Une astuce beauté tirée des années 1940 emballe TikTok

À Brisbane, la State Library of Queensland (SLQ) transforme des pièces de collection en courts séquences vidéo destinées à TikTok. India « Indi » Dixon y anime une série centrée sur des objets singuliers issus des fonds publics du Queensland. La SLQ indique plus de 196 000 vues pour une vidéo consacrée à une des conseils cosmétiques d'avant-guerre : un sachet de « bas liquides », une poudre présentée comme un substitut aux bas en période de rationnement.

La bibliothèque décrit une mécanique narrative répétée : un objet, un contexte, puis une explication. Parmi les formats qui attirent le plus de vues, la SLQ cite aussi une recette de ragoût d’ibis et une bague de deuil de l’époque édouardienne, doublée de cheveux humains tressés.

Indi Dixon revendique une esthétique de « voyageuse du temps à peine déguisée ». Elle décrit un vestiaire composé de silhouettes du siècle dernier — jupes édouardiennes, gilets, costumes des années 1940 — et rapporte des commentaires qui l’identifient immédiatement comme bibliothécaire.

Dans les réserves, le travail de collecte

Derrière les vidéos, la mission relève de la constitution du patrimoine documentaire. La SLQ cite Dixon sur le périmètre de son poste : « rechercher et collecter le patrimoine documentaire du Queensland sous toutes ses formes », avec une collecte qui couvre des expériences de vie diverses et des supports hétérogènes.

Les voies d’entrée en collection varient : dons, achats auprès de vendeurs spécialisés, enchères. La SLQ mentionne aussi des commandes directes, dont des campagnes d’histoire orale. Dixon insiste sur la recherche, sur l’exploration de sujets peu documentés, et sur la diffusion de ces récits dans des formats accessibles.

Le tri repose sur des critères : création par un habitant du Queensland, publication locale, sujet lié au Queensland. Dixon précise que de nombreux objets échappent à la définition traditionnelle du document. Elle cite, parmi les cas limites, jeux de société, badges, rubans, drapeaux-souvenirs, dont la valeur dépend de ce qu’ils permettent d’étudier.

Objets viraux, provenance traçable

La vidéo la plus vue part d’un objet catalogué : Radon, composé pour bas à mélanger soi-même, daté 1939–1945, enregistré sous l’identifiant 33697/27. Les notices de la SLQ rattachent cette pièce à la famille Sandercock/Fearnley et à Cecily Sandercock, documentée comme utilisatrice pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le même ensemble d’archives éclaire un itinéraire plus large. En 2023, The Guardian retrace le parcours de Cecily Sandercock, recrutée adolescente comme cartographe pour l’armée américaine à Brisbane, puis affectée à des unités de travail topographique, de sécurité et de renseignement. Le reportage décrit des cartes de perspective sur papier de riz et des cartes-cibles imprimées sur soie comestible, destinées à être détruites en cas de capture.

Pour Dixon, ces petits objets documentent une histoire sociale : tickets, ordonnances, filets à cheveux, produits de substitution, traces d’un quotidien sous contrainte. La SLQ détaille, dans un billet consacré aux bas en temps de guerre, la logique de pénurie et présente le sachet de poudre comme un exemple d’ingéniosité liée aux restrictions.

Des trouvailles et des pièces rares

La SLQ liste des acquisitions qui alimentent ses récits : un couvre-chef des Queensland Tramways signé et emporté comme trophée par une équipe sportive rivale, une image promotionnelle liée au film perdu Retribution (1921), ou encore un ouvrage botanique de 1839, Hortus Spaarn-Bergensis, acheté dans une librairie ancienne à Amsterdam.

Dixon le précise : le catalogue recense près de 200 espèces australiennes, dont plusieurs du Queensland, déjà cultivées dans des jardins européens au XIXe siècle. L’actualité documentaire reste présente. Dixon cite des masques liés au Covid-19 collectés en 2020, produits industriellement ou confectionnés à la main, qu’elle décrit comme des sources majeures pour de futurs travaux de recherche.

La SLQ consigne aussi une pièce absente, explicitement recherchée : une affiche originale « Vengez les infirmières ! » liée au naufrage du Centaur, événement présenté comme un épisode déterminant de l’implication du Queensland dans la Seconde Guerre mondiale.

Dans cette stratégie, la visibilité sert une fonction : ramener le public vers des notices, des identifiants, des provenances, et rappeler qu’un objet modeste devient source dès lors qu’une bibliothèque le décrit, le conserve et le contextualise.

