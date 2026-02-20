Pas de cartes postales : “Mon premier livre vendu, c’était une biographie du Che

Pas le le pont Louis-Philippe qui vient, ni le pont d'Arcole à quelques encablures, mais celui des textes qui nous éclairent, nous font réflechir ou nous mouvoir. Ses ouvrages se marient bien à la vitalité de la rue, à son sens de l'imprévu.

Il insiste sur la manière dont il veut organiser l’espace. Pas en rayons fermés, pas en vitrines impeccables. Plutôt comme un endroit où l’on tombe sur quelque chose, sans l’avoir cherché. « L’idée, c’était de faire deux tables aux extrémités, et qu’au milieu ce soit un peu comme chez un disquaire : qu’on puisse fouiner, chercher et trouver, y compris des choses qu’on cherche pas. »

Sous le parrainage du Che

Pierre nous montre une première table, celle qu’il veut immédiatement lisible : des nouveautés, des livres neufs issus de petites maisons indépendantes, sa structure Terres de Feu. « Cette table, elle présente des maisons d’édition : la mienne, et puis d’autres qu’on aime beaucoup… J’ai du mal à dire “je”, mais en fait, pour l’instant, je suis un peu tout seul ici. »

Peut-être pense-t-il déjà à la communauté de lecteurs, d’éditeurs, de passeurs qui vient. Ce qu’il cherche, c’est « parler de textes pas connus », « d’auteurs, autrices », ouvrir une porte vers des sujets qui traversent l’époque. On bascule dans le rayon d’Amérique latine.

Le tout premier livre vendu dans cette bouquinerie, « pas à un ami, à une connaissance, mais une personne de passage, c’est une bio du Che. » Celle de Paco Ignacio Taibo II, Ernesto Guevara, connu aussi comme le Che. « Souvent, les gens pensent qu’il est mexicain, mais en fait il est né en Espagne. » On est face à celle de Pierre Kalfon cette fois : « Pour moi, cette biographie reste la plus juste et la plus aboutie consacrée à Che. »

Au sujet de l'icône cubaine, l'idée est d’échapper aux lectures binaires. « On est toujours sommé de choisir : soit le bourreau sanguinaire, soit l’icône romantique. » Ce qu’il apprécie dans cette biographie, c’est la capacité à tenir ensemble les contradictions. Une écriture qui ne tranche pas à la hache, mais qui restitue la complexité d’un parcours. « On voit les moments où Che se trompe, les impasses, et aussi les moments où il est en avance. »

Il retrace alors la trajectoire : un jeune homme issu d’un milieu aisé, diplômé en médecine, transformé par ses voyages en Amérique latine, confronté à la misère et aux inégalités, puis engagé dans la lutte armée. Viennent ensuite les tentatives d’exporter la révolution - au Congo, puis en Bolivie - qui se soldent par des échecs. Des défaites qui, à ses yeux, éclairent autant l’époque que les succès. « C’est un destin dense, traversé d’élans et d’impasses. Et ça raconte aussi les espoirs, les illusions et les fractures d’un moment historique. »

Pierre en pleine action.

« Tirer le fil »

La biographie du Che devient une porte vers l’Argentine, vers l’exil. On passe à Miguel Benasayag et son ouvrage Du contre-pouvoir, coécrit avec Diego Sztulwark. « Il raconte comment cette influence du Che a été mobilisée dans les années 70 en Argentine. » L’ouvrage revient sur son engagement révolutionnaire en Argentine, la clandestinité, la prison, la torture, puis l’exil en France.

« Ce que j’aime, c’est que ça permet de comprendre comment une figure comme Che a circulé, s’est transformée, a été réinterprétée ailleurs », confie Pierre. « Et comment ces expériences continuent de nourrir une réflexion sur l’engagement aujourd’hui. Il vit toujours en France, continue d’écrire sur l’engagement, sur le vivant, sur l’impact des nouvelles technologies, sur comment on fait pour aller bien dans un monde qui va mal. »

Le fil se prolonge vers le Chili, par l'entremise d'un ouvrage de Carmen Castillo, ancienne militante du MIR - organisation d’extrême gauche chilienne engagée dans la lutte contre la dictature de Pinochet après 1973 -, devenue écrivaine et cinéaste après l’exil. Un jour d’octobre à Santiago, publié chez Verdier, est le récit des derniers jours de clandestinité avec son compagnon Miguel Enríquez avant l’assaut des forces de la dictature. « Là, on est dans la mémoire directe, c’est la clandestinité, l’assaut, la perte. » Carmen Castillo a postfacé le premier livre publié par sa maison, consacré au Chili des années 70. Avec ce type d'ouvrages on pense le présent par l’épaisseur du passé, sans simplifier.

On l’aura compris, le bouquiniste revendique un fort intérêt pour les expériences politiques d’Amérique du Sud, jusqu'au nom de la bouquinerie, directement inspiré d'un ouvrage d'Eduardo Galeano.

Mémoire du feu compose, explique-t-il, une histoire « sensible » et « politique » du continent, de la colonisation aux périodes contemporaines. Un vaste portrait en fragments, où se mêlent traditions, mythologies, conflits, violences et bascules historiques. Eduardo Galeano y déroule une fresque qui tient autant du récit littéraire que de la chronique engagée.

À côté de cette œuvre, Pierre évoque un autre Galeano, plus connu, plus frontal, plus « journalistique » : Les Veines ouvertes de l’Amérique latine. Dans ce texte majeur, l’auteur analyse le pillage des richesses du continent et montre qu’il ne relève pas uniquement d’une prédation extérieure. Il insiste sur la responsabilité des pouvoirs en place, des « bourgeoisies locales », et sur la mécanique conjointe qui s’est nouée avec les grandes firmes multinationales. Un texte sur le football de l'Uruguayen pour finir, qui part de l’anecdote et finit par parler du monde.

Les hommes-livres existent toujours

Une revue à un numéro par an, cherchée directement chez l’éditeur à présent, en l'occurence L'Échappée : il propose tous les numéros, mais dernier en date est particulier « Il y a un très bon article sur les bouquinistes engagés, les hommes livres », signé Alice Guillemard. On y trouve Michel Ragon, le bouquiniste libertaire qui, lorsqu’un client lui demandait de vendre un livre à moitié prix, le déchirait en deux...

Sur une table à part, un cadeau bien utile, une accumulation raconte un autre pan de la bouquinerie : celui des collections héritées d’une histoire militante de l’édition. Les couvertures sont parfois passées, les maquettes datées, mais l’ensemble dégage une cohérence immédiate. Pierre a récupéré beaucoup de « Cahiers libres » et de « Textes à l’appui », deux collections emblématiques de François Maspero.

« Il y a des textes qui n’ont jamais été réédités », souligne-t-il. Des livres sortis du circuit commercial, invisibles en librairie, mais qui, à ses yeux, « résonnent encore ». Il tire un volume consacré aux bidonvilles de Nanterre, un autre sur les luttes paysannes, un troisième sur les minorités politiques. « On m’a déjà dit : “Ça me rappelle ma jeunesse.” Mais ce ne sont pas des reliques. Ce sont des outils aiguisés. » À comparer les séquences historiques. À comprendre que les questions de logement, de travail, de domination ne surgissent pas de nulle part. Le vent soulève légèrement une page. Pierre la remet en place.

Daniel Guérin, passeur transversal

On passe d’une boîte à l’autre, au rythme des couvercles qui s’ouvrent. Pierre déroule sa géographie mentale. « Là, on est sur l’histoire… plutôt chronologique. Beaucoup sur la Révolution française, un peu sur la Commune, pas mal sur la guerre d’Espagne, sur la Résistance, Mai 68… et puis on glisse vers des choses plus contemporaines. »

Plus loin, un bac rassemble des ouvrages consacrés à la police, à la prison, à la répression « au sens large ». Un autre explore les féminismes et les questions LGBT. Il précise : « La Lézarde, pas loin d’ici, est très forte sur le queer. L’idée, ce n’est pas de faire moins bien ce que les autres font très bien. » Puis un rayon marxiste « au sens large, avec un S », insistant sur la pluralité des traditions, puis un espace libertaire, et enfin un ensemble dédié aux « nouvelles radicalités » - du mouvement altermondialiste aux Soulèvements de la Terre.

Un peu plus loin, une sélection dédiée à la Palestine, et notamment à Gaza, avec plusieurs titres des éditions La Fabrique.

Il y a même du Platon, mais on va plutôt s'attarder sur Daniel Guérin. « Lui, il fait le lien entre les boîtes. » Pas seulement un théoricien, mais un passeur. Un militant qui a traversé les courants sans se laisser enfermer dans une chapelle. « Il a fait le lien entre marxisme et anarchisme, entre les combats anticoloniaux et la cause homosexuelle. »

Pierre parle vite, avec admiration. Daniel Guérin a connu le Front populaire, analysé ses limites, réfléchi aux impasses stratégiques qui ont précédé la guerre. Il s’est intéressé à Rosa Luxemburg, a dirigé des anthologies devenues des portes d’entrée pour des générations de lecteurs. « C’est quelqu’un qui s’appuie sur l’expérience. Pas sur la posture. »

Le bouquiniste et en évidence deux volumes : « Ça, c’est important », dit-il en tapotant la couverture. Il s’agit de l’anthologie de Daniel Guérin consacrée à l’anarchisme, initialement publiés chez Maspero avant d’être repris par La Découverte. « C’est une porte d’entrée formidable », entre Bakounine, Kropotkine, mais aussi des figures moins connues. « Guérin ne fige pas l’anarchisme. Il montre les tensions internes, les débats, les désaccords. »

Bien vivre dans le purgatoire

Il n’a pas fini sa phrase qu’un homme s’arrête en vélo avec un sac plein. « Alors là on est concrètement dans le cas de figure où quelqu’un vient me présenter des bouquins. » il ne prend rien cette fois. « Plusieurs fois par jour, il y a des personnes qui collectent des livres ailleurs et qui viennent me les proposer. Je regarde vite fait et puis je choisis. » Certains viennent des boîtes à livres, d’autres de débarras, parfois de bibliothèques vidées.

Mais n’est-ce pas trop difficile de survivre dans le « le purgatoire », un emplacement moins passant, où il y a moins de touristes ? Pas si on transforme cette contrainte en intention : faire un endroit où les gens viennent exprès, passer du temps, revenir. Vendredi dernier, il pleuvait, mais il a ouvert samedi. Il tient tout dans un petit carnet : « Une quinzaine de livres un samedi d’hiver, c’est totalement correct. » L’hiver est une saison creuse, certains confrères n’ont pas encore installé leurs boîtes. Le flux est irrégulier, dépendant du soleil.

L’idée, c’est que les gens aient envie de revenir, et pour se faire, il faut que le stock se renouvelle, que les rayons bougent, que rien ne reste figé. Un des premiers habitués débarque justement, il était déjà passé il y a 15 jours. Il salue, remercie pour un conseil donné lors de son premier passage. Un confrère bouquiniste, installé quelques boîtes plus loin sur le quai, vient se présenter et échanger quelques mots.

Un vendeur de livres qui passe.

Semaine après semaine

Pour l'instant, Pierre est formel : « Je me projette juste semaine par semaine. » Pas de grand plan stratégique. Juste une progression à hauteur d’homme, dépendante du ciel, du passage, des rencontres. Son enjeu est concret : faire en sorte que les boîtes ne deviennent pas un décor immobile. « Les gens me demandent s’il y aura des nouvelles choses. » Son stock actuel est constitué de plus de 1000 livres.

Il pense néanmoins à la saison suivante. Ouvrir plus souvent, quand le printemps ramènera les flâneurs. Trouver « des petites maisons d’édition indées » à mettre en avant. Étoffer le rayon littérature, renforcer les revues, continuer à densifier le fonds historique et politique. Rien d’expansif, tout d’organique.

Pour l’instant, Pierre ne vend que des livres. Aucun poster vintage, aucune carte postale, aucun souvenir touristique pour arrondir les fins de journée. Un choix presque audacieux, quand on sait que nombre de bouquinistes complètent leur activité avec des images et objets pour assurer l’équilibre.

Des textes d’hier remis en mouvement pour éclairer les tensions d’aujourd’hui. Semaine après semaine, livre après livre, la tentative tient dans ce lien fragile. avec vue sur la Seine, en prime.

