Comme ta mère : briser l’héritage familial

Sur insistance de son grand-père, Debbie quitte Bruxelles et prend le train vers Rotterdam. Dix ans sans voir son père : le voyage n’a rien d’une escapade légère. Enfant non désiré de parents trop jeunes, cet homme porte une blessure ancienne, noyée depuis longtemps dans l’alcool. Un pays qu’elle évite, une langue qu’elle comprend à peine — le décor annonce la friction. Derrière les retrouvailles affleure une question plus vaste : comment se tenir face à une filiation cabossée ?

La jeune femme avance avec ses propres hésitations. Des rêves, oui, mais sans contours nets. Un homme formidable croisé sur sa route, et pourtant une retenue persistante, comme si l’élan se heurtait à une barrière invisible. Revenir sur le passé par fragments, c’est apprivoiser une histoire connue, en révéler d’autres strates plus enfouies. Grandir, surtout. S’affranchir d’une pseudo destinée — ou du moins tenter d’en desserrer l’étreinte.

Le texte frappe par sa singularité. Dérangeant, traversé d’énergie, il ancre son intrigue dans une crudité sociale que vient éclairer une lumière vive. La langue, inventive et nerveuse, parfois facétieuse, donne au récit une tension particulière. Un réalisme contemporain, teinté de féminisme, d’émotion et de poésie, qui inscrit cette trajectoire intime dans une modernité sans fard.

Les éditions Noir sur Blanc vous proposent les premières pages en avant-première :

Pieterke Mol, née à Bruxelles en 1984, est diplômée en Photographie et en Écritures contemporaines. En 2020, elle auto-édite Ça va n’aller, sélectionné pour les prix Rossel, Grenades (RTBF) et Saga. L’année suivante, elle crée l’émission radiophonique « Gueules de bois » sur Radio Panik, avant de publier en 2024 un recueil de poésie, Comment dire au revoir à un père absent ?.

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com