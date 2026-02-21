“Les livres pleurent” : exposer les livres abîmés pour alerter les lecteurs

À la bibliothèque de Obihiro, une vitrine inhabituelle retient l’attention. On y expose des ouvrages dont la structure s’est effondrée : pages déchirées, couvertures noircies, reliures disjointes, traces d’eau et d’encre. L’opération, annoncée sous le titre « 本が泣いています展 » (Les livres pleurent), rassemble des documents rendus dans un état telle qu’ils ne peuvent plus être prêtés ; l’initiative vise à sensibiliser le public au soin des collections.

Les pièces illustrent l’étendue des blessures. Pages arrachées, marges couvertes d’annotations indélébiles, coupures nettes au milieu du texte, coulures de liquide, taches alimentaires : l’exposition ne cache rien. Le catalogue explique que ces exemplaires ont été retournés dans un état rendant le prêt impossible. Un constat qui conduit à un autre : la dégradation prive la communauté d’un bien commun.

Un signal pour les usagers

La scénographie privilégie la pédagogie. Chaque volume s’accompagne d’une notice précisant la nature du dommage et, lorsque l’information existe, l’origine probable du phénomène. Parfois, la légende indique l’impossibilité de restaurer l’ouvrage à coût raisonnable. L’approche évite le sermon : elle met en lumière les conséquences matérielles d’actes banals — lire en mangeant, prêter sans précautions, laisser un livre humide dans un sac.

Les responsables affichent une intention claire : provoquer l’empathie plutôt que la culpabilisation. Le conservateur et l’équipe de la bibliothèque expliquent que montrer les dommages permet d’objectiver la fragilité du support et d’inciter à des gestes simples de protection. Les médias locaux décrivent l’exposition comme une campagne de sensibilisation visant aussi à réduire des coûts de réparation et à limiter les pertes définitives de titres.

Répétition et questions structurelles

L’initiative n’est pas une nouveauté isolée. Des éditions antérieures, documentées en 2017, 2022 et 2023, portaient déjà le même intitulé et la même finalité : afficher des livres abîmés pour rappeler les règles de prêt et d’usage.

Cette récurrence pose une question simple : la répétition signale-t-elle une persistante méconnaissance des usages ou l’apparition de nouvelles causes — glissements dans les pratiques de lecture, pression accrue sur les collections, contraintes budgétaires des établissements ? Les comptes rendus locaux relèvent la fréquence de l’opération sans, pour l’heure, livrer d’étude publique exhaustive.

Image publique et responsabilité partagée

Sur les réseaux, le compte officiel de la bibliothèque relaie l’exposition et invite la population à la visite. Les publications insistent sur l’idée de patrimoine partagé : « la bibliothèque, c’est votre patrimoine », écrit le service municipal, et l’appel se conclut par un souhait — que « des livres blessés » ne reviennent plus au prêt. La tactique combine pédagogie visuelle et demande de civisme : la réparation des fonds exige budget, temps et savoir-faire, donc la prévention reste le moyen le plus efficace.

Les professionnels contactés dans la presse rappellent les mesures classiques : mise à l’écart des documents fragiles, opérations de reliure, numérisation quand elle se justifie, et information répétée des emprunteurs. Partout, la contrainte demeure la même : sans ressources suffisantes, la maintenance des collections devient un défi, et l’usure s’accélère.

Une pédagogie qui parle

L’effet de l’exposition tient à sa nudité : la vue d’un livre meurtri provoque davantage l’attention qu’une série d’interdits affichés. Ici, l’émotion résulte de la matérialité abîmée — c’est une pédagogie du visible. En l’absence de statistiques détaillées publiées par la mairie ou par un observatoire, les autorités locales et l’équipe de la bibliothèque parient sur l’impact immédiat d’une campagne exposée au regard pour modifier les pratiques.

La déambulation entre ces volumes laisse une impression précise : les livres exposés parlent d’une vulnérabilité commune. Les gestes de lecture deviennent ici des actes publics, et la vitrine transforme l’usage en contrat implicite entre lecteurs et institution.

La bibliothèque poursuit un double travail : réparer et remplacer ce qui peut l’être ; informer pour que la dégradation ne soit pas renouvelée. Le soin, concluent les organisateurs, s’apprend par la preuve visible.

Crédits photo : bibliothèque municipale de Obihiro

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com