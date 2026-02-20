Le Salon de l’agriculture 2026 inaugure une librairie éphémère inédite

Installée au sein du nouvel espace AGRI’CULTURE, l’AGRI’LIBRAIRIE fait son apparition au Salon international de l’agriculture 2026. Imaginée en partenariat avec la librairie Eyrolles, elle introduit un volet éditorial inédit dans un événement historiquement centré sur les filières, les animaux et les produits.

Pensé comme un espace temporaire, le lieu rassemble essais, ouvrages scientifiques, littérature jeunesse et récits de terrain. L’objectif affiché : proposer un autre accès aux réalités agricoles, par le biais des textes et des savoirs. « Les livres et les jeux deviennent des portes d’entrée pour comprendre l’agriculture autrement », indiquent les organisateurs.

Au programme, des ateliers de lecture, jeux de société, activités créatives, rencontres avec des auteurs, séances de dédicaces et bornes d’écoute de livres audio. L’ambition est de faire du livre un outil de médiation au sein d’un salon qui revendique plus de 600.000 visiteurs.

Le Salon international de l’agriculture, organisé du 21 février au 1er mars à Paris Expo Porte de Versailles, demeure structuré autour de quatre grands univers : l’élevage et ses filières, les cultures et productions végétales, les services et métiers de l’agriculture, et les produits et saveurs de France, d’Outre-mer et du monde.

À LIRE - Où en est la lecture dans les campagnes françaises de 2024 ?

Près de 4000 animaux sont présentés, notamment dans le cadre du Concours général agricole, créé en 1870. Les visiteurs peuvent également découvrir les innovations agronomiques et rencontrer les acteurs du secteur. La Côte d’Ivoire est, cette année, le pays invité d’honneur.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com