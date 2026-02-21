Peter Matthiessen : les vies secrètes de l’auteur du Léopard des neiges

Pionnier de la défense de l’environnement et du combat pour les droits des populations indiennes, aventurier intrépide, l’auteur du Léopard des neiges fut aussi brièvement pêcheur sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, responsable d’une revue littéraire à Paris et éphémère agent de la CIA. Par Michel André

True Nature: The Lives of Peter Matthiessen (« Une vraie nature. Les vies de Peter Matthiessen »), de Lance Richardson, Chatto & Windus, 2025.

Toutes les vies de Peter Matthiessen

« Les gens me demandent toujours de les introduire auprès de Peter Matthiessen, déclara un jour l’écrivain James Salter, mais il est difficile de savoir quel Matthiessen ils voudraient rencontrer. » Bien que se définissant d’abord comme un auteur de fiction, l’homme est surtout connu pour ses récits de voyage et ses écrits sur la nature.

Pionnier de la défense de l’environnement et du combat pour les droits des populations indiennes, aventurier intrépide, il fut aussi brièvement pêcheur sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, responsable d’une revue littéraire à Paris et éphémère agent de la CIA. Au terme de huit ans de recherches dans des archives inédites et de quelque 200 entretiens, Lance Richardson brosse le portrait d’un homme à la fois charismatique et égocentrique, brillant et naïvement idéaliste, épris de justice sociale et peu compatissant avec ses proches.

Lire l’article

Ces furieux intellectuels du trumpisme

Furious Minds: The Making of the MAGA New Right (« Esprits en furie. La fabrique de la nouvelle droite MAGA »), de Laura K. Field, Princeton University Press, 2025.

Laura Field était bien placée pour présenter la galaxie intellectuelle qui sous-tend le trumpisme : elle en vient. Non pas de ses franges les plus extrêmes, cela va sans dire, mais d’un de ses courants centraux, celui inspiré par la philosophie de Leo Strauss. Juif allemand émigré aux États-Unis, féru de textes classiques dans lesquels il voyait des significations cachées, Strauss professait un profond scepticisme à l’égard de la démocratie.

Un élève de Strauss, le philosophe Harry V. Jaffa, écrivit un passage fameux d’un discours du candidat républicain Barry Goldwater en 1964 : « l’extrémisme en défense de la liberté n’est pas un vice ». Huit ans plus tard des élèves de Jaffa ont créé le Claremont Institute, en Californie, devenu une pépinière de la droite trumpiste. Comme le rapporte une récente enquête de The Economist, les « claremonsters » noyautent l’administration Trump.

Lire l’article

À l’ère du selfie, retour sur le sens de l’autoportrait

Mírame: Enigma y razón de los autorretratos (« Regarde-moi. Énigme et raison des autoportraits »), de Manuel Alberca, Confluencias, 2025.

Pour réussir un autoportrait, quand on est peintre, il faut du talent. Pour un selfie, il suffit d’une pression du doigt. Et tandis que l’autoportrait signe une réflexion destinée à rencontrer le regard attentif d’un spectateur intrigué, « les selfies sont envoyés pour être consommés comme un fast-food boulimique et insubstantiel », écrit Manuel Alberca dans son livre consacré aux autoportraits réalisés par de grands peintres, pas tous célèbres, depuis le XVIe siècle.

Après une vie de critique spécialisé dans la littérature autobiographique, désormais baptisée « autofiction », il plonge son propre regard dans les profondeurs d’un genre qui depuis longtemps le fascine. Paradoxe assumé, l’auteur leste son ouvrage d’éléments autobiographiques, comme sa découverte dans un musée de Lyon de l’autoportrait d’un certain Louis Janmot, réalisé à 18 ans en 1832.

Lire l’article

Cerveau et écriture : le cas des caractères chinois

Tools of the Scribe: How Writing Systems, Technology, and Human Factors Interact to Affect the Act of Writing (« Les outils du scribe. Effets de l’interaction entre systèmes d’écriture, technologie et facteurs humains sur l’acte d’écrire »), de Brian Roark et al., Springer, 2026.

Nous savons désormais comment le cerveau gère la lecture. En gros, pour cette activité récente du point de vue évolutif, nos ancêtres ont reconfiguré la zone dédiée à la reconnaissance des visages et des formes (VWFA) et celle-ci s’est connectée aux aires impliquées dans le langage, celle de Broca notamment (thèse du « recyclage neuronal » du professeur Dehaene).

« La neuroscience de l’écriture est en revanche beaucoup moins étudiée » déplorent les auteurs de ce nouvel ouvrage qui croise les connaissances technologiques, linguistiques et neurologiques de trois spécialistes de ces différents domaines afin de « préciser comment l’acte d’écrire est déterminé à la fois par le langage et le système graphique utilisé, les instruments d’écriture employés, les capacités propres aux individus et leur aptitude à adopter les comportements physiques requis ».

Lire l’article

Brève histoire du vivant

The Tree of Life: Solving Science’s Greatest Puzzle (« L’arbre du vivant. Résoudre le plus grand puzzle de la science »), de Max Telford, John Murray, 2025.

Pourquoi le cœlacanthe est-il plus proche de nous que le poisson rouge ? Parce que ses nageoires anticipent les os de nos membres. Une bonne raison de manger un homard ? Observez les branchies à la base des pattes : ce sont les probables précurseurs des ailes des insectes. Pourquoi, au regard des autres singes, les testicules des humains ne sont ni gros ni petits ? Parce que – le croiriez-vous ? – notre espèce n’est ni vraiment polygame ni vraiment monogame.

Spécialiste de l’origine des animaux, Max Telford nourrit son livre de remarques savoureuses, mais son ambition est ailleurs. Tout en présentant les chercheurs qui ont scandé l’histoire de son dévoilement, c’est l’état de notre savoir sur l’arbre de la vie qu’il expose avec un enthousiasme communicatif. Un puzzle monstrueux, que l’auteur reconstruit avec sûreté mais aussi humilité, note Charles Foster dans The Times Literary Supplement. Lire l’article

Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur leur projet, rendez-vous sur la page HelloAsso.

Crédits photo © Gordon M. Grant

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com