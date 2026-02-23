Anne Serre, Pinar Selek et Elene Usdin invitées par France Culture

Du lundi 23 février au dimanche 1er mars 2026, de nombreux auteurs et autrices s'arrêtent à la station France Culture, pour évoquer leurs œuvres ou celles des autres, à travers tous les genres, de la poésie à la bande dessinée, en passant par le roman ou l'essai... Au programme cette semaine, Anne Serre, Pinar Selek, Elene Usdin, mais aussi Nicolas Doutey ou encore une dystopie culte de George Orwell...
23/02/2026 à 09:17
Du lundi au vendredi de 12h à 13h30
Lundi 23 février : Bande dessinée avec Antoine Guillot et Victor Macé de Lépinay
Three Rocks. L'Histoire d'Ernie Bushmiller l'homme qui créa Nancy de Bill Griffith (trad. Jean-Pierre Mercier, Casterman)
Terre ou Lune - Tome 1 de Jade Khoo (Morgen)
Eldorado de Marcello Qintanilha (trad. Christine Zonzon, Le Lombard)
Mardi 24 février : Littérature avec Thomas Stélandre et Céline Du Chéné
Mexico Médée de Dahlia de la Cerda (trad. Lise Belperron, Sous-sol)
Knockemstiff, Ohio de Donald Ray Pollock (trad. Philippe Garnier, Albin Michel)
Mardi 24 février : Littérature avec Anne Serre, écrivaine, pour Rêve cette nuit. Carnets, 2002-2024 (Verdier)
Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Lundi 23 février : Enquête interdite sur la résistance kurde avec Pinar Selek
Avec : Pinar Selek pour Lever la tête (Université Paris-Cité)
Mardi 24 février : Relations phénoménales, avec Nicolas Doutey
Avec : Nicolas Doutey pour Une relation phénoménale (L'arbre vengeur)
Mercredi 25 février : Bande dessinée : Elena Usdin, une odyssée graphique à travers l’Amérique
Avec : Elene Usdin pour Detroit Roma (Sarbacane)
Jeudi 26 février : Sátántangó : de Béla Tarr à László Krasznahorkai
Avec : Damien Marguet, spécialiste du cinéma hongrois et Joëlle Dufeuilly, traductrice
Vendredi 27 février : Dans la bibliothèque de Rébecca Dautremer
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
1984 (Mil Neuf Cent Quatre-Vingt Quatre) de George Orwell
Réalisation : Volodia Serre
Adaptation : Pierre Senges
Dans ses premiers manuscrits, George Orwell choisit de situer l’action de son roman en 1980, puis en 1982. Une dernière modification fait naître la date la plus célèbre de la littérature moderne : 1984. Ou plutôt Mil neuf cent quatre-vingt-quatre, en toutes lettres, conformément au Nineteen Eighty-Four original.
Selon certains, ce roman est une dystopie, la description d’un cauchemar à venir ; selon d’autres, il est la description romancée mais fidèle du présent, celui de la Russie soviétique. Dans l’un et l’autre cas, il ne cesse de nous poursuivre. Trois quarts de siècle après la parution du livre en 1949, le Grand Frère, le télécran, la Police de la pensée et le néoparle font partie de notre réalité – ou menacent de le faire.
À l’heure où l’on se demande si 2 + 2 est encore égal à 4, il est plus que jamais nécessaire de redécouvrir cette œuvre avec un regard neuf, ou plutôt une oreille neuve.
Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35
6/10 : Extrait On ne badine pas avec l'amour de Musset
7/10 : Lettre de St Paul dans le Nouveau testament
8/10 : Extrait de Khalil Gibran oeuvres completes
9/10 : Who will cry for the little boy ? d’Antwone Fisher
10/10 : Ce qu'on a fait aux garçons d'Imany
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
Bruges-la-morte de Georges Rodenbach
Réalisation : Juliette Heymann
Coordinatrice éditoriale Céline Geoffroy
Lu par Pascal Rénéric
Installé à Bruges après la mort de sa femme, Hugues Viane ne vit plus que dans le souvenir de celle qu’il a aimée passionnément. Des portraits d’elle à tous les âges ornent les pièces de sa maison, ainsi que les objets qui lui ont appartenu, jusqu’à sa chevelure tressée que son mari a conservée sous verre. Lors d’une de ses promenades dans les rues de Bruges, Hugues croise la silhouette d’une femme ressemblant étrangement à son épouse morte. Dès lors, les jeux de la ressemblance, de l’illusion et de la passion n’auront de cesse de le plonger dans un douloureux vertige…
Publié en 1892, Bruges-la-morte est un roman majeur du symbolisme, à l’atmosphère fantastique et mélancolique. La ville y représente bien davantage que le simple décor d’un inéluctable drame, elle en est le personnage principal, empreint de solitude et de mélancolie. Le thème du double féminin qui parcourt le récit de Rodenbach inspirera de nombreux artistes, notamment Hitchcock avec Vertigo.
Le dimanche de 20h à 22h
Peu importe de Marius Von Mayenburg
Réalisation : Laurence Courtois
Traduit de l’allemand et mis en scène par : Robin Ormond
À LIRE - À Annecy, l'édition s'invite pour animer le marché des adaptations
Erik et Simone forment un couple presque banal. Il est traducteur, elle travaille dans l’industrie automobile ; elle voyage beaucoup, il doit rester à la maison pour s’occuper des enfants. Au retour d’un voyage d’affaires, un cadeau déclenche une dispute à la mécanique bien huilée. Pour Erik, homme de maison à la carrière littéraire empêchée, le ressentiment gronde.
Ou est-ce l’inverse ? Simone est traductrice. Erik rentre de voyage d’affaires avec un cadeau, et la nouvelle d’une promotion – mais il faudrait déménager. Sa carrière à elle est en berne, alors pourquoi ne pas s’occuper des enfants ?
En inversant constamment les rôles, Marius von Mayenburg dévoile les dynamiques dysfonctionnelles d’un couple empêtré dans les injonctions d’une vie bien normée.
Immixtion Beckett d’Enzo Cormann
Réalisation : Pascal Deux
Avec Malik Zidi, Jenna Thiam, Frédéric Pierrot
William Chaix est thérapeute conjugal. Son cabinet voit défiler les couples en guerre à la recherche sinon d'un regain d'amour, du moins d'un armistice. C'est la première fois qu'Alice et Daniel ont recours aux services d'un thérapeute.
Sans doute espèrent-ils tous deux trouver dans le cabinet de William Chaix la solution à leur problème.
Immixtion Beckett figure dans le deuxième volume de L'histoire mondiale de ton âme d’Enzo Cormann publié au Solitaires intempestifs, récompensé en 2020 par le Grand Prix du théâtre de l’Académie française.
