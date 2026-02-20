Ils doutent de l’IA, mais l’utilisent massivement : le paradoxe des étudiants européens

L’enquête « CIVICA Information Literacy Skills Barometer 2025 », menée en novembre 2025 par l’IFOP auprès d'étudiants de bachelor, master et doctorat issus des dix universités de l’alliance CIVICA, révèle que l’outil est adopté, mais rarement pleinement assumé.

Une recherche d’information chronophage et stressante

La recherche académique occupe une part importante du temps étudiant. Près de la moitié des répondants consacrent entre deux et cinq heures par semaine à chercher des informations pour leurs travaux, tandis qu’une proportion équivalente y consacre plus de six heures. Chez les doctorants, près d’un quart dépassent les dix heures hebdomadaires.

Ce temps investi s’accompagne d’un stress marqué. Plus d’un étudiant sur deux évoque une pression liée à l’abondance des sources disponibles. Chez les doctorants et les étudiants en droit, cette proportion dépasse les 60 %. L’infobésité, loin de faciliter le travail académique, génère une insécurité méthodologique. Sept étudiants sur dix considèrent même que le manque d’accès à des sources fiables constitue un risque académique direct.

Si les doctorants affichent une confiance plus affirmée dans leur capacité à repérer les fausses informations, les étudiants de master se montrent plus hésitants. La maîtrise informationnelle progresse avec le niveau d’études, mais demeure inégale.

Google d’abord, l’IA ensuite

Dans ce paysage saturé, Internet reste le point d’entrée dominant. Plus de sept étudiants sur dix commencent leurs recherches en ligne, majoritairement via des moteurs généralistes comme Google. Les doctorants privilégient davantage Google Scholar, signe d’une pratique plus spécialisée.

L’intelligence artificielle générative s’est rapidement installée comme un réflexe. Avec 61 % d’usage déclaré, elle arrive juste derrière les listes de lecture fournies par les enseignants, et bien devant les catalogues de bibliothèques, consultés par moins de quatre étudiants sur dix.

Les écarts sont marqués selon les disciplines. En économie, l’usage atteint 70 %, tandis qu’il descend à 32 % en histoire. Les étudiants de master recourent davantage à l’IA que les doctorants, ces derniers adoptant une posture plus critique et un usage plus ciblé.

Lire moins, synthétiser davantage

La pression temporelle pèse lourdement sur les pratiques de lecture. Plus des trois quarts des étudiants de master estiment ne pas disposer du temps nécessaire pour une lecture approfondie. Dans ce contexte, sept sur dix reconnaissent privilégier la lecture de résumés plutôt que celle des textes intégraux.

Le livre imprimé apparaît marginalisé. Près de trois étudiants sur quatre déclarent l’utiliser rarement ou jamais. Les doctorants restent les plus attachés au papier, mais même parmi eux, une majorité affirme ne pas y recourir régulièrement. Le numérique domine, bien que les ebooks ne soient pas massivement adoptés pour autant.

Lorsqu’ils évaluent les ressources les plus utiles pour leurs travaux, les étudiants placent en tête les contenus du web, loin devant les bibliothèques. L’IA est désormais citée au même niveau que les ouvrages recommandés par les enseignants.

Un outil utile… mais peu fiable pour la recherche

L’IA générative est principalement mobilisée pour comprendre des contenus complexes, synthétiser des documents ou développer des idées. Elle est perçue comme relativement fiable pour des tâches linguistiques, notamment la traduction. En revanche, la confiance s’effondre lorsqu’il s’agit de recherche scientifique. Moins de quatre étudiants sur dix estiment l’outil fiable pour trouver des articles académiques ou suggérer des sources pertinentes.

Autrement dit, les étudiants savent que l’IA peut accélérer leur travail, mais doutent de sa capacité à garantir la rigueur scientifique.

Les inquiétudes sont nombreuses : informations inexactes, plagiat involontaire, uniformisation des idées ou perte de crédibilité académique. Au-delà de ces risques immédiats, c’est la dépendance à long terme qui préoccupe. Près de huit étudiants sur dix craignent une érosion progressive de leurs compétences.

Une demande d’accompagnement explicite

Le cadre institutionnel apparaît encore flou. Près de la moitié des étudiants indiquent que leurs enseignants n’encouragent ni ne découragent l’usage de l’IA. Si deux tiers estiment que leur établissement a fourni un cadre clair, une part significative navigue encore sans repères stabilisés.

Plus de la moitié souhaitent bénéficier d’une formation spécifique à l’usage responsable de l’intelligence artificielle dans le cadre universitaire. Les compétences informationnelles restent, elles aussi, fragiles : si une majorité se sent capable de trouver des informations et d’en évaluer la fiabilité, la gestion des références bibliographiques ou l’usage des bases de données académiques posent davantage de difficultés.

Les bibliothèques universitaires demeurent fréquentées par une large majorité d’étudiants. Toutefois, leur rôle évolue. Elles sont d’abord perçues comme des espaces de travail calme, plus que comme des portes d’entrée vers des ressources numériques spécialisées.

Les obstacles évoqués tiennent souvent à la complexité d’accès ou à une méconnaissance des services proposés. Une part importante d’étudiants déclare ne pas avoir bénéficié de formation spécifique, mais souhaiterait en recevoir.

En définitive, l’enquête met en lumière un basculement rapide. En trois ans, l’IA générative a supplanté la recherche web traditionnelle dans les réflexes déclarés des étudiants confrontés à une difficulté. L’adoption est massive, mais prudente. La praticité l’emporte sur la fiabilité perçue. L’enjeu pour les universités et les bibliothèques ne consiste plus à freiner l’usage de l’IA, mais à l’encadrer. Car si presque tous les étudiants identifient ses risques, la majorité continue d’y recourir. Moins par adhésion que par nécessité.

Pour plus de précisions sur cette enquête, voir l'analyse publiée dans Conférence Sciences Po.

