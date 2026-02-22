Cheval de Feu 2026 : 6 romans en français pour célébrer le Nouvel An lunaire

Pour accompagner un passage symbolique — celui d’un cycle à l’autre — et rendre visibles des œuvres majeures de la littérature chinoise contemporaine accessibles en français. Le choix privilégie des textes traduits directement du chinois ou signés par des auteurs d’origine chinoise publiés en traduction française.

Il ne s’agit ni d’une anthologie thématique ni d’un simple clin d’œil astrologique, mais d’un ensemble cohérent où se croisent les motifs associés à cette nouvelle année : élan, déplacement, intensité, foyer, mémoire, transmission. Cheval, route, braise, endurance, incendie intime ou collectif : ces lignes de force structurent les ouvrages retenus.

Élan : chevaux, routes, départs

Zhang Chengzhi, Mon beau cheval noir (Philippe Picquier, trad. Dong Qiang). Un jeune homme chevauche la steppe mongole, poursuivant un amour au rythme d’une ballade ancienne. Le récit suit la course, les haltes, les chants, les silences, et fait du cheval une boussole.

Publié en poche chez Philippe Picquier (collection Picquier Poche, 128 pages) et traduit du chinois par Dong Qiang, le texte condense désir, paysage, fidélité aux origines et mouvement, sans digression. Une prose de steppe, sèche et tendue.

Gao Xingjian, La Montagne de l’âme (Points, trad. Noël et Liliane Dutrait). Après un diagnostic qui bouleverse sa vie, un homme quitte Pékin et traverse la Chine intérieure des années 1980. Le voyage mêle légendes, récits fantastiques, rencontres et traces de la Révolution culturelle.

Roman-périple de 669 pages, publié en français chez Seuil puis en poche chez Points, traduit par Noël et Liliane Dutrait, il avance par fragments, comme un carnet de route littéraire, entre mémoire et marche.

Xiaolu Guo, La ville de pierre (Philippe Picquier, trad. Claude Payen). À Pékin, une femme reçoit un colis inattendu : une anguille séchée. L’objet réactive l’enfance à Shitouzhen, la « Ville de Pierre », et fait remonter noms, ruptures, départs. Le roman alterne présent urbain et souvenirs, jusqu’à l’ébranlement des identités. Traduction française du roman chinois Shitou zhen, œuvre de Xiaolu Guo traduite par Claude Payen, publiée chez Philippe Picquier. Le passé revient par à-coups.

Braise : histoire, violence, foyers sous tension

Mo Yan, Le Supplice du santal (Points, trad. Chantal Chen-Andro). Dans le canton de Gaomi, la construction d’une voie ferrée par des Allemands attise la colère locale. Cinq voix racontent l’arrestation du chanteur Sun Bing et la préparation d’une exécution rituelle : le supplice du santal.

aLe livre adopte une structure d’opéra, entre pouvoir impérial, passions privées et violence publique. Roman de Mo Yan traduit par Chantal Chen-Andro, édité au Seuil puis en Points.

Yu Hua, Vivre ! (Actes Sud, trad. Yang Ping). Un homme traverse la Chine du XXe siècle au plus près du quotidien, tandis que les bouleversements politiques et économiques emportent sa famille. Le récit enchaîne les pertes et les gestes de survie, sans quitter la matière simple des jours : maison, champs, relations. Traduit du chinois par Yang Ping, publié chez Actes Sud (Babel), le roman tient sur 248 pages et suit une vie jusqu’à l’obstination d’exister.

Celeste Ng, La saison des feux (Pocket, trad. Fabrice Pointeau). À Shaker Heights, banlieue aisée de l’Ohio, une maison brûle : l’incendie fissure une communauté réglée au millimètre. Deux mères et deux filles se croisent, tandis qu’une affaire d’adoption cristallise tensions de classe, d’origine et de loyauté. Roman de Celeste Ng traduit en français par Fabrice Pointeau, paru chez Sonatine puis en poche chez Pocket, il déroule les secrets qui couvaient avant les flammes.

