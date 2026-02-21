Licencié pour un livre jeunesse parlant de fesses, la Justice lui rend son poste

Le 1er mars 2022, « Read Across America Day » s’ouvre sur un couac. La lectrice prévue ne rejoint pas la session Zoom et Price intervient à la dernière minute, choisissant, dans sa collection personnelle, I Need a New Butt ! (Dawn McMillan, illustrations Ross Kinnaird). L’album (2014) repose sur un humour « pipi-caca » et mentionne « butts », « butt cracks » et « farts » (fesses, raie des fesses et pets). Peu après, un élève répète « butt » de façon insistante, selon le dossier.

Le jour même, Toby Price se présente devant la superintendante du district, Delesicia Martin. Elle le place en congé administratif. Deux jours plus tard, le 3 mars 2022, le district rompt son contrat. L’argument officiel vise deux standards du Mississippi Educator Code of Ethics : conduite professionnelle et relation éducateur-élève, avec l’idée d’une exposition d’enfants à un contenu embarrassant.

La chaîne disciplinaire, puis le mur judiciaire

Price conteste. Une audience contradictoire se tient devant un hearing officer les 21 et 28 mars 2022. Le conseil scolaire adopte sa décision finale le 28 avril 2022 (ordre finalisé le 9 mai). Le vote révèle une division : deux membres approuvent la rupture, un s’y oppose, deux s’abstiennent. Le conseil liste cinq griefs, dont la présence d’illustrations de nudité et « d’activités inappropriées », l’impact négatif immédiat sur un élève, et des doutes sur la crédibilité du responsable scolaire.

Le dossier se charge aussi d’éléments gênants pour le district. En contre-interrogatoire, l’existence, dans la bibliothèque de l’école, d’ouvrages comportant des dessins de fesses nues apparaît, dont No, David ! et David Goes to School (David Shannon) ou Chicken Butt ! (Erica S. Perl). Price verse également une vidéo antérieure : pendant la pandémie, il lit un tome de la même série, I Broke My Butt !, enregistrement relayé sur la page Facebook de l’école avec un avertissement humoristique.

Le contentieux glisse ensuite vers la chancery court du comté de Hinds. Le 18 juillet 2024, cette juridiction confirme la rupture. Price interjette appel le 23 juillet 2024. Des plaidoiries orales se tiennent le 18 septembre 2025. Le 27 janvier 2026, l’arrêt tombe, sec : « arbitraire, capricieuse et dépourvue de preuves substantielles ». La cour renverse le conseil scolaire et la chancery court, rétablit Price dans son emploi et renvoie l’affaire pour chiffrer un éventuel rappel de salaire.

Réintégration ordonnée, bataille pas terminée

L’opinion insiste sur un point : le district ne prouve pas une faute disciplinaire au niveau exigé par le contrôle administratif. La cour relève l’absence d’avertissement préalable sur l’interdiction de ce titre et souligne le contraste entre la sanction maximale et un environnement scolaire où d’autres livres, accessibles aux élèves, montrent des scènes de nudité enfantine stylisée ou multiplient les occurrences du mot « butt ».

Début février 2026, selon des dépêches reprises par la presse, le district engage un recours contre l’arrêt d’appel, tandis que les discussions sur la réintégration effective et l’arriéré financier se structurent autour du renvoi au tribunal de chancellerie.

Des organisations de défense de la liberté de lire, dont PEN America, saluent une victoire contre une sanction liée à un contenu comique sur « les descriptions de fonctions corporelles naturelles ». L’affaire, partie d’un album largement vendu, s'est muée en symbole local des tensions américaines autour des livres pour enfants et de la marge de manœuvre des éducateurs en classe.

Crédits photo : Beesmurf CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com