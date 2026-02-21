Une pelouse remplace de la bibliothèque : des travaux enflamment le campus

À Istanbul, sur le campus nord de l’université Boğaziçi, une pelleteuse a effacé un repère : le bâtiment longtemps présenté comme un cœur documentaire du site. La destruction du volume, puis l’aménagement provisoire du terrain en espace vert, déclenchent une controverse qui dépasse l’architecture et se fixe sur une inquiétude très concrète : où se trouvent les collections, et dans quel état ?

Selon le quotidien turc Sözcü, des universitaires engagés dans la contestation de la direction nommée à la tête de Boğaziçi décrivent un déménagement désordonné. Ils évoquent des livres « dispersés », transférés entre dépôts et le campus de Kandilli, avec une partie stockée dans des espaces qu’ils disent insuffisamment protégés de l’humidité, pour un ensemble qu’ils estiment à environ 800.000 ressources.

L’établissement répond par une mise au point. Dans un communiqué relayé par Sözcü, Boğaziçi affirme que l’ancien bâtiment figurait depuis 2013 parmi les structures jugées vulnérables, qu’une décision de démolition existait de longue date, et que l’opération relève d’un impératif de sécurité.

L’université conteste aussi l’idée d’un abandon des fonds : elle assure un stockage en « espaces fermés et contrôlés », conforme aux standards des établissements, et nie toute rupture de service.

Un bâtiment “à risque“

L’histoire du lieu nourrit la charge symbolique. La bibliothèque porte le nom d’Aptullah Kuran, universitaire et figure marquante de Boğaziçi. L’édifice, mis en service à la fin des années 1970 et conçu par les architectes Sevinç et Şandor Hadi, s’inscrivait dans le paysage du campus comme un équipement central.

Le débat se cristallise aussi sur l’ampleur du patrimoine documentaire. Une présentation institutionnelle de 2019 détaille des sous-collections qui dépassent le seul « rayonnage » visible : collection générale, fonds Near East, références, et apports réguliers par dons, à raison de milliers d’ouvrages chaque année. Sur le site, on rappelle que les collections se construisent par strates depuis les débuts de l’université, à partir d’un noyau de dons avant l’essor du campus moderne.

“Chantier” et “accès” : la bataille des versions

Sur le terrain, deux récits s’affrontent. Côté contestation, les enseignants cités par T24 décrivent une opération menée dans la précipitation, au prix de manipulations répétées et de conditions de stockage qu’ils jugent dégradées. Ils contestent aussi le choix d’une « pelouse » provisoire, perçue comme un signal au cœur d’un conflit institutionnel ancien.

Côté rectorat, le même épisode s’inscrit dans un plan plus large. L’université mentionne une future bibliothèque de 22.000 m² dont les études et la planification se poursuivent, tout en présentant la végétalisation comme une solution transitoire destinée à préserver l’esthétique du campus et à offrir un espace ouvert supplémentaire aux étudiants.

Reconstruction annoncée, calendrier flou

La promesse d’un nouvel équipement remonte désormais au sommet de l’État. Dans une déclaration rapportée par l’agence Anadolu, le président Recep Tayyip Erdoğan indique que la bibliothèque de Boğaziçi, détruite car « non résistante aux séismes », sera reconstruite « très prochainement ». Avec une valeur d’investissement annoncée à 2 milliards de livres turques.

Il s'exprimait lors de la cérémonie d’inauguration des résidences universitaires pour étudiants et étudiantes de l’Université Boğaziçi – justement. « Je crois qu’il est indispensable que nos universités se concentrent sur la recherche, la production d’un savoir original et de qualité, et sur le développement de projets qui ouvrent la voie et élargissent l’horizon de la Turquie », déclara-t-il.

Le président a également affirmé que l’énergie et la détermination des étudiants renforçaient sa foi dans l’avenir du pays et dans l’objectif du « Siècle de la Turquie ». Et de préciser que le budget consacré à l’éducation, de 7,5 milliards de livres turques en 2002, a atteint 3000 milliards en 2026, enseignement supérieur compris.

Reste, pour la communauté académique et les usagers, l’intervalle entre la disparition d’un bâtiment et l’ouverture d’un autre. Les échanges portent sur la continuité : conditions de conservation, traçabilité des transferts, et modalités d’accès effectif aux fonds pendant la transition. Ces points structurent la polémique autour du sort de cette bibliothèque universitaire.

