditions météorologiques extrêmes ».

Certaines villes ont entrepris des transformations importantes de leur organisation, en intégrant au paysage des « forêts urbaines » (pour urban forest) ou des « microforêt » (tiny forest). Des expressions qui désignent de « petits espaces boisés créés en milieu urbain, qui comportent une grande densité d'essences variées d'arbres et d'arbustes, le plus souvent indigènes ».

Toujours en matière d'aménagement du territoire, la CELF se penche sur deux expressions anglophones, les blue et green corridors. Respectivement traduits en trame bleue et verte, elles désignent un « réseau formé de milieux aquatiques et de zones humides dont l'interconnexion favorise le développement et la circulation des espèces qui y vivent » pour la première, quand la seconde porte sur le même principe, adapté à des sites biologiques terrestres.

La commission y ajoute d'autres déclinaisons, comme la « trame de silence », ou « trame blanche », soit un « réseau formé de sites et de corridors biologiques où la pollution sonore est fortement limitée, voire nulle ».

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

La liste complète relative au vocabulaire de la nature en ville est disponible ci-dessous, ou, avec les définitions correspondantes, à cette adresse.

Photographie : illustration, ArTeTeTrA, CC BY-NC-ND 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com