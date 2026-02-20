Inscription
#Librairie

Pas de cartes postales : “Mon premier livre vendu, c’était une biographie du Che

Sur le quai de l’Hôtel de Ville, Pierre est assis avec son camarade Maxime. L'ancien libraire et chineur invétéré nous présente ses « outils » : des textes « utiles », des archives de luttes, des classiques qui reviennent, des fonds devenus introuvables ou presque - et surtout, des ponts.

Le 20/02/2026 à 18:22 par Hocine Bouhadjera

20/02/2026 à 18:22

Hocine Bouhadjera

Pas le le pont Louis-Philippe qui vient, ni le pont d'Arcole à quelques encablures, mais celui des textes qui nous éclairent, nous font réflechir ou nous mouvoir. Ses ouvrages se marient bien à la vitalité de la rue, à son sens de l'imprévu.

Il insiste sur la manière dont il veut organiser l’espace. Pas en rayons fermés, pas en vitrines impeccables. Plutôt comme un endroit où l’on tombe sur quelque chose, sans l’avoir cherché. « L’idée, c’était de faire deux tables aux extrémités, et qu’au milieu ce soit un peu comme chez un disquaire : qu’on puisse fouiner, chercher et trouver, y compris des choses qu’on cherche pas. »

Sous le parrainage du Che

Pierre nous montre une première table, celle qu’il veut immédiatement lisible : des nouveautés, des livres neufs issus de petites maisons indépendantes, sa structure Terres de Feu. « Cette table, elle présente des maisons d’édition : la mienne, et puis d’autres qu’on aime beaucoup… J’ai du mal à dire “je”, mais en fait, pour l’instant, je suis un peu tout seul ici. »

Peut-être pense-t-il déjà à la communauté de lecteurs, d’éditeurs, de passeurs qui vient. Ce qu’il cherche, c’est « parler de textes pas connus », « d’auteurs, autrices », ouvrir une porte vers des sujets qui traversent l’époque. On bascule dans le rayon d’Amérique latine.

Le tout premier livre vendu dans cette bouquinerie, « pas à un ami, à une connaissance, mais une personne de passage, c’est une bio du Che. » Celle de Paco Ignacio Taibo II, Ernesto Guevara, connu aussi comme le Che. « Souvent, les gens pensent qu’il est mexicain, mais en fait il est né en Espagne. » On est face à celle de Pierre Kalfon cette fois : « Pour moi, cette biographie reste la plus juste et la plus aboutie consacrée à Che. »

Au sujet de l'icône cubaine, l'idée est d’échapper aux lectures binaires. « On est toujours sommé de choisir : soit le bourreau sanguinaire, soit l’icône romantique. » Ce qu’il apprécie dans cette biographie, c’est la capacité à tenir ensemble les contradictions. Une écriture qui ne tranche pas à la hache, mais qui restitue la complexité d’un parcours. « On voit les moments où Che se trompe, les impasses, et aussi les moments où il est en avance. »

Il retrace alors la trajectoire : un jeune homme issu d’un milieu aisé, diplômé en médecine, transformé par ses voyages en Amérique latine, confronté à la misère et aux inégalités, puis engagé dans la lutte armée. Viennent ensuite les tentatives d’exporter la révolution - au Congo, puis en Bolivie - qui se soldent par des échecs. Des défaites qui, à ses yeux, éclairent autant l’époque que les succès. « C’est un destin dense, traversé d’élans et d’impasses. Et ça raconte aussi les espoirs, les illusions et les fractures d’un moment historique. »

Pierre en pleine action.
Pierre en pleine action.

« Tirer le fil »

La biographie du Che devient une porte vers l’Argentine, vers l’exil. On passe à Miguel Benasayag et son ouvrage Du contre-pouvoir, coécrit avec Diego Sztulwark. « Il raconte comment cette influence du Che a été mobilisée dans les années 70 en Argentine. » L’ouvrage revient sur son engagement révolutionnaire en Argentine, la clandestinité, la prison, la torture, puis l’exil en France.

« Ce que j’aime, c’est que ça permet de comprendre comment une figure comme Che a circulé, s’est transformée, a été réinterprétée ailleurs », confie Pierre. « Et comment ces expériences continuent de nourrir une réflexion sur l’engagement aujourd’hui. Il vit toujours en France, continue d’écrire sur l’engagement, sur le vivant, sur l’impact des nouvelles technologies, sur comment on fait pour aller bien dans un monde qui va mal. »

Le fil se prolonge vers le Chili, par l'entremise d'un ouvrage de Carmen Castillo, ancienne militante du MIR - organisation d’extrême gauche chilienne engagée dans la lutte contre la dictature de Pinochet après 1973 -, devenue écrivaine et cinéaste après l’exil. Un jour d’octobre à Santiago, publié chez Verdier, est le récit des derniers jours de clandestinité avec son compagnon Miguel Enríquez avant l’assaut des forces de la dictature. « Là, on est dans la mémoire directe, c’est la clandestinité, l’assaut, la perte. » Carmen Castillo a postfacé le premier livre publié par sa maison, consacré au Chili des années 70. Avec ce type d'ouvrages on pense le présent par l’épaisseur du passé, sans simplifier. 

/uploads/images/20260220-155119-6998aaba9cfcd119374821.jpg

On l’aura compris, le bouquiniste revendique un fort intérêt pour les expériences politiques d’Amérique du Sud, jusqu'au nom de la bouquinerie, directement inspiré d'un ouvrage d'Eduardo Galeano.

Mémoire du feu compose, explique-t-il, une histoire « sensible » et « politique » du continent, de la colonisation aux périodes contemporaines. Un vaste portrait en fragments, où se mêlent traditions, mythologies, conflits, violences et bascules historiques. Eduardo Galeano y déroule une fresque qui tient autant du récit littéraire que de la chronique engagée.

À côté de cette œuvre, Pierre évoque un autre Galeano, plus connu, plus frontal, plus « journalistique » : Les Veines ouvertes de l’Amérique latine. Dans ce texte majeur, l’auteur analyse le pillage des richesses du continent et montre qu’il ne relève pas uniquement d’une prédation extérieure. Il insiste sur la responsabilité des pouvoirs en place, des « bourgeoisies locales », et sur la mécanique conjointe qui s’est nouée avec les grandes firmes multinationales. Un texte sur le football de l'Uruguayen pour finir, qui part de l’anecdote et finit par parler du monde.

/uploads/images/20260220-155129-6998aacecd8fe163480498.jpg

Les hommes-livres existent toujours

Une revue à un numéro par an, cherchée directement chez l’éditeur à présent, en l'occurence L'Échappée : il propose tous les numéros, mais dernier en date est particulier « Il y a un très bon article sur les bouquinistes engagés, les hommes livres », signé Alice Guillemard. On y trouve Michel Ragon, le bouquiniste libertaire qui, lorsqu’un client lui demandait de vendre un livre à moitié prix, le déchirait en deux...

Sur une table à part, un cadeau bien utile, une accumulation raconte un autre pan de la bouquinerie : celui des collections héritées d’une histoire militante de l’édition. Les couvertures sont parfois passées, les maquettes datées, mais l’ensemble dégage une cohérence immédiate. Pierre a récupéré beaucoup de « Cahiers libres » et de « Textes à l’appui », deux collections emblématiques de François Maspero. 

« Il y a des textes qui n’ont jamais été réédités », souligne-t-il. Des livres sortis du circuit commercial, invisibles en librairie, mais qui, à ses yeux, « résonnent encore ». Il tire un volume consacré aux bidonvilles de Nanterre, un autre sur les luttes paysannes, un troisième sur les minorités politiques. « On m’a déjà dit : “Ça me rappelle ma jeunesse.” Mais ce ne sont pas des reliques. Ce sont des outils aiguisés. » À comparer les séquences historiques. À comprendre que les questions de logement, de travail, de domination ne surgissent pas de nulle part. Le vent soulève légèrement une page. Pierre la remet en place. 

/uploads/images/20260220-155237-6998ab0f23a9e815538118.jpg

Daniel Guérin, passeur transversal

On passe d’une boîte à l’autre, au rythme des couvercles qui s’ouvrent. Pierre déroule sa géographie mentale. « Là, on est sur l’histoire… plutôt chronologique. Beaucoup sur la Révolution française, un peu sur la Commune, pas mal sur la guerre d’Espagne, sur la Résistance, Mai 68… et puis on glisse vers des choses plus contemporaines. »

Plus loin, un bac rassemble des ouvrages consacrés à la police, à la prison, à la répression « au sens large ». Un autre explore les féminismes et les questions LGBT. Il précise : « La Lézarde, pas loin d’ici, est très forte sur le queer. L’idée, ce n’est pas de faire moins bien ce que les autres font très bien. » Puis un rayon marxiste « au sens large, avec un S », insistant sur la pluralité des traditions, puis un espace libertaire, et enfin un ensemble dédié aux « nouvelles radicalités » - du mouvement altermondialiste aux Soulèvements de la Terre. 

Un peu plus loin, une sélection dédiée à la Palestine, et notamment à Gaza, avec plusieurs titres des éditions La Fabrique.

/uploads/images/20260220-155619-6998abc71ce81557513234.jpg

Il y a même du Platon, mais on va plutôt s'attarder sur Daniel Guérin. « Lui, il fait le lien entre les boîtes. » Pas seulement un théoricien, mais un passeur. Un militant qui a traversé les courants sans se laisser enfermer dans une chapelle. « Il a fait le lien entre marxisme et anarchisme, entre les combats anticoloniaux et la cause homosexuelle. »

Pierre parle vite, avec admiration. Daniel Guérin a connu le Front populaire, analysé ses limites, réfléchi aux impasses stratégiques qui ont précédé la guerre. Il s’est intéressé à Rosa Luxemburg, a dirigé des anthologies devenues des portes d’entrée pour des générations de lecteurs. « C’est quelqu’un qui s’appuie sur l’expérience. Pas sur la posture. »

Le bouquiniste et en évidence deux volumes : « Ça, c’est important », dit-il en tapotant la couverture. Il s’agit de l’anthologie de Daniel Guérin consacrée à l’anarchisme, initialement publiés chez Maspero avant d’être repris par La Découverte. « C’est une porte d’entrée formidable », entre Bakounine, Kropotkine, mais aussi des figures moins connues. « Guérin ne fige pas l’anarchisme. Il montre les tensions internes, les débats, les désaccords. » 

/uploads/images/20260220-155933-6998ab5bab057127004825.jpg

Bien vivre dans le purgatoire

Il n’a pas fini sa phrase qu’un homme s’arrête en vélo avec un sac plein. « Alors là on est concrètement dans le cas de figure où quelqu’un vient me présenter des bouquins. » il ne prend rien cette fois. « Plusieurs fois par jour, il y a des personnes qui collectent des livres ailleurs et qui viennent me les proposer. Je regarde vite fait et puis je choisis. » Certains viennent des boîtes à livres, d’autres de débarras, parfois de bibliothèques vidées. 

Mais n’est-ce pas trop difficile de survivre dans le « le purgatoire », un emplacement moins passant, où il y a moins de touristes ? Pas si on transforme cette contrainte en intention : faire un endroit où les gens viennent exprès, passer du temps, revenir. Vendredi dernier, il pleuvait, mais il a ouvert samedi. Il tient tout dans un petit carnet : « Une quinzaine de livres un samedi d’hiver, c’est totalement correct. » L’hiver est une saison creuse, certains confrères n’ont pas encore installé leurs boîtes. Le flux est irrégulier, dépendant du soleil. 

L’idée, c’est que les gens aient envie de revenir, et pour se faire, il faut que le stock se renouvelle, que les rayons bougent, que rien ne reste figé. Un des premiers habitués débarque justement, il était déjà passé il y a 15 jours. Il salue, remercie pour un conseil donné lors de son premier passage. Un confrère bouquiniste, installé quelques boîtes plus loin sur le quai, vient se présenter et échanger quelques mots.

Un vendeur de livres qui passe.
Un vendeur de livres qui passe.

Semaine après semaine

Pour l'instant, Pierre est formel : « Je me projette juste semaine par semaine. » Pas de grand plan stratégique. Juste une progression à hauteur d’homme, dépendante du ciel, du passage, des rencontres. Son enjeu est concret : faire en sorte que les boîtes ne deviennent pas un décor immobile. « Les gens me demandent s’il y aura des nouvelles choses. » Son stock actuel est constitué de plus de 1000 livres.

Il pense néanmoins à la saison suivante. Ouvrir plus souvent, quand le printemps ramènera les flâneurs. Trouver « des petites maisons d’édition indées » à mettre en avant. Étoffer le rayon littérature, renforcer les revues, continuer à densifier le fonds historique et politique. Rien d’expansif, tout d’organique.

Pour l’instant, Pierre ne vend que des livres. Aucun poster vintage, aucune carte postale, aucun souvenir touristique pour arrondir les fins de journée. Un choix presque audacieux, quand on sait que nombre de bouquinistes complètent leur activité avec des images et objets pour assurer l’équilibre.

Des textes d’hier remis en mouvement pour éclairer les tensions d’aujourd’hui. Semaine après semaine, livre après livre, la tentative tient dans ce lien fragile. avec vue sur la Seine, en prime.

/uploads/images/20260220-160739-6998ac7124c14555180060.jpg

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

ActuaLitté

Les documentalistes territoriaux, un “rôle fondamental” dans la vie publique

À l'heure de la remise en cause de la fiabilité des informations par les intelligences artificielles génératives, de la post-vérité et d'une réduction drastique des dépenses publiques, les documentalistes territoriaux et leurs services sont menacés. L'association des spécialistes de l'information-documentation, Interdoc, appelle dans une tribune à maintenir les moyens et missions des documentalistes, et qualifie leur rôle dans la vie publique de « fondamental ».

19/02/2026, 11:25

ActuaLitté

Prix Les Visionnaires 2026 : des romans pour éclairer le présent et interroger l’avenir

Bibliothécaire à la médiathèque Jean Rousselot, à Guyancourt (Yvelines), Grégory Launay est membre du jury du Prix Les Visionnaires 2026. À travers ce prix littéraire et territorial, il défend une vision de la lecture comme outil de médiation, de réflexion sur le monde contemporain et de dialogue avec les différents publics.

17/02/2026, 15:54

ActuaLitté

Spectacle vivant : l’intersyndicale annonce une crise “d’une gravité exceptionnelle“

Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Sébastien Lecornu, l’intersyndicale du spectacle vivant public alerte sur une crise d’une « gravité exceptionnelle ». Les organisations dénoncent les effets de la loi de finances, l’effondrement des financements territoriaux et les menaces pesant sur l’intermittence. 

17/02/2026, 12:40

ActuaLitté

Luciana Peker : “Aimer mieux, c’est aimer sans hiérarchie ni soumission”

La Saint-Valentin déborde de cœurs rouges, mais sous le vernis sucré, Luciana Peker tranche dans la chair du mythe romantique. Son enquête dissèque l’amour comme un champ de bataille intime, saturé d’héritages politiques, de domination feutrée et de déséquilibres affectifs. Entre désir sincère et architecture sociale, elle dévoile une cartographie du sentiment où le pouvoir circule, s’infiltre et modèle les corps, les choix et les silences, loin du conte amoureux vendu comme universel.

17/02/2026, 09:35

ActuaLitté

Agents littéraires : la mutation silencieuse qui transforme la carrière des écrivains

C’est un petit séisme auquel a assisté l’édition voilà une semaine : après la publication d’une quinzaine d’ouvrages et près d’un million de livres vendus, Patricia Darré décidait de collaborer avec Mickaël Palvin fondateur de l’agence littéraire Héraklès. Pourquoi ce choix, quand la notoriété et la réussite sont avérées ? Et que dit cette relation nouvelle de l’époque ?

13/02/2026, 17:01

ActuaLitté

Les Passantes : des vies effacées qui éclairent l’Histoire

Comme les éditions Anacharsis misent sur les vies effacées, l’historien Philippe Braunstein ouvre le bal de cette collection si brassensienne. Et l’intéressé (Philippe, pas Georges) d’attaquer d’emblée un détail éditorial : « Donc je peux dire tout de suite que je suis furieux de la couverture qui a été faite, parce que ça n’a aucun rapport avec Venise, ni avec un noble vénitien, ni avec un ambassadeur, et ils ont inventé un portrait qui n’existe pas. »

09/02/2026, 17:19

ActuaLitté

Witold Gombrowicz, l’ennemi radical des identités figées

Dans cet article, Charles Garatynski relit l’œuvre de Witold Gombrowicz comme une entreprise radicale de déstabilisation des identités, des rôles et des formes sociales. De Ferdydurke à Cosmos, l’écrivain polonais apparaît comme un penseur de l’inauthenticité, pour qui la littérature devient un espace de résistance contre les assignations culturelles, nationales et symboliques.  

09/02/2026, 16:33

ActuaLitté

Livres jeunesse : la classification proposée par le RN, “fausse bonne idée”

Le député d'extrême droite Julien Guibert (Nièvre, Rassemblement national) a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à instaurer un système de classification par âge des ouvrages destinés aux jeunes et aux adolescents. Une initiative accueillie fraîchement par pratiquement toutes les professions du secteur : l'Association des bibliothécaires de France ajoute en effet ses propres arguments pour écarter l'idée, dans une tribune reproduite ci-dessous en intégralité.

09/02/2026, 10:13

ActuaLitté

Bernard Werber : “L'imagination est un artisanat qui réclame une certaine rigueur”

Depuis quelques semaines, Bernard Werber s’installe comme un horloger mystique prêt à disséquer l’imaginaire humain et la littérature, à travers un podcast qu'il a monté. Ici, pas de nostalgie confortable : place au moteur brut, à l’idée nue, au monde qui naît sous le scalpel narratif. Entre méthode d’atelier et pulsion de création, il démonte la fiction pièce par pièce, puis la relance comme une machine vivante prête à happer l’auditeur.

06/02/2026, 14:11

ActuaLitté

L’Amérique au bord du précipice : pourquoi la culture renversera Donald Trump

L’Amérique tangue, ivre de sa propre légende, coincée entre les néons sales du pouvoir brut et les fantômes électriques de Ginsberg qui hurlent encore sur l’asphalte. Dans le cockpit, un milliardaire enragé joue avec les boutons rouges comme un enfant trop riche dans un magasin d’armes. Pourtant, sous la tôle froissée, le moteur démocratique gronde. Les poètes, les musiciens, les libraires, les profs, les types fatigués qui votent sans illusions tiennent encore la ligne. Ce texte parle d’une chute possible. Mais surtout d’une résistance culturelle qui mord, qui encaisse, qui refuse de plier. Par Mathias de Breyne.

06/02/2026, 14:08

ActuaLitté

“Norma Jeane Baker était une femme. Marilyn Monroe était un mythe”

De la découverte sidérante de la mort de Marilyn Monroe à l’enquête intime sur Norma Jeane Baker, ce Daniel Charneux retrace ici une fascination née dans l’enfance et devenue projet littéraire. Entre mémoire personnelle, immersion dans les archives, films et biographies, et réflexion sur l’identité, l’auteur traque la femme derrière l’icône. Une plongée sensible dans la fracture entre mythe hollywoodien, violence médiatique et destin humain brisé. Il publie ce 5 février I'm not M.M. chez Arléa.

04/02/2026, 09:00

ActuaLitté

Derrière la perquisition de Violette and Co, une “procédure absurde”

La perquisition de la librairie parisienne Violette and Co, le 7 janvier dernier, pour la vente d'un livre de coloriage sur la Palestine, a largement choqué le monde du livre. L'intervention policière paraît en effet disproportionnée, pour un titre qu'il était alors légal de proposer au public et qui a depuis fait l'objet d'un avis défavorable d'une commission très critiquée, au fonctionnement opaque... L'Observatoire de liberté de création réitère son appel à une réforme de l'encadrement des publications jeunesse, dans un courrier à trois ministres reproduit ci-dessous.

03/02/2026, 11:05

ActuaLitté

Beyrouth Paradise de David Hury : “Tout le monde a quelque chose à cacher à Beyrouth“

Beyrouth s’accroche aux branches du cèdre du Liban comme par miracle, ce pays reste un mystère pour Marwan Khalil, désormais à la retraite. Sa pension de flic n’étant pas suffisante, il a ouvert dans son quartier, un cabinet de détective privé. Pas de quoi vivre dans le luxe, mais bien assez pour s’acheter de quoi fumer et mettre de l’essence dans sa bonne vieille Alfa dans laquelle, dans ce nouvel opus, il écoute les cassettes de Chris de Burgh en boucle. 

02/02/2026, 10:53

ActuaLitté

Traductions automatisées : un modèle “indigne” chez Harlequin

Le monde feutré de la romance industrielle craque sous le bruit sec des algorithmes. Harlequin confie ses traductions à une IA générative, sous contrat avec Fluent Planet, reléguant les traducteurs humains au rôle de réparateurs sous-payés de phrases-machines. Tarifs écrasés, post-édition déguisée, clause de silence imposée : dans une tribune, le SNAC dénonce une fuite en avant où l’innovation sert d’alibi à la casse sociale et au contournement du droit d’auteur.

31/01/2026, 10:05

ActuaLitté

“Proposer des livres à petit prix, c’est une belle mission”

Un livre à petit prix posé entre des chargeurs de téléphone, des timbres et des chariots de supermarché : la scène a quelque chose de trivial et de politique à la fois. Avec le rachat d’Expodif et de Temps Livre, Maxilivres revendique une vision industrielle de la lecture : faire circuler des millions d’ouvrages hors des circuits consacrés, capter l’achat d’impulsion, épouser les contraintes budgétaires et transformer l’économie circulaire en moteur culturel.

29/01/2026, 10:00

ActuaLitté

“Une création à deux vitesses” : le Off d’Avignon alerte sur la réforme des aides à l’emploi

Dans une lettre ouverte adressée à la ministre de la Culture Rachida Dati, l’association Avignon Festival & Compagnies dénonce le nouveau décret modifiant le FONPEPS, le fonds public de soutien à l’emploi dans le spectacle vivant. En cause : la réforme du dispositif APAJ, une aide destinée à soutenir l’emploi des artistes dans les spectacles joués dans des salles de petite jauge, là où les recettes de billetterie sont insuffisantes pour couvrir les coûts salariaux. 

28/01/2026, 18:03

ActuaLitté

E-commerce et librairies indépendantes : et si un autre modèle était possible ?!

Alors qu’Amazon contourne sans vergogne la loi Lang tout en bradant les frais de port, une prise de conscience de la part des lecteurs s’opère et ralentit la croissance du géant du web sur le livre. On espère ce sursaut citoyen durable, mais pour l’heure, il n’est pas suffisant pour sortir les librairies indépendantes de l’ornière. Leurs frais fixes grimpent d’année en année et l’augmentation du prix du livre ne suffit pas à compenser le déclin de la lecture. Par Amandine Pacaud.

27/01/2026, 16:12

ActuaLitté

Hitler contre Artaud : comprendre une confrontation imaginaire

Entre 1930 et 1932, Antonin Artaud séjourne à plusieurs reprises à Berlin, au moment même où la République de Weimar s’effondre. À partir d’archives, de lettres, de manuscrits et d’une relecture attentive des textes asilaires, Ilios Chailly retrace ces séjours berlinois et interroge l’une des affirmations les plus troublantes d’Artaud : sa rencontre supposée avec Adolf Hitler.

27/01/2026, 13:06

ActuaLitté

“Les poètes inconnus majoritaires, le public les conspue”

La poésie se joue souvent sous néon blafard, entre un verre tiède et une rage froide. Ici, on dégoupille la grenade avec un sourire carnassier : la Maison de la poésie, ses VIP, ses têtes d’affiche, son petit théâtre bourgeois. Le texte grince, éructe, ricane. Un pamphlet en roue libre, entre PMU, Johnny imaginaire et satire sociale, où la littérature se cogne au star-system comme un poète contre une vitrine.

27/01/2026, 11:33

ActuaLitté

Heated Rivalry : comment une romance entre hockeyeurs a déclenché une folie mondiale

Il y eut After, Calendar Girl et bien d'autres : un autre phénomène se profile, sur fond de patinoire. Heated Rivalry, romance sportive homosexuelle d'après l'oeuvre de Rachel Reid, connaît un engouement fulgurant depuis son adaptation télévisée – avec un raz de marée sur les livres en bibliothèques et librairies américaines. Parue sans faire de bruit en France dès 2021 (avant de disparaître des rayons), la saga reviendra dans une nouvelle traduction. 

24/01/2026, 10:38

ActuaLitté

Radiographie du Brésil : “On vit encore aujourd’hui les résultats de chaque mauvais choix”

Plonger dans Eldorado, c’est embarquer à l’arrière d’un camion brinquebalant, quelque part entre une saga familiale, une radiographie politique et un western tropical sans héros. Marcello Quintanilha raconte le Brésil comme on raconte une cicatrice : sans pathos, avec précision, en laissant affleurer la colère, la tendresse et les regrets. Un roman graphique comme une confession à ciel ouvert, où l’histoire intime devient un procès-verbal du siècle.

23/01/2026, 16:00

ActuaLitté

Les livres de photos “nous arment contre la violence de notre monde d’images”

À l’occasion de la journée de sensibilisation au livre de photographie organisée à Amiens, ce 22 janvier par France Photobook, Éric Cez a ouvert les échanges en proposant un autre regard. Cofondateur de la maison d’édition Loco et président de l’association, il invite à « nous armer contre la violence de notre monde d’images », par la photographie.

22/01/2026, 11:00

ActuaLitté

Lire les images : le pari du livre de photographie en bibliothèque

Bibliothécaire à la médiathèque L’Odyssée de Lomme, Mario Alonso retrace, dans cet entretien, la création d’un rayon consacré au livre de photographie, les choix de médiation qui l’accompagnent et l’évolution du regard du public sur ce type d’ouvrages. Il revient sur sa manière d’aborder la photographie comme un langage narratif, sur l’importance de l’éducation à l’image et les raisons qui le conduisent à intervenir lors de la prochaine journée professionnelle dédiée au livre photo, organisée à Amiens.

22/01/2026, 10:14

ActuaLitté

Toujours vient la nuit : l'art poétique de Robert E. Howard, créateur de Conan le Barbare

Ce 22 janvier parait la première édition intégrale bilingue des poèmes de Robert E. Howard (1906-1936), intitulée Toujours vient la nuit/Always Comes Evening. Imaginée par Mecanic Books, cette publication jette une nouvelle lumière — assez noire — sur l'œuvre du créateur de Conan le Barbare et de Solomon Kane, en présentant ses poèmes traduits par François Truchaud et Patrice Louinet. Les éditeurs reviennent sur cet ouvrage insolite, au façonnage audacieux, sublimé par les illustrations d'Antoine Leisure.

22/01/2026, 09:57

ActuaLitté

Format, papier, rythme : le travail invisible derrière les livres photo

Dans l’édition photographique, le livre n’est jamais un simple contenant. Format, papier, rythme des pages, respiration des images : tout concourt à transformer une série de photographies en un objet lisible, manipulable, partageable. Ce travail de mise en forme, souvent invisible pour le lecteur, est pourtant au cœur de la création éditoriale. Designer graphique spécialisée en identité visuelle et typographie, autrice et enseignante, Lucie Baratte en a fait son terrain de pratique et de réflexion, notamment à travers sa collaboration de longue date avec les éditions Light Motiv.

22/01/2026, 07:16

ActuaLitté

Congo-Brazzaville : “Nos histoires méritent d’être imprimées, lues et transmises”

Au Congo, Jevic Josué Otiléon, fondateur de Centrale Comics, est le lauréat du Prix Lili 2025, mais c’est aussi un auteur, dessinateur, entrepreneur, acteur engagé, rêveur, passeur et bâtisseur. Une belle personnalité, calme et attentive aux autres, qui construit un catalogue ambitieux en accompagnant patiemment ses auteurs de BD. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

19/01/2026, 12:34

ActuaLitté

L’industrie du livre, ou l’art délicat de se concentrer en feignant de s’en foutre

Il y a dans l’industrie du livre quelque chose d’un ballet étrange : une danse de bilans déficitaires, de discours vertueux, de concentrations “raisonnables” et de communiqués qui jurent, la main sur le cœur, que tout cela se fait au nom de la diversité. On fusionne pour mieux défendre la pluralité, on rationalise pour préserver la création, on licencie pour sauver la chaîne du livre — cette créature mythologique que tout le monde invoque mais que plus personne ne nourrit vraiment.

16/01/2026, 12:22

ActuaLitté

Feryane, 34 ans de grands caractères : “Une belle aventure“ qui s’achève

Créée en 1991 et basée à Viroflay dans les Yvelines, la maison d’édition Feryane, spécialiste des rééditions en grands caractères, a annoncé sur son site sa cessation d’activité au 31 décembre 2025. L’entreprise familiale laisse derrière elle plusieurs centaines de titres, et une histoire de lecture partagée, portée dès l’origine par une femme convaincue qu’un lecteur malvoyant devait pouvoir lire « la même chose que sa cousine ».

15/01/2026, 17:10

ActuaLitté

Ô Mères d’Iran de Massoumeh Raouf : le cri d’une mère courage

« L’Histoire ne se répète pas, elle bégaie » avait déclaré Mendès-France à la tribune de l’Assemblée Nationale. L’Iran, pour son grand malheur, se prête parfaitement à cette maxime. Massoumeh Raouf, journaliste iranienne, a fui son pays à la suite de sa condamnation à 20 ans de réclusion. Elle réussit à s’évader de prison et a raconté sa détention ainsi que son évasion en 2022 aux éditions Balland dans Évasion de la prison d’Iran

15/01/2026, 16:46

ActuaLitté

Et si le webtoon sauvait la BD sur smartphone ? L’expérience inattendue de Bang !!

À l’origine de Bang!, il n’y a ni pitch de start-up calibré ni fascination naïve pour la technologie. Il y a d’abord un constat, presque évident que pose Clément Cousin : l'offre de BD numérique actuelle, ne fonctionne pas. Ou plutôt, « la façon de consommer de la BD en digital est cassée », résume-t-il sans détour. Trop souvent, l’adaptation numérique se contente de transposer la page papier sur un écran qui n’a jamais été pensé pour elle (ni peut-être à elle). Résultat : une expérience inconfortable, peu fluide, parfois décourageante.

15/01/2026, 16:09

ActuaLitté

Pierre Bordage, trente ans d’amitié et de traversées

Marion Mazauric rend hommage à Pierre Bordage, compagnon de route et géant de l’imaginaire, en retraçant trente ans d’amitié, de livres et d’audace littéraire. Un texte personnel et puissant, à la mesure d’un écrivain dont l’œuvre et la vie n’ont jamais cessé de se confondre. Voici l’hommage que le Diable lui a rendu par la voix de Marion Mazauric.

15/01/2026, 11:45

ActuaLitté

“La mémoire des Européens semble figée et anesthésiée“ : entretien avec François-Michel Durazzo

Première moitié du XIXème siècle… Fils d’une tenancière de bordel, l’aventurier viennois Redo Hauptsammer débarque dans l’austère commune de Szonden, bourgade imaginaire située dans le détroit de l’Oder, en Prusse orientale. Par Étienne Ruhaud.

14/01/2026, 11:48

ActuaLitté

Laâyoune, en attendant : entre football et Maroc, le Sahara face au réel

“Les sources“. En arabe, cela se dit Laâyoune, aujourd’hui la plus importante ville du Sahara occidental. Riche en nappes phréatiques dans une zone de désert, la ville a toujours représenté un lieu de repos. Et d’approvisionnement. En eau. Donc en vie. Et c’est là que Nicolas Rouillé installe son nouveau livre, Laâyoune, en attendant. Et malgré le silence du désert, de nombreux échos se font entendre. 

14/01/2026, 11:15

ActuaLitté

Simon de Jocas : “Être éditeur, c’est aller à la rencontre de l’autre”

Il y a des transmissions qui ressemblent à des bilans. Or celle de Simon de Jocas, ancien président des Éditions Les 400 coups, tient plutôt du déplacement : quitter la barre sans quitter la route. Au moment où l’on voudrait l’installer dans une « après-vie » paisible, il rectifie le récit, d’un ton ferme et souriant. « Quand on me demande si je prends ma retraite, je dis non, ce n’est pas prendre ma retraite. »

14/01/2026, 09:33

ActuaLitté

Répression en Iran : lettre ouverte d'un photojournaliste au président Emmanuel Macron

Dans une lettre ouverte, le photojournaliste franco-iranien Reza Deghati interpelle le président de la République, Emmanuel Macron, sur la répression en cours en Iran. À travers le destin de Rubina, jeune étudiante tuée lors d’une manifestation, le photojournaliste franco-iranien appelle la France à un sursaut politique et moral.

13/01/2026, 12:43

ActuaLitté

À Marseille, des livres de montagne et de nature pensés pour les enfants

À Marseille, les Éditions du Chemin des Crêtes ont longtemps raconté l’aventure aux adultes, sacs au dos, baudriers serrés et récits plein la tête. Randonnée, escalade, parapente, course à pied : la maison a bâti son identité autour du plein air et de celles et ceux qui l’arpentent. Aujourd’hui, le regard se décale, à hauteur d’enfant.

 

13/01/2026, 10:00

