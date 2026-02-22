Un plan lecture massif jusqu’en 2029 à 60 millions € démarre en Galice

La Galice ne se contente plus d’encourager la lecture, elle sort l’artillerie lourde. Le 2 février 2026, la Xunta a présenté « Lemos+ », un programme massif qui aligne 115 mesures et plus de 60 millions d’euros jusqu’en 2029. Objectif affiché : pousser la pratique du livre – papier et numérique – vers de nouveaux sommets, en misant clairement sur la langue galicienne.
Les ambitions sont chiffrées et assumées. La région vise 75 % d’habitants lisant par plaisir au moins une fois par trimestre, 65 % au moins une fois par semaine, et 40 % de lecteurs en numérique. Pour appuyer cette offensive, l’exécutif régional rappelle que 65,9 % des Galiciens déclaraient déjà lire pour leurs loisirs en 2025. Le plan veut transformer cette dynamique en mouvement durable.
Le premier front, c’est le terrain. « Lemos+ » prévoit des plans locaux de lecture, conçus comme des laboratoires territoriaux : analyser les besoins, connecter collectivités et associations, ancrer des réseaux d’« entités lectrices » dans chaque commune. La lecture ne doit plus être un geste isolé, mais une affaire collective.
Deuxième levier : les bibliothèques publiques. La Xunta promet une visibilité accrue, des fonds enrichis en galicien — imprimé et numérique —, des rencontres d’auteurs, des guides de lecture et un soutien renforcé aux dispositifs existants. La bibliothèque itinérante « A Furgoteca » et la plateforme de prêt numérique GaliciaLe figurent parmi les outils mis en avant pour irriguer l’ensemble du territoire.
L’école, elle aussi, entre dans la danse. Le plan prévoit des actions dès la petite enfance, des ressources pédagogiques en galicien, des initiatives familiales et une présence accrue du livre régional dans les bibliothèques universitaires. Les centres d’éducation spéciale et de formation professionnelle sont également intégrés au dispositif.
Le programme ne se limite pas aux rayonnages. Il annonce la création d’un Observatoire galicien de la lecture pour suivre l’évolution des pratiques, un appui à la production d’audiolivres en galicien et l’adaptation de titres en « lecture facile » afin d’élargir l’accès aux publics en difficulté.
Le texte officiel le résume sans ambiguïté : « Les actions prévues comprennent la création de l’Observatoire galicien de la lecture, le soutien aux audiolivres en galicien et l’adaptation d’ouvrages en lecture facile. »
Le secteur éditorial n’est pas en reste. « Lemos+ » prévoit d’augmenter les traductions vers le galicien, de financer des bourses de création et des résidences, et de renforcer la présence des éditeurs galiciens dans les salons internationaux. L’écosystème du livre est traité comme un moteur économique et culturel à part entière.
En toile de fond, la Galice s’inscrit dans un contexte national favorable : le Baromètre 2025 des habitudes de lecture en Espagne fait état d’une progression générale des pratiques, notamment en numérique et en audio. « Lemos+ » entend capitaliser sur cette tendance et installer la lecture comme un réflexe quotidien, partagé et visible.
