Le Salon de l’agriculture 2026 inaugure une librairie éphémère inédite

Pour la première fois de son histoire, le Salon international de l’agriculture accueille une librairie éphémère. Baptisé AGRI’LIBRAIRIE, cet espace inédit fait son apparition à l’occasion de cette 63e édition, organisée du 21 février au 1er mars 2026 à Paris Expo Porte de Versailles.
Le 20/02/2026 à 17:15 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
20/02/2026 à 17:15
0
Commentaires
0
Partages
Installée au sein du nouvel espace AGRI’CULTURE, l’AGRI’LIBRAIRIE fait son apparition au Salon international de l’agriculture 2026. Imaginée en partenariat avec la librairie Eyrolles, elle introduit un volet éditorial inédit dans un événement historiquement centré sur les filières, les animaux et les produits.
Pensé comme un espace temporaire, le lieu rassemble essais, ouvrages scientifiques, littérature jeunesse et récits de terrain. L’objectif affiché : proposer un autre accès aux réalités agricoles, par le biais des textes et des savoirs. « Les livres et les jeux deviennent des portes d’entrée pour comprendre l’agriculture autrement », indiquent les organisateurs.
Au programme, des ateliers de lecture, jeux de société, activités créatives, rencontres avec des auteurs, séances de dédicaces et bornes d’écoute de livres audio. L’ambition est de faire du livre un outil de médiation au sein d’un salon qui revendique plus de 600.000 visiteurs.
Le Salon international de l’agriculture, organisé du 21 février au 1er mars à Paris Expo Porte de Versailles, demeure structuré autour de quatre grands univers : l’élevage et ses filières, les cultures et productions végétales, les services et métiers de l’agriculture, et les produits et saveurs de France, d’Outre-mer et du monde.
À LIRE - Où en est la lecture dans les campagnes françaises de 2024 ?
Près de 4000 animaux sont présentés, notamment dans le cadre du Concours général agricole, créé en 1870. Les visiteurs peuvent également découvrir les innovations agronomiques et rencontrer les acteurs du secteur. La Côte d’Ivoire est, cette année, le pays invité d’honneur.
Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Quelque chose frémit dans les rayons irlandais. En 2025, 29.755 Bible ont trouvé preneur, soit une hausse de 11 % en un an et un sommet inédit depuis 2013. Le chiffre détonne dans un pays souvent présenté comme en voie de sécularisation accélérée. Et la surprise de que les 18-24 ans sont devenus le moteur inattendus de cette poussée. Qui pour Osée une interprétation ?
19/02/2026, 12:38
La montée spectaculaire des eaux de la Charente frappe de plein fouet Angoulême. Dans un message publié le 14 février, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image annonce la « fermeture exceptionnelle du Musée de la bande dessinée et de la Librairie de la bande dessinée, et ce jusqu’à nouvel ordre, en raison de la montée de la crue de la Charente et des intempéries ».
18/02/2026, 17:02
À l’occasion du 80e anniversaire de la première édition du Petit Prince, La Poste émet, le 30 mars 2026, une planche de quatre timbres à l’effigie du héros imaginé par Antoine de Saint-Exupéry. Une manière de saluer un texte devenu, au fil des décennies, un classique incontournable de la littérature française.
18/02/2026, 10:32
Le 25 février prochain, Dua Lipa posera ses livres au bar De Vie, dans le 2e arrondissement de Paris, pour une édition parisienne de son club de lecture Service95. Entre échanges d’ouvrages et atelier de céramique, la pop star poursuit l’extension d’un projet littéraire lancé il y a trois ans, devenu l’un des prolongements les plus singuliers de son univers artistique. Avec une question centrale : sera-t-elle présente ?
16/02/2026, 12:52
À Darmstadt, un jeudi soir de fin de mois, les lecteurs entrent, s’installent, coupent les notifications, ouvrent leur livre. Le principe tient en une formule nette : « Se réunir pour lire ensemble. Mais chacun pour soi. En silence. »
12/02/2026, 16:37
Et si l’on lisait aussi avec le nez ? Les Éditions &H annoncent la parution, en avril 2026, d’In My Pistachio Era d’Emily Collins, présenté comme le premier roman de romance en France doté d’une couverture olfactive.
11/02/2026, 17:20
Sous les arcades strictes de la Place des Vosges, la pierre surveille, le vent glisse, et la ville consomme. Puis, au ras du sol, un îlot résiste. Une nappe, des piles instables, du papier vécu. Là, Bachir installe son territoire fragile. Il parle doucement, mais ses gestes tranchent. Il récupère, il sauve, il remet en circulation ce que d’autres abandonnent.
09/02/2026, 16:24
À Singapour, la bibliothèque éphémère Star Wars installée par la National Library Board (NLB) au Terminal 3 de Changi aura fonctionné du 6 août 2025 au 24 janvier 2026, avec plus de 2 000 ouvrages, environ 380 titres, et une offre numérique associée. Aujourd’hui, la question ne porte plus sur l’effet d’annonce. Elle porte sur ce que l’expérience a révélé.
08/02/2026, 09:47
À New York, une prise de parole du maire Zohran Mamdani a déclenché un afflux vers le prêt numérique. Lors d’un point presse lié à une tempête de neige, l’élu a invité les habitants à rester chez eux et a recommandé la romance Heated Rivalry, de Rachel Reid, disponible en livre numérique et en livre audio via la New York Public Library (NYPL). Il a déclaré : « Profitez de l’offre de notre bibliothèque publique qui donne un accès gratuit à Heated Rivalry. »
07/02/2026, 22:46
À Lausanne, une fresque monumentale associée à Philippe Druillet a quitté un mur… avant de disparaitre des radars. Utopia — motif de vaisseau spatial déployé sur environ 200 m² — a longtemps occupé la façade d’un immeuble de l’avenue de Béthusy, au niveau de la place de l’Ours. Installée en 1991, l’œuvre reste visible jusqu’en 2003, avant la démolition du bâtiment lors des travaux du métro M2. Depuis, aucun lieu de conservation n’émerge clairement, malgré des recherches répétées.
06/02/2026, 10:39
Dans le bruit de fond mondial sur l’IA, un cas néo-zélandais cristallise la querelle création/outil : un recueil de poésie sort de la sélection des Ockham New Zealand Book Awards parce que trois poèmes intègrent des lignes issues d’un générateur expérimental. Jiaqiao Liu résume l’effet couperet : « Tout livre contenant du texte rédigé par une IA n’est toujours pas autorisé à concourir. »
01/02/2026, 15:03
À Pittsfield (Massachusetts), la bibliothèque de Berkshire Community College n’a pas rouvert comme prévu. Derrière les rayonnages neufs, une catastrophe s’est jouée dans des cartons de stockage. En août, la bibliothécaire Karen Carreras-Hubbard constate qu’« une reliure en toile était recouverte de moisissure blanche ». Puis l’alerte devient tangible : « Quelque chose a bougé. » Un insecte écrasé, puis un autre. Le diagnostic tombe : des psoques, communément appelés booklice.
31/01/2026, 10:47
Un livre d’enfants joue les clandestins, traverse des dictatures, des ambassades, des salons diplomatiques, puis revient sagement à la bibliothèque comme un agent dormant réveillé par un bibliothécaire. Trente-six ans de cavale pour un chien qui détestait le bain : on tient là un manifeste involontaire sur la migration, la mémoire et la morale bibliothécaire. La littérature jeunesse comme passeport universel, avec tampons affectifs inclus.
24/01/2026, 21:33
Orange mécanique, de Stanley Kubrick, sorti en 1971, a plus ou moins éclipsé le roman original d'Anthony Burgess, L'Orange mécanique, paru une décennie plus tôt (trad. Georges Belmont et Hortense Chabrier, Robert Laffont). L'imagerie cinématographique est en tout cas devenue indissociable du texte, notamment via les décors brutalistes dans lesquels évoluent Alex DeLarge et ses compères malintentionnés. Dans le sud-est de Londres, certains souhaitent protéger et préserver cet héritage architectural.
23/01/2026, 15:20
Dans une scène qui aurait ravi le plus grinçant des dramaturges, le prisonnier Jair Bolsonaro — ancien président du Brésil et figure emblématique de l’extrême droite — se tourne vers la lecture… Non pour se divertir, mais comme stratagème pour alléger sa peine de prison.
19/01/2026, 10:20
Il ne s’agit pas d’un de ces bilans qui accompagnent les fins d’années ni d’une projection sur ce que sera celle à venir. Juste d’un partage de nos petites lectures, hors du boulot et des heures de bureau. Celles qu’on se garde pour soi… jusqu’à ce qu’on les partage finalement avec plaisir.
15/01/2026, 16:32
On connaissait le vieux qui lisait des histoires d’amour. Mais personne n’avait encore envisagé d’écrire l’histoire poignante du coiffeur qui restaure les livres abîmés. Silverio Perrone réside à Miasino, dans le nord du Piémont, non loin de la frontière suisse. Sa carrière de coiffeur a pris une autre tournure le jour où il reçut un carton d’ouvrage dont son frère se débarrassait…
14/01/2026, 17:16
Michel Houellebecq s’apprête à renouer avec la scène musicale. L’écrivain français, prix Goncourt et l’un des auteurs les plus traduits à l’étranger, prévoit la sortie en mars d’un nouvel album, suivi d’une tournée, selon des informations communiquées par son entourage à l'AFP.
14/01/2026, 16:16
Dans le centre historique de Prague, une scène étonne : une file d’attente devant une bibliothèque publique, comme si Franz Kafka avait été programmé pour une rencontre avec ses lecteurs. Sauf qu’ici, ce ne sont pas les livres qu’on attend – c’est une œuvre d’art devenue star des réseaux sociaux.
13/01/2026, 18:21
Le scénario aurait de quoi faire sourire, s’il n’avait pas transformé une bibliothèque en chantier imprévu... Sur l’île suédoise d’Öland, la bibliothèque municipale de Färjestadens a récemment subi un important dégât des eaux, conséquence indirecte d’un acte de vandalisme ciblant les sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite...
08/01/2026, 16:54
Situé sur George IV Bridge, dans la vieille ville d’Édimbourg, le café The Elephant House, associé aux séances d’écriture de J. K. Rowling sur les premiers Harry Potter, a rouvert ses portes après plus de quatre ans de fermeture, consécutive à l’incendie d’août 2021.
05/01/2026, 13:05
Après les auteurs qui entrent dans le domaine public en France en 2026, un autre calendrier mérite l’attention, cette fois du côté des États-Unis. Chaque 1er janvier, le Center for the Study of the Public Domain, de la Duke University School of Law, publie son Public Domain Day, qui recense les œuvres devenues librement réutilisables outre-Atlantique. En 2026, la grande vague concerne surtout les créations de 1930.
02/01/2026, 17:51
À l’aube de 2026, certaines œuvres cessent d’appartenir au temps des héritiers pour rejoindre celui des lecteurs. Des voix majeures du XXe siècle, des penseurs, des écrivains et des artistes passent du côté du bien commun. Une date, une bascule juridique, et tout un paysage littéraire et artistique prêt à être relu, repris et réinventé.
02/01/2026, 15:45
On peut très bien ne pas aimer Dune version David Lynch : ce dernier l'a d'ailleurs renié. Quant à la version Denis Villeneuve, on comprendra même aisément qu’on reste à distance de son lissage général. Mais s'en prendre à l’œuvre originale de Frank Herbert, cette impressionnante machine philosophique et politique, est plus audacieux. Un autre géant du XXe siècle s'y est risqué, en la personne de J. R. R. Tolkien...
31/12/2025, 13:33
Lire un livre au calme, sans notifications ni interruptions, est désormais une raison officielle de partir en vacances. Les reading retreats, ou book breaks, se multiplient dans plusieurs pays, portés par des clubs de lectrices, des entrepreneuses du tourisme et des hôtels qui ont compris que le silence se vend bien. Organisés dans des lieux calmes, ils promettent de longues plages de lecture et une déconnexion numérique, attirant surtout des femmes de 30 à 50 ans en quête de temps pour lire.
30/12/2025, 16:32
Alors que les galettes des Rois réinvestissent les vitrines des boulangeries à l’approche de l’Épiphanie, André Claverie (P.S. Hoggar,) propose à ActuaLitté un extrait de Jusqu’à mon dernier mot, une méditation littéraire autour des Rois mages et de la figure singulière de Balthazar. L'ancien doyen de la faculté des lettres de l’ex-Université des Antilles et de la Guyane s’inscrit ici dans une tradition de réécriture et de méditation, après Michel Serres et Michel Tournier, pour interroger ce que ces personnages mythiques peuvent encore dire à notre présent.
30/12/2025, 15:15
Il y a des histoires qui semblent tout droit sorties d’un roman d’espionnage ou d’un scénario méticuleusement ficelé. Mais cette fois-ci, la réalité dépasse la fiction. Après dix-sept années d’errance silencieuse, vingt-trois livres rares — dérobés en 2008 dans la prestigieuse Durning-Lawrence Library de la Senate House Library à l’Université de Londres — ont été retrouvés dans une librairie de Barcelone en 2025.
25/12/2025, 17:55
Une histoire qui pourrait inspirer un film de Noël, ou en être tirée : à Mugnano di Napoli, commune de la banlieue napolitaine, un enfant de 11 ans, ayant perdu sa mère, a quitté son domicile pour vendre ses dessins et quelques livres devant un magasin de jouets. Son objectif : réunir assez d’argent pour acheter un cadeau de Noël à sa sœur de trois ans. Repéré dans la rue, il avait été pris en charge par les carabinieri, tandis que son père signalait sa disparition...
24/12/2025, 12:49
En France, Les Bijoux de la Castafiore connaît un regain d’actualité à travers trois traductions récentes en langues et patois régionaux : le gascon, le patois montcellien et le bourguignon de l’Auxois. Portées par des tintinophiles et des associations locales, ces versions ont été publiées avec l’accord des ayants droit de l’œuvre d’Hergé. Si ces parutions attirent l’attention, elles s’inscrivent dans une démarche plus ancienne de traduction de l’album dans de nombreuses langues régionales et minoritaires, en France et au-delà.
23/12/2025, 17:43
L’inscription du nom de Donald Trump sur la façade du Kennedy Center constitue une nouvelle étape dans sa stratégie de réappropriation symbolique des grandes institutions culturelles américaines. Depuis le 19 décembre 2025, le bâtiment emblématique de Washington affiche officiellement l’intitulé The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, une décision qui a suscité une indignation immédiate, bien au-delà des cercles artistiques.
23/12/2025, 14:23
Une bibliothèque universitaire a récemment fermé ses portes à Hambourg… non pour travaux de rénovation ou grève du personnel, mais pour… remettre de l’ordre dans ses collections. Le phénomène pourrait prêter à sourire — s’il n’illustrait pas avec tant de relief la logistique invisible des infrastructures documentaires.
23/12/2025, 10:24
Comme chaque fin d’année, Barack Obama a publié sa liste de livres préférés. En 2025, l’ancien président des États-Unis partage onze titres qui ont marqué ses lectures récentes et rappelle, séparément, ceux recommandés durant l’été. Une sélection dominée par les romans contemporains, les essais politiques et les enquêtes journalistiques. Une sélection pour les anglophones, en attendant les traductions.
22/12/2025, 17:06
Le groupe Artflux annonce l’ouverture, au printemps 2026, d’un nouveau lieu culturel baptisé NANNA : une péniche entièrement dédiée à la littérature, installée sur la Seine, au pied de Notre-Dame de Paris. Pensée comme une bibliothèque vivante et un espace de rencontres, elle proposera près de 5000 ouvrages de seconde main en libre accès, ainsi qu’une programmation littéraire mêlant événements publics et formats participatifs.
22/12/2025, 13:37
L’appartement parisien de Jacques Prévert, situé cité Véron, derrière les ailes du Moulin Rouge, ne disparaîtra pas. Après plusieurs semaines de polémique et une mobilisation d’ampleur nationale, un accord a été trouvé le 19 décembre entre la direction du célèbre cabaret et les héritiers du poète, mettant fin à un projet d’agrandissement qui menaçait directement ce lieu emblématique de la vie littéraire française.
22/12/2025, 13:04
Une matinée ordinaire s’est transformée en scène pour le moins surréaliste dans le centre-ville de Hakodate, mardi 2 décembre 2025. Alors que les flammes et la fumée se répandaient dans les rues — un important incendie ayant mobilisé les services de secours et perturbé la circulation — une librairie située au sein du grand magasin Marui Imai a été le théâtre d’un fait divers insolite : le vol de mangas en période de crise.
20/12/2025, 10:32
Le studio Illogic, créateur du « Loup mal-aimé », star de la publicité d'Intermarché aux centaines de millions de vues, a été accusé de plagiat par Thierry Dedieu, auteur jeunesse. Il a reconnu, dans le film d'animation, le personnage et le récit de son album Un Noël pour le loup publié en octobre 2017 par Seuil Jeunesse.
19/12/2025, 11:53
Top ArticlesJapon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant
Commenter cet article